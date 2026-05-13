Panamá

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

La defensa cuestionó la extracción de videos y alegó supuestas violaciones al debido proceso

Guardar
Google icon
Anel Flores: Contralor de la República Anel Flores
Anel Flores enfrenta investigaciones y denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Archivo

El equipo legal del contralor general de la República, Anel Flores, negó categóricamente que el funcionario haya irrumpido ilegalmente en las instalaciones de las fiscalías anticorrupción durante una diligencia relacionada con la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por supuesto enriquecimiento injustificado.

Durante una conferencia de prensa, los abogados aseguraron que el ingreso de Flores y otros funcionarios de la Contraloría se realizó con autorización del personal del Ministerio Público y como parte de una actuación orientada a proteger los derechos de tres auditoras de la institución.

PUBLICIDAD

La investigación surgió luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de abril, cuando el contralor acudió junto a un grupo de funcionarios a las fiscalías anticorrupción mientras se desarrollaba una diligencia de ratificación de informes de auditoría vinculados al caso contra Carrizo.

El Ministerio Público, dirigido por el procurador general Luis Carlos Gómez Rudy, presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia tras considerar que pudo haberse producido una irrupción o interrupción indebida en una actuación judicial.

PUBLICIDAD

El procurador Luis Carlos Gómez Rudy presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia tras los hechos del 9 de abril. Tomada de X
El procurador Luis Carlos Gómez Rudy presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia tras los hechos del 9 de abril. Tomada de X

Sin embargo, la defensa de Flores sostiene que las funcionarias de la Contraloría manifestaron sentirse incómodas con el tono de las preguntas realizadas durante la diligencia y temían pasar de testigos a investigadas.

Según los abogados, las auditoras comunicaron esa preocupación a sus superiores y fue entonces cuando se tomó la decisión de que acudiera un equipo legal de la Contraloría para salvaguardar sus derechos constitucionales y legales.

No hubo ningún tipo de irrupción, como se ha querido plantear”, insistió uno de los representantes legales del contralor.

El equipo legal explicó que, de acuerdo con los videos extraídos por el propio Ministerio Público, el grupo de la Contraloría fue guiado por personal de seguridad hacia el piso donde se realizaba la diligencia y posteriormente atendido por fiscales encargados del caso.

Según la defensa, las imágenes muestran que el contralor no ingresó sin permiso ni alteró la diligencia, sino que esperó ser atendido antes de entrar al despacho correspondiente.

El Presidente, José Raúl Mulino, pidió públicamente resolver las diferencias entre la Contraloría y el Ministerio Público. REUTERS/Aris Martinez
El Presidente, José Raúl Mulino, pidió públicamente resolver las diferencias entre la Contraloría y el Ministerio Público. REUTERS/Aris Martinez

Los abogados también cuestionaron el procedimiento utilizado por la Procuraduría durante la extracción y fijación de imágenes de las cámaras de seguridad internas del Ministerio Público y de videos difundidos en redes sociales. Argumentaron que Flores debió ser notificado previamente de esas diligencias por tratarse de un funcionario con fuero especial, cuya investigación corresponde al procurador y eventualmente al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la conferencia, la defensa señaló que en la audiencia de control posterior realizada el 8 de mayo hicieron reclamos por supuestas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. Aunque la diligencia fue finalmente legalizada, los abogados sostuvieron que dejaron sentadas las bases para futuras acciones legales relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos constitucionales.

La defensa insistió además en que el contralor mantiene un compromiso institucional en la lucha contra la corrupción y la fiscalización de fondos públicos.

Según los abogados, Flores acudió a las fiscalías como jefe de la institución, luego de que las auditoras manifestaran sentirse bajo presión durante la diligencia judicial. “No pasó sin permiso y no hubo interrupción de la diligencia”, reiteró uno de los representantes legales al responder preguntas de periodistas.

Vista trasera de tres mujeres vestidas formalmente sentadas frente a dos hombres en trajes en una oficina con iluminación cenital enfocada.
La defensa de Flores asegura que las auditoras de la Contraloría se sentían bajo presión durante los interrogatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia ocurre en medio de tensiones crecientes entre la Contraloría y el Ministerio Público relacionadas con el alcance de auditorías y procesos de investigación. En semanas recientes, el presidente José Raúl Mulino pidió públicamente a ambas instituciones resolver sus diferencias.

Mientras avanza esta investigación, Flores enfrenta además otras denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la Nación. El pasado 30 de abril, diputados de la bancada Vamos interpusieron una denuncia penal por presunta extralimitación de funciones y abuso de autoridad, relacionada con la suspensión de salarios de funcionarios de la Asamblea Nacional.

Días antes, trabajadores legislativos también presentaron acciones legales tras quedar en una especie de licencia sin sueldo que calificaron como arbitraria.

El equipo legal del contralor aseguró que Flores continuará colaborando con las autoridades y defendiendo la legalidad de sus actuaciones. Los abogados insistieron en que la investigación apenas se encuentra en una fase preliminar y recalcaron que hasta el momento no existe imputación formal contra el funcionario.

No existe hecho punible alguno y confiamos en que la investigación así lo demostrará”, concluyó la defensa al cierre de la conferencia de prensa.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeContraloría GeneralMinisterio PúblicoFiscalíaAnel Flores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hospital de Sololá suspende visitas en pediatría ante casos de sarampión

La administración tomó esta decisión después de observar un aumento inusual de contagios entre niños, según información oficial. Las visitas se restablecerán una vez que baje el riesgo de transmisión, informaron las autoridades locales

El hospital de Sololá suspende visitas en pediatría ante casos de sarampión

Dengue avanza en Panamá con más casos semanales, hospitalizaciones y muertes

La Región Metropolitana, Colón y Bocas del Toro concentran la mayor cantidad de contagios registrados en el país

Dengue avanza en Panamá con más casos semanales, hospitalizaciones y muertes

Estado dominicano ordena retirar equipos privados de hospitales públicos y asume control total de la gestión hospitalaria

El Servicio Nacional de Salud dispuso la salida de equipos médicos de empresas privadas de los hospitales estatales. La medida busca que los centros públicos gestionen sus recursos y servicios sin intermediarios

Estado dominicano ordena retirar equipos privados de hospitales públicos y asume control total de la gestión hospitalaria

Extradición de ciudadano nicaragüense reactiva alertas sobre estructuras delictivas que operan a lo largo del corredor centroamericano

Captores lo identificaron bajo identidad religiosa. Misiones regionales para detener movimientos ilícitos muestran nuevas estrategias coordinadas entre países vecinos

Extradición de ciudadano nicaragüense reactiva alertas sobre estructuras delictivas que operan a lo largo del corredor centroamericano

Especialistas afirman que el hantavirus no representa riesgo de contagio en El Salvador y llaman a la población a mantener la calma

Especialistas en enfermedades infecciosas destacan que no existen casos autóctonos ni condiciones adecuadas para la transmisión local de este virus en El Salvador y recalcan la importancia de mantener vigilancia sin fomentar alarma social

Especialistas afirman que el hantavirus no representa riesgo de contagio en El Salvador y llaman a la población a mantener la calma

TECNO

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

Mundial de Fútbol 2026 obliga a los centros de datos de Latinoamérica a nueva era de resiliencia tecnológica

Cómo crear mi lamina de Panini del Mundial 2026 gratis con IA al estilo Messi o Ronaldo

El mapa del miedo a la IA está al revés de lo que cree Silicon Valley: el dato que reveló la presidenta de Anthropic en Stanford

Lista de todos los nuevos celulares Android que serán compatibles con AirDrop de Apple

ENTRETENIMIENTO

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: “La etiqueta de ‘simpática’ no le hacía justicia”

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: “La etiqueta de ‘simpática’ no le hacía justicia”

Kenan Thompson, el comediante que nunca se rindió: “Saturday Night Live me enseñó que obsesionarse no tiene sentido”

El elenco de Rápidos y Furiosos se reunió en Cannes: el homenaje a Paul Walker a 25 años del estreno

Críticas negativas predominan tras estreno de ‘Copán: La leyenda’, película hondureña creada con Inteligencia Artificial

Primer vistazo a la serie “Stuart no logra salvar el universo”, el nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

MUNDO

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

La fiscalía francesa pidió siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy por una presunta financiación libia en su campaña de 2007

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

El Senado de Estados Unidos rechazó limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán