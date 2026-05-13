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Maximiliano Vernazza, el fotógrafo de los famosos: “La intimidad de los ídolos no se ve más, cambió todo”

En el Palacio Libertad, Vernazza expone retratos inéditos de figuras argentinas y reflexiona en Infobae al Mediodía sobre el cambio en la relación entre celebridades y fotografía

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Maximiliano Vernazza expone ’Argentinos 1995-2025’, una muestra de retratos inéditos de figuras icónicas argentinas

En una entrevista en Infobae al Mediodía, Maximiliano Vernazza abrió el archivo de su trayectoria y presentó la muestra “Argentinos 1995-2025”, una colección de retratos inéditos que recorren tres décadas de cultura argentina.

La exposición, disponible en el Palacio Libertad hasta el 28 de junio, reúne imágenes de ídolos y figuras públicas capturadas por su lente. “Para mí, en lo personal, es poder volver a mostrar fotos que hice hace 30 años”, resumió Vernazza, al reflexionar sobre el valor de reencontrarse con su propia obra y compartirla con nuevas generaciones.

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La reacción del público y la identidad argentina en cada foto

Vernazza relató cómo disfruta observar en secreto la reacción de los visitantes en la muestra. “Hay como un banco ahí donde yo me siento, y nadie sabe que soy el fotógrafo. Me gusta escuchar lo que van diciendo”.

(Infobae en Vivo)
Las imágenes de Messi adolescente y Máxima Zorreguieta en Buenos Aires sorprenden a los visitantes por su carga nostálgica y valor documental (Infobae en Vivo)

Recordó la sorpresa de muchos frente a la foto de Messi adolescente y la de Máxima Zorreguieta en un quiosco de Buenos Aires. “La gente se acerca a mirar las golosinas de esa época, que muchas ya no están”.

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Para él, esas imágenes son parte de una memoria colectiva: “Es como congelar un instante y comunicar muchísimo con eso”.

(Infobae en Vivo)
Las imágenes de Messi adolescente y Máxima Zorreguieta en Buenos Aires sorprenden a los visitantes por su carga nostálgica y valor documental (Infobae en Vivo)

Cómo cambió la fotografía de celebridades

Vernazza explicó que la era digital modificó para siempre el vínculo entre los ídolos y la cámara. “Los famosos no dan ya las producciones para las revistas. Antes cubríamos el verano y estaban todos. Ahora están todos con los celulares. Si quieren comunicar algo, se sacan su propia foto y la suben a las redes”.

Consultado por Fede Mayol, detalló su método para generar confianza: “Mi idea es compartir con el personaje el mayor tiempo posible, que se olviden que estoy ahí”. Así logró retratar a Charly García, a quien fotografió durante más de 20 años, y a Diego Maradona, accediendo a momentos íntimos. “Me gustaría hacerte en tu habitación de soltero”, le propuso una vez a Maradona.

(Infobae en Vivo)
El fotógrafo relata su método para retratar a celebridades como Charly García y Diego Maradona, logrando capturar momentos de intimidad única (Infobae en Vivo)

Vernazza lo resume así: “El personaje te habilita a mostrar eso, la intimidad. Es lo que veo ahora también, que la gente busca en las fotos”.

Ética, familia y un oficio que no se abandona

El fotógrafo reconoce los dilemas éticos del oficio. “Hay cosas que no sacás, por respeto. Nosotros hemos hecho barbaridades por una foto, pero hoy no podría hacerlo. A veces no levantás la cámara. Tenés un límite como profesional”.

También habló de su costado más personal: “Documenté los últimos cuatro años de vida de mi viejo. Por suerte pude exponer esas fotos con él en vida”.

(Infobae en Vivo)
Maximiliano Vernazza documentó los últimos años de vida de su padre, integrando su experiencia personal a la exposición (Infobae en Vivo)

Sobre la masificación de la fotografía, fue contundente: “Está bueno. Si hay un accidente y alguien saca con el celular, ya está, sale eso. Pero el ojo del fotógrafo es imbatible. Siempre se destaca”.

Su vínculo con la cámara es inseparable: “No sé hacer otra cosa. Ahora trabajo en el Congreso desde hace siete años. Soy fotógrafo de la cámara. Mi hobby es el mismo que mi oficio. Ando todo el día con una cámara”.

Cuando le preguntaron cuál es la imagen del Congreso que define el último año, eligió una de Javier Milei junto a Manuel Adorni. “La foto esa que hizo así, tipo torero”, dijo, y el equipo celebró su instinto para captar el gesto político justo.

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