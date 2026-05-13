El Inter venció 2-0 a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia: el gol clave de Lautaro Martínez

El Toro marcó el 2-0 frente a Lazio

El Inter se consagró campeón de la Copa Italia tras vencer por 2 a 0 a la Lazio en la final, con un aporte fundamental de Lautaro Martínez. El Toro, a los 35 minutos del primer tiempo, empujó la pelota abajo del arco para inflar la red y sumar un nuevo gol a sus estadísticas.

De esta manera, el Inter logró su tercer doblete local —tanto Serie A como Copa Italia—, una hazaña sólo alcanzada anteriormente en las temporadas 2005/06 y 2009/10. Martínez, quien, a sus 26 años, ya es el tercer máximo artillero histórico del club con 176 goles, detrás de Giuseppe Meazza (284) y Alessandro Altobelli (209), continúa ampliando su legado en el elenco milanés.

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El Toro, además, lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 17 conquistas y suma, en la temporada, 22 goles y seis asistencias en 39 partidos, pese a haber estado un tiempo fuera de las canchas debido a una distensión en el sóleo.

El goleador argentino obtuvo su noveno título con los colores del Inter: registra hasta el momento tres Scudettos, tres Copas Italia y tres Supercopas de Italia. Así, llega de la mejor manera a la defensa del título mundial con la selección argentina.

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Lautaro antes de marcar el 2-0 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El encuentro comenzó con escasas llegadas y abundancia de errores, una dinámica que solo se mantuvo durante los primeros diez minutos. A partir de entonces, Inter asumió el control. La primera jugada clara surgió cuando Lautaro Martínez se anticipó en el área para conectar de cabeza un centro de Nicolo Barella, generando el primer aviso de peligro.

La apertura del marcador llegó con un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco. El envío fue dirigido al primer palo para Marcus Thuram, quien falló en el intento de impactar el balón. Tras este error, el esférico golpeó a Adam Marusic, quien introdujo la pelota en su propio arco y puso en ventaja a Inter mediante un gol en contra a los 15 minutos.

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La segunda conquista de Inter se concretó a los 35 minutos del primer tiempo. Denzel Dumfries presionó la salida de Nuno Tavares, recuperó el balón y asistió por abajo. El pase superó al arquero Edoardo Motta y permitió que Lautaro Martínez definiera con tranquilidad. El capitán del equipo nerazzurro celebró el tanto junto al público interista, consolidando así la ventaja parcial.

En el desarrollo previo, Inter dispuso de otra oportunidad por intermedio de Dumfries, cuyo remate fue desviado al córner por una pierna de Nuno Tavares. Lazio apenas inquietó a través de un disparo de Gustav Isaksen que, tras tocar en Alessandro Bastoni, se fue desviado. El primer tiempo concluyó con dominio absoluto de los dirigidos por Chivu. El partido de Lautaro concluyó a los 77 minutos cuando fue reemplazado por Ange-Yoan Bonny, luego de varios intentos infructuosos del conjunto romano por descontar el resultado.

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Para alcanzar la final, Lazio había superado en los penales a Atalanta en semifinales, tras igualar los dos partidos (2-2 y 1-1), mientras que Inter logró una remontada sobre Como: empató sin goles en la ida y se impuso 3-2 en la vuelta después de concluir el primer tiempo 0-2.

Un dato relevante en la previa: ambos equipos se enfrentaron el domingo anterior por la Serie A, con victoria de Inter por 3-0 en calidad de visitante ante el conjunto romano.

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