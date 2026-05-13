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Diversión, juegos y burbujas: el viaje de Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera a los parques de Disney

Entre fotos familiares y paseos en Orlando, la modelo y el piloto dejaron ver su presente, mientras Mica Viciconte festejaba su cumpleaños con amigos en Argentina

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Nicole Neumann y su familia disfrutaron de los parques temáticos de Disney, lejos de los problemas temáticos y a la par de los festejos de cumpleaños de Mica Viciconte (Instagram)

En medio de especulaciones sobre una posible crisis de pareja y con el viaje de 15 años de Allegra Cubero como telón de fondo, Nicole Neumann y Manu Urcera aprovecharon para mostrarse más unidos que nunca durante sus vacaciones familiares en Disney. Las redes sociales de ambos se llenaron de fotos y videos desde los parques de Orlando, donde, junto a Cruz, el hijo que tienen en común, y las hijas mayores de Nicole, dejaron en claro que el presente los encuentra compartiendo momentos y disfrutando juntos.

A lo largo de estos días, tanto Neumann como Urcera compartieron distintas postales de la estadía en los parques temáticos. Una de las fotos más comentadas fue la que publicó el piloto, en la que toda la familia y un grupo de amigos aparecen sonrientes dentro de una atracción ambientada con dinosaurios. La alegría fue protagonista, en una postal que transmite armonía y reafirma el espíritu familiar del viaje.

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En otra de las imágenes, Nicole, Manu y el pequeño Cruz se mostraron abrazados frente a una cascada, en lo que parece ser una de las áreas más impactantes de Animal Kingdom. La cercanía y la complicidad de la pareja llamaron la atención, especialmente porque llegan en un contexto de fuertes versiones sobre una supuesta separación.

Una mujer rubia con diadema de Mickey Mouse dorada y una sombrilla artística en tonos azules y amarillos. Lleva un top oscuro y un collar de cuentas
Nicole lució una diadema de Mickey Mouse y una sombrilla vibrante durante su viaje familiar a los parques temáticos de Disney
Grupo de siete personas, incluyendo adultos y niños, posando frente a una figura grande de un dinosaurio T-Rex y decoraciones prehistóricas en un espacio interior iluminado
Neumann, sus hijos y su pareja posan junto a una gran figura de dinosaurio en uno de los parques temáticos de Disney, disfrutando de sus vacaciones familiares
Una mujer rubia con orejas de Minnie Mouse, un hombre y un niño posan frente a una cascada y montañas rocosas cubiertas de vegetación en un parque temático
Nicole Neumann posa feliz junto a su pareja e hijo en los icónicos parques de Disney, rodeados de una exuberante vegetación y cascadas

A su vez, la modelo no dudó en compartir momentos entrañables de Cruz, su hijo menor, como con sus hijas mayores, Indiana, Allegra y Sienna. En una secuencia de videos y fotos, se lo vio recorriendo el parque, jugando, paseando y disfrutando de toda la magia de Disney. Uno de los momentos más tiernos lo muestra fascinado frente a un arbusto con forma de cocodrilo, mientras en otra imagen posa con un paraguas colorido y una pelota en la mano, disfrutando del clima y la atmósfera festiva. También el pequeño tuvo la oportunidad de entretenerse con un burbujero, que utilizó mientras caminaba por las inmediaciones del parque

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Allegra, por su parte, también fue protagonista de este viaje especial. Nicole la mostró junto a sus amigas en la selfie clásica frente a la esfera de Epcot, todas con looks relajados y el sol de Florida acompañando la jornada. En otra de las escenas más festejadas en redes, Allegra terminó participando del show de El Rey León, donde se la pudo apreciar caminando junto a los actores disfrazados de los personajes de la historia.

Selfie de Nicole Neumann con orejas de Minnie doradas y gafas de sol, junto a tres jóvenes, delante de la gran cúpula plateada geodésica de Spaceship Earth en Epcot
Nicole Neumann y sus hijas se tomaron una selfie sonrientes frente a la icónica esfera de Spaceship Earth en Epcot, durante su viaje familiar a Disney
Esculturas topiarias de Mickey, Goofy y Minnie Mouse en un jardín florido de Disney, con flores amarillas, rojas y moradas bajo un cielo nublado
Topiarios de Mickey, Goofy y Minnie Mouse adornan el florido paisaje de un parque temático de Disney, donde Nicole Neumann y su familia disfrutan de sus vacaciones.

Mientras Nicole y Urcera recorrían los parques y sumaban recuerdos, el entorno familiar seguía siendo noticia. Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero, celebró su cumpleaños con amigas y famosos como Rocío Marengo, Belu Lucius y Nico Peralta. La panelista mostró parte de su festejo en redes sociales, en lo que fue otra velada en paralelo al paseo familiar de la ex pareja de su actual pareja.

Las vacaciones de Nicole y Urcera no fueron solo descanso: también hubo mucha actividad y diversión. Juegos, fotos con personajes clásicos, paisajes de lagunas con flamencos y jardines de flores multicolores formaron parte de los recuerdos compartidos en Instagram. En una de las postales, Nicole se lució con orejas doradas de Minnie y un paraguas lleno de color, reflejando el espíritu lúdico y relajado de estos días.

Niño pequeño de pie en un parque temático, sosteniendo un paraguas azul con un diseño de sol amarillo. Viste camiseta y pantalones cortos blancos, con zapatillas. Fondo con techos de paja
El pequeño de la familia de Neumann posa con un vibrante paraguas en su memorable viaje a los parques temáticos de Disney, capturando la esencia de la diversión familiar
Niño de espaldas con camisa gris mira un topiary verde de cocodrilo con boca abierta y lengua rosa, rodeado de flores azules frente a un edificio de ladrillos
Cruz observando con asombro un topiary gigante de cocodrilo, añadiendo un toque mágico a su visita a los parques temáticos de Disney
Grupo de diez personas sonrientes sentadas alrededor de una mesa baja de madera con varios platos de comida y bebidas en copas y cuencos
Mica Viciconte celebra su cumpleaños rodeada de amigos en una reunión íntima, compartiendo risas y una mesa llena de platillos (Instagram)

Mientras tanto, en medio de versiones y especulaciones, Nicole y Manuel eligen el bajo perfil y priorizan el disfrute compartido. Las imágenes de la familia en Disney lograron, al menos por ahora, acallar rumores y mostrar que, más allá de los desafíos de la vida pública, la unión y los momentos compartidos siguen siendo la prioridad. Con cada foto y video, la pareja apuesta a la familia y al presente, construyendo recuerdos lejos de las polémicas, bajo el sol de Orlando y con la ilusión intacta de los viajes en familia.

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