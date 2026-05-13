Economía

Licitación clave: el Gobierno colocó USD 300 millones en los bonos para pagar la deuda y no liberó pesos al mercado

La Secretaría de Finanzas emitió USD 150 millones del AO27 y el mismo monto en AO28, tras recibir menos ofertas que en subastas anteriores. Además, renovó el 100% de los vencimientos en moneda local

Guardar
Google icon
El Ministerio de Economía colocó otros USD 300 millones en los bonos en dólares que utilizará para pagar un vencimiento importante de deuda en julio. REUTERS/Tomas Cuesta
El Ministerio de Economía colocó otros USD 300 millones en los bonos en dólares que utilizará para pagar un vencimiento importante de deuda en julio. REUTERS/Tomas Cuesta

En la primera licitación de deuda de mayo, el Gobierno no logró colocar la totalidad del cupo previsto para los bonos en dólares AO27 y AO28, que forman parte de la estrategia oficial para pagar los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares. En efecto, la adjudicación total para ambos instrumentos fue de USD 300 millones, por debajo del tope establecido para esta clase de títulos en cada subasta.

En cuanto a los títulos en pesos, la Secretaría de Finanzas de la Nación adjudicó un total de $10,71 billones, tras recibir ofertas por $14,40 billones, lo que representa un rollover del 110% respecto de los vencimientos previstos para la fecha.

PUBLICIDAD

El segmento de deuda en moneda dura mostró un menor interés, con la colocación de USD 150 millones para cada uno de los bonos AO27 y AO28, por lo que el equipo económico no logró cubrir los cupos de USD 350 millones para cada título que venía utilizando hasta ahora.

El bono AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) de 5,00 por ciento. Por esta opción, Finanzas recibió ofertas por USD 279, por debajo de subastas anteriores.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO-Un grupo de personas ingresa al Ministerio de Economía, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
FOTO DE ARCHIVO-Un grupo de personas ingresa al Ministerio de Economía, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Por su parte, el AO28, que vence el 31 de octubre de 2028, se colocó a una TIREA de 8,55% (TNA de 8,24%). En este caso, el monto ofertado ascendió a 267 millones de dólares. La Secretaría informó que el jueves se abrirá una segunda rueda para estos títulos, al precio de corte de la licitación, por un monto adicional de USD 100 millones en cada tramo.

En el tramo en pesos, los instrumentos más demandados fueron las LECAP a septiembre de 2026, con una adjudicación de $4,48 billones y una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,09%, lo que equivale a una TIREA de 28,14%. Además, se colocaron bonos ajustados por CER con vencimientos en mayo y septiembre de 2027: el TZXY7 por $0,24 billones a una TIREA de 1,54% y el TZXS7 por $0,72 billones a una TIREA de 5,04%.

Los títulos duales, que permiten optar por ajuste CER o por el índice TAMAR más un spread, captaron $2,24 billones para el bono con vencimiento en junio de 2028 (TXMJ8) con una TIREA CER de 4,00%, y $2,45 billones para el bono a junio de 2029 (TXMJ9) con una TIREA CER de 6,19 por ciento. En tanto, el título dólar linked a septiembre de 2026 (D30S6) registró adjudicaciones por $0,58 billones a una TIREA de 5,11 por ciento.

“43% de la emisión fue a 2028/2029 y a tasas de mercado”, destacó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

El analista de Buenos Aires Valores, Martín de la Fuente, sostuvo que “el nivel de rolleo sostiene un buen nivel de liquidez en el sistema; estimamos que en el día de la fecha el BCRA absorbió en la rueda REPO de A3 $4,2 billones”.

Bajo su perspectiva, el menú ofrecido por Economía tuvo el enfoque claro de priorizar la duración de los instrumentos: el plazo promedio de emisión creció a 531 días frente a los 385 de la licitación pasada. En concreto, el Gobierno busca estirar los vencimientos de la deuda en moneda local.

“La novedad respecto de las licitaciones pasadas que solo se ofreció opción new money (no se ofrecieron canjes). Si bien la intención del Tesoro sigue siendo la extensión de duration, esta vez incorporó en el menú títulos a 2027 para flatear la curva CER, que quedó muy empinada producto de la dinámica de las últimas licitaciones, donde el Tesoro únicamente ofrecía títulos a 2028, dando premio relevante en dicho tramo", sumó de la Fuente.

Temas Relacionados

LicitaciónBonosDólaresLuis CaputoDeudaVencimientosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 9% en Wall Street y subieron el dólar y el riesgo país

Los índices de Nueva York se recuperaron de las bajas de la mañana y anotaron nuevos máximos. El S&P Merval cayó 2% y los bonos perdieron 0,5% en promedio. El dólar subió a $1.415 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 185 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 9% en Wall Street y subieron el dólar y el riesgo país

Qué compran y cómo viven los argentinos en la previa del Mundial: el análisis de una experta en consumo

Aunque la pasión argentina sigue intacta, el entusiasmo masivo bajó frente a los precios y la dispersión del torneo. En diálogo con Infobae a la Tarde, la especialista Ximena Díaz Alarcón revela qué consumen, cómo se preparan y por qué la mayoría elige ver el Mundial en casa

Qué compran y cómo viven los argentinos en la previa del Mundial: el análisis de una experta en consumo

La industria mostró señales de recuperación en marzo y trabajó a casi el 60% de su capacidad instalada

El repunte estuvo impulsado por sectores como refinación de petróleo, químicos y alimentos, aunque ramas como la textil y la metalmecánica continuaron con elevada capacidad ociosa

La industria mostró señales de recuperación en marzo y trabajó a casi el 60% de su capacidad instalada

22 fotos del almuerzo del Cicyp con el canciller Pablo Quirno como invitado

Se realizó otro tradicional evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Hotel Alvear

22 fotos del almuerzo del Cicyp con el canciller Pablo Quirno como invitado

Pablo Quirno en CICyP: “Dejamos de discutir cómo sobrevivir y volvimos a pensar cómo crecer”

El canciller argentino expuso ante los principales empresarios del país. Ratificó la relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos e Israel y adelantó convenios con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos en materia energética

Pablo Quirno en CICyP: “Dejamos de discutir cómo sobrevivir y volvimos a pensar cómo crecer”

DEPORTES

Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron en Bordeaux y habrá duelo argentino por un lugar en cuartos de final

Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron en Bordeaux y habrá duelo argentino por un lugar en cuartos de final

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

El Inter venció 2-0 a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia: el gol clave de Lautaro Martínez

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

Las duras críticas de Abreu a Bielsa: por qué no le gusta su gestión en Uruguay y los roces con Luis Suárez

TELESHOW

La reacción de Evangelina Anderson cuando le contaron que Ian Lucas no quiere sentarse a su lado en los Martín Fierro

La reacción de Evangelina Anderson cuando le contaron que Ian Lucas no quiere sentarse a su lado en los Martín Fierro

Inés Estévez reveló la experiencia mística que vivió y el mensaje que la ayudó a cambiar de rumbo

El escandaloso cruce entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi en las redes: de “me dejaron sin comer con leucemia” a “resentida de la vida”

El triste posteo de Connie Ballarini a un año de la muerte de su perro: “El dolor es proporcional al amor”

Diversión, juegos y burbujas: el viaje de Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera a los parques de Disney

INFOBAE AMÉRICA

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

Julio será crítico en Costa Rica por El Niño: calor extremo y sequía prolongada afectarán al país y Centroamérica

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió que un solo acto grave puede configurar acoso laboral

Guillermo del Toro celebra los 20 años de ‘El laberinto del fauno’, la película que asustó al mismísimo Stephen King

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU