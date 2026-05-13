Diversión, juegos y burbujas: el viaje de Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera a los parques de Disney

Nicole Neumann y su familia disfrutaron de los parques temáticos de Disney, lejos de los problemas temáticos y a la par de los festejos de cumpleaños de Mica Viciconte (Instagram)

En medio de especulaciones sobre una posible crisis de pareja y con el viaje de 15 años de Allegra Cubero como telón de fondo, Nicole Neumann y Manu Urcera aprovecharon para mostrarse más unidos que nunca durante sus vacaciones familiares en Disney. Las redes sociales de ambos se llenaron de fotos y videos desde los parques de Orlando, donde, junto a Cruz, el hijo que tienen en común, y las hijas mayores de Nicole, dejaron en claro que el presente los encuentra compartiendo momentos y disfrutando juntos.

A lo largo de estos días, tanto Neumann como Urcera compartieron distintas postales de la estadía en los parques temáticos. Una de las fotos más comentadas fue la que publicó el piloto, en la que toda la familia y un grupo de amigos aparecen sonrientes dentro de una atracción ambientada con dinosaurios. La alegría fue protagonista, en una postal que transmite armonía y reafirma el espíritu familiar del viaje.

PUBLICIDAD

En otra de las imágenes, Nicole, Manu y el pequeño Cruz se mostraron abrazados frente a una cascada, en lo que parece ser una de las áreas más impactantes de Animal Kingdom. La cercanía y la complicidad de la pareja llamaron la atención, especialmente porque llegan en un contexto de fuertes versiones sobre una supuesta separación.

Nicole lució una diadema de Mickey Mouse y una sombrilla vibrante durante su viaje familiar a los parques temáticos de Disney

Neumann, sus hijos y su pareja posan junto a una gran figura de dinosaurio en uno de los parques temáticos de Disney, disfrutando de sus vacaciones familiares

Nicole Neumann posa feliz junto a su pareja e hijo en los icónicos parques de Disney, rodeados de una exuberante vegetación y cascadas

A su vez, la modelo no dudó en compartir momentos entrañables de Cruz, su hijo menor, como con sus hijas mayores, Indiana, Allegra y Sienna. En una secuencia de videos y fotos, se lo vio recorriendo el parque, jugando, paseando y disfrutando de toda la magia de Disney. Uno de los momentos más tiernos lo muestra fascinado frente a un arbusto con forma de cocodrilo, mientras en otra imagen posa con un paraguas colorido y una pelota en la mano, disfrutando del clima y la atmósfera festiva. También el pequeño tuvo la oportunidad de entretenerse con un burbujero, que utilizó mientras caminaba por las inmediaciones del parque

PUBLICIDAD

Allegra, por su parte, también fue protagonista de este viaje especial. Nicole la mostró junto a sus amigas en la selfie clásica frente a la esfera de Epcot, todas con looks relajados y el sol de Florida acompañando la jornada. En otra de las escenas más festejadas en redes, Allegra terminó participando del show de El Rey León, donde se la pudo apreciar caminando junto a los actores disfrazados de los personajes de la historia.

Nicole Neumann y sus hijas se tomaron una selfie sonrientes frente a la icónica esfera de Spaceship Earth en Epcot, durante su viaje familiar a Disney

Topiarios de Mickey, Goofy y Minnie Mouse adornan el florido paisaje de un parque temático de Disney, donde Nicole Neumann y su familia disfrutan de sus vacaciones.

Mientras Nicole y Urcera recorrían los parques y sumaban recuerdos, el entorno familiar seguía siendo noticia. Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero, celebró su cumpleaños con amigas y famosos como Rocío Marengo, Belu Lucius y Nico Peralta. La panelista mostró parte de su festejo en redes sociales, en lo que fue otra velada en paralelo al paseo familiar de la ex pareja de su actual pareja.

PUBLICIDAD

Las vacaciones de Nicole y Urcera no fueron solo descanso: también hubo mucha actividad y diversión. Juegos, fotos con personajes clásicos, paisajes de lagunas con flamencos y jardines de flores multicolores formaron parte de los recuerdos compartidos en Instagram. En una de las postales, Nicole se lució con orejas doradas de Minnie y un paraguas lleno de color, reflejando el espíritu lúdico y relajado de estos días.

El pequeño de la familia de Neumann posa con un vibrante paraguas en su memorable viaje a los parques temáticos de Disney, capturando la esencia de la diversión familiar

Cruz observando con asombro un topiary gigante de cocodrilo, añadiendo un toque mágico a su visita a los parques temáticos de Disney

Mica Viciconte celebra su cumpleaños rodeada de amigos en una reunión íntima, compartiendo risas y una mesa llena de platillos (Instagram)

Mientras tanto, en medio de versiones y especulaciones, Nicole y Manuel eligen el bajo perfil y priorizan el disfrute compartido. Las imágenes de la familia en Disney lograron, al menos por ahora, acallar rumores y mostrar que, más allá de los desafíos de la vida pública, la unión y los momentos compartidos siguen siendo la prioridad. Con cada foto y video, la pareja apuesta a la familia y al presente, construyendo recuerdos lejos de las polémicas, bajo el sol de Orlando y con la ilusión intacta de los viajes en familia.

PUBLICIDAD