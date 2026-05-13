Licitación clave: el Gobierno colocó USD 300 millones en los bonos para pagar la deuda y no liberó pesos al mercado

El Ministerio de Economía colocó otros USD 300 millones en los bonos en dólares que utilizará para pagar un vencimiento importante de deuda en julio. REUTERS/Tomas Cuesta

En la primera licitación de deuda de mayo, el Gobierno no logró colocar la totalidad del cupo previsto para los bonos en dólares AO27 y AO28, que forman parte de la estrategia oficial para pagar los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares. En efecto, la adjudicación total para ambos instrumentos fue de USD 300 millones, por debajo del tope establecido para esta clase de títulos en cada subasta.

En cuanto a los títulos en pesos, la Secretaría de Finanzas de la Nación adjudicó un total de $10,71 billones, tras recibir ofertas por $14,40 billones, lo que representa un rollover del 110% respecto de los vencimientos previstos para la fecha.

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El segmento de deuda en moneda dura mostró un menor interés, con la colocación de USD 150 millones para cada uno de los bonos AO27 y AO28, por lo que el equipo económico no logró cubrir los cupos de USD 350 millones para cada título que venía utilizando hasta ahora.

El bono AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) de 5,00 por ciento. Por esta opción, Finanzas recibió ofertas por USD 279, por debajo de subastas anteriores.

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FOTO DE ARCHIVO-Un grupo de personas ingresa al Ministerio de Economía, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Por su parte, el AO28, que vence el 31 de octubre de 2028, se colocó a una TIREA de 8,55% (TNA de 8,24%). En este caso, el monto ofertado ascendió a 267 millones de dólares. La Secretaría informó que el jueves se abrirá una segunda rueda para estos títulos, al precio de corte de la licitación, por un monto adicional de USD 100 millones en cada tramo.

En el tramo en pesos, los instrumentos más demandados fueron las LECAP a septiembre de 2026, con una adjudicación de $4,48 billones y una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,09%, lo que equivale a una TIREA de 28,14%. Además, se colocaron bonos ajustados por CER con vencimientos en mayo y septiembre de 2027: el TZXY7 por $0,24 billones a una TIREA de 1,54% y el TZXS7 por $0,72 billones a una TIREA de 5,04%.

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Los títulos duales, que permiten optar por ajuste CER o por el índice TAMAR más un spread, captaron $2,24 billones para el bono con vencimiento en junio de 2028 (TXMJ8) con una TIREA CER de 4,00%, y $2,45 billones para el bono a junio de 2029 (TXMJ9) con una TIREA CER de 6,19 por ciento. En tanto, el título dólar linked a septiembre de 2026 (D30S6) registró adjudicaciones por $0,58 billones a una TIREA de 5,11 por ciento.

“43% de la emisión fue a 2028/2029 y a tasas de mercado”, destacó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

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El analista de Buenos Aires Valores, Martín de la Fuente, sostuvo que “el nivel de rolleo sostiene un buen nivel de liquidez en el sistema; estimamos que en el día de la fecha el BCRA absorbió en la rueda REPO de A3 $4,2 billones”.

Bajo su perspectiva, el menú ofrecido por Economía tuvo el enfoque claro de priorizar la duración de los instrumentos: el plazo promedio de emisión creció a 531 días frente a los 385 de la licitación pasada. En concreto, el Gobierno busca estirar los vencimientos de la deuda en moneda local.

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“La novedad respecto de las licitaciones pasadas que solo se ofreció opción new money (no se ofrecieron canjes). Si bien la intención del Tesoro sigue siendo la extensión de duration, esta vez incorporó en el menú títulos a 2027 para flatear la curva CER, que quedó muy empinada producto de la dinámica de las últimas licitaciones, donde el Tesoro únicamente ofrecía títulos a 2028, dando premio relevante en dicho tramo", sumó de la Fuente.