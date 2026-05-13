Una fiesta de 15 trágica, 12 muertos y 34 infectados: así fue el mayor brote de hantavirus en Argentina

El brote de hantavirus en Epuyén, Patagonia, fue el más letal registrado en Argentina y dejó un saldo de 12 muertos y 34 infectados

En noviembre de 2018, una fiesta de 15 en Epuyén se transformó en el epicentro del mayor brote de hantavirus registrado en Argentina, que dejó 12 muertos y 34 infectados. El episodio marcó para siempre a este pueblo patagónico de poco más de 3.000 habitantes y obligó a repensar los protocolos sanitarios en la región.

Aquel brote se inició tras un cumpleaños multitudinario en el salón Peumayén, al que asistieron más de 100 personas. En los días posteriores, varios invitados comenzaron a presentar síntomas compatibles con hantavirus. La respuesta sanitaria fue inmediata y drástica: más de 140 vecinos quedaron aislados, las escuelas y comercios debieron adaptar su funcionamiento y la atención nacional se enfocó en Epuyén, que pasó de la alarma local a un operativo sanitario sin precedentes en la Patagonia.

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¿Cómo se gestó el brote y por qué Epuyén quedó bajo la lupa?

La transmisión del virus Andes Sur se dio principalmente en una fiesta de 15, donde coincidieron los primeros casos confirmados (Franco Fernández)

El virus comenzó a diseminarse apenas unos días después de la fiesta. La primera víctima, una adolescente de 14 años, falleció el 3 de diciembre. Según la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, el brote estuvo asociado a la cepa Andes Sur, la única conocida capaz de transmitirse de persona a persona. El contacto estrecho entre los asistentes fue determinante para la propagación: las investigaciones confirmaron contagios ocurridos a menos de un metro de distancia y hasta tras simples saludos.

La cadena epidemiológica se volvió compleja y obligó a modificar los protocolos de alerta y respuesta. Las consultas en hospitales locales se multiplicaron y, rápidamente, el Ministerio de Salud provincial implementó partes diarios para informar a la población. Para el 10 de diciembre ya había cinco casos confirmados y dos pacientes internados en terapia intensiva.

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La fiesta de 15, el evento que disparó la cadena de contagios

Argentina implementó un exitoso modelo de contención y aislamiento en el brote de hantavirus de Epuyén en 2018, convirtiéndose en referente global para la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 3 de noviembre de 2018, el virus se propagó entre familiares, amigos y vecinos, muchos de los cuales compartieron mesa durante más de una hora. Cinco de los primeros casos se contagiaron en ese evento, lo que encendió las alarmas sanitarias. La transmisión del virus continuó en otros encuentros sociales, como velorios y reuniones familiares.

La investigación epidemiológica identificó la transmisión interhumana como un factor clave para la expansión del brote. El aislamiento de los primeros 18 infectados fue decisivo para evitar una tragedia aún mayor. En el pico del operativo, más de 140 personas permanecieron en cuarentena, y la vida de Epuyén quedó suspendida durante 45 días.

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La respuesta sanitaria: cuarentenas, aislamiento y un pueblo en vilo

La Organización Mundial de la Salud reconoció la eficacia del modelo argentino de aislamiento y rastreo epidemiológico (Télam)

La implementación del Aislamiento Respiratorio Selectivo (ARS) fue la principal estrategia para frenar el brote. Toda persona asintomática que hubiera tenido contacto estrecho con un caso confirmado debía permanecer en su domicilio y utilizar barbijo de alta eficiencia. Equipos interdisciplinarios de salud, epidemiología y psicología acompañaron a los afectados, controlando síntomas y brindando contención emocional.

Ningún profesional de la salud resultó contagiado durante el operativo, lo que refuerza la eficacia de las medidas adoptadas. El aislamiento se mantuvo hasta fines de marzo de 2019, cuando se declaró el fin del brote. El impacto en la vida diaria fue profundo: comercios, escuelas y actividades sociales quedaron interrumpidas, y la economía local sufrió una fuerte caída.

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El paciente cero y el estigma: entre la ciencia y la vida cotidiana

El paciente cero fue Víctor Díaz, un jubilado que tenía 68 años al momento del brote

Víctor Díaz, jubilado de 68 años en aquel momento, fue señalado por las autoridades sanitarias como el primer caso, aunque tanto él como su familia insisten en que no fue el origen del brote. “En la casa de mi papá y en su campo no se encontró ni una rata”, afirmó Isabel Díaz en una nota a Infobae al cumplirse un año del brote. La sospecha principal fue una exposición en una zona donde se recolectan hongos silvestres, aunque nunca se logró determinar con certeza el punto de contagio.

La identificación y aislamiento de los contactos estrechos fueron esenciales, pero también generaron estigmatización social. “No tenemos la culpa de haber estado enfermos y no la pasamos nada bien. Acá en el pueblo no tanto, pero en lugares como El Hoyo y El Bolsón, donde una va a comprar, decías que eras de Epuyén y no te atendían”, relató Isabel. Además de las pérdidas humanas, el brote dejó secuelas emocionales y económicas en muchas familias de la zona.

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El hantavirus Andes: transmisión, letalidad y desafíos científicos

La cepa Andes Sur tiene una tasa de letalidad cercana al 40%, según el Instituto ANLIS Malbrán (Reuters)

El brote de Epuyén fue causado por la cepa Andes Sur, la única variante de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos. El Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus de la ANLIS Malbrán confirmó que la secuenciación genética mostraba un potencial de dispersión superior al registrado en brotes anteriores. La tasa de letalidad alcanzó el 40%, y la experiencia argentina se convirtió en modelo para el control internacional de brotes.

Según explicó a un medio chileno la doctora en Biología Luciana Piudo, titular de Dirección de Ecosistemas Terrestres del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, “la cepa Andes Sur que circula en Patagonia tiene una letalidad de 40%. Es bastante alta, a diferencia de otros hantavirus que circulan en otras partes del mundo, pero los casos por año son bajos”. El aislamiento domiciliario, la cuarentena y el rastreo epidemiológico fueron claves para cortar la diseminación del virus en escenarios de transmisión interhumana.

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Lo que deja Epuyén: el caso argentino como modelo para contener nuevos brotes

El caso argentino es hoy modelo internacional para la gestión de brotes similares, como el reciente episodio en el crucero MV Hondius (Reuters)

Hoy, el mundo sanitario observa con atención el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia y ya reportó víctimas y contagios en Europa. Las autoridades internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, recurren a la experiencia argentina para definir estrategias que permitan cortar la cadena de transmisión de la cepa Andes.

El antecedente de Epuyén demostró que la combinación de aislamiento estricto, rastreo epidemiológico y comunicación efectiva con la comunidad puede frenar una enfermedad de alta letalidad y transmisión inusual. El aprendizaje argentino es hoy referencia para la gestión de brotes en cualquier parte del mundo donde el virus Andes pueda emerger, y la historia de Epuyén resurge como advertencia y guía ante cada nueva alerta sanitaria.

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