Economía

Qué compran y cómo viven los argentinos en la previa del Mundial: el análisis de una experta en consumo

Aunque la pasión argentina sigue intacta, el entusiasmo masivo bajó frente a los precios y la dispersión del torneo. En diálogo con Infobae a la Tarde, la especialista Ximena Díaz Alarcón revela qué consumen, cómo se preparan y por qué la mayoría elige ver el Mundial en casa

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El entusiasmo de los argentinos por el Mundial baja debido a los altos precios y la dispersión del torneo, según Ximena Díaz Alarcón

A diferencia de los últimos mundiales, la fiebre por la Copa del Mundo no se siente en las calles. Ni siquiera el posible adiós de Messi logra encender el entusiasmo colectivo, tal como advierte la especialista en consumo Ximena Díaz Alarcón: “A esta altura hay muy poco clima mundialista”.

Durante su paso por Infobae a la Tarde, la experta fue categórica: “Hasta los más futboleros miran de reojo el Mundial por los precios y la dispersión de las sedes”.

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El consumo mundialista: entre la pertenencia y la oportunidad

La consultora explicó que el Mundial se inscribe de lleno en lo que el marketing denomina estacionalidad, un calendario de consumo que las marcas programan con anticipación.

Jugadores de la Selección Argentina posan en el campo con camisetas blancas y celestes, frente a una pancarta roja que dice 'FIFA World Cup 2026 Qualifiers'. Las gradas están llenas de aficionados
El consumo vinculado al Mundial en Argentina se inscribe en la estacionalidad y las marcas planifican activaciones con mucha anticipación (Reuters)

“Las promociones o las activaciones se planifican con dos años de anticipación o un año y medio de anticipación”, señaló. Sin embargo, aclaró que en Argentina la previsión en descuentos es casi imposible: “De los descuentos no, y menos en Latinoamérica, y menos que menos en Argentina podés anticipar esa clase de cosas”.

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La fiebre mundialista, según Díaz Alarcón, “se expresa mucho en el consumo”, pero este año la efervescencia tradicional se percibe atenuada: “No hay tanto clima que se vea en el consumo, sacando pasajes, aviones o partidos, porque está caro, porque está raro y porque acá está muy restringido todo”. El fenómeno se refleja en el dato de que “el 90% planea ver los partidos en casa, sin duda, acompañado de amigos y familiares”.

El consumo vinculado al Mundial en Argentina se inscribe en la estacionalidad y las marcas planifican activaciones con mucha anticipación (AP Foto/Martin Meissner)
El consumo vinculado al Mundial en Argentina se inscribe en la estacionalidad y las marcas planifican activaciones con mucha anticipación (AP Foto/Martin Meissner)

Las marcas y el desafío de diferenciarse en la ola mundialista

El contexto de alta competencia comercial hace que las marcas busquen capitalizar la pasión futbolera para generar cercanía emocional. “Una marca que se suma, y ni hablar las que son sponsor, que se sume a alentar a la selección, pase lo que pase, cueste lo que cueste, se ve como una marca más cercana, nacional”, aseguró la especialista.

Este fenómeno, conocido como “brand love”, se potencia durante el evento y puede prolongarse más allá: “Si te sentís más cercano a una marca, tenés más chance de elegirla”.

La conversación giró hacia la dificultad de innovar en un mensaje saturado por el Mundial. “Como temática el Mundial está como reempastado. Es el Mundial, no hay mucho diferente para decir”, comentó Díaz Alarcón.

Un grupo de hinchas argentinos celebra efusivamente frente a un televisor que muestra a Lionel Messi en un partido de la Copa Mundial, con confetti y banderas.
El clima mundialista tradicional pierde fuerza en Argentina por las restricciones económicas, afectando ventas de pasajes y productos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial como ritual social y fenómeno emocional

El análisis incluyó la dimensión emocional del consumo: “¿Por qué queremos comprar cosas vinculadas al Mundial? Pertenencia e identidad, dicho muy pronto. Para no quedarnos afuera, pero no tanto por estatus, sino por sentido de nosotros, por, por sentirnos parte de”.

Finalmente, la especialista anticipó que este Mundial marcará la irrupción de la inteligencia artificial en las campañas y la experiencia de los hinchas: “Este mundial va a ser bien particular con temas de uso de inteligencia artificial, porque va a ser muy fácil ver qué hubiera pasado si el gol entra, o replicar la imagen, o todo lo contrario… El consumidor tiene las herramientas completamente para hacerlo de un modo muy realista”.

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