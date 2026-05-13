El Salvador

Especialistas afirman que el hantavirus no representa riesgo de contagio en El Salvador y llaman a la población a mantener la calma

Especialistas en enfermedades infecciosas destacan que no existen casos autóctonos ni condiciones adecuadas para la transmisión local de este virus en El Salvador y recalcan la importancia de mantener vigilancia sin fomentar alarma social

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El aumento de casos de hantavirus relacionados con un crucero en Argentina ha generado preocupación internacional ante la peligrosidad del virus. REUTERS/Hannah McKay
El aumento de casos de hantavirus relacionados con un crucero en Argentina ha generado preocupación internacional ante la peligrosidad del virus. REUTERS/Hannah McKay

En las últimas semanas, el hantavirus ha cobrado notoriedad en el ámbito internacional a raíz de la detección de casos asociados a un crucero que partió de Ushuaia, Argentina, y de la difusión de información sobre su peligrosidad. Frente a esto, especialistas salvadoreños han hecho un llamado a la población para mantener la calma y evitar el alarmismo desproporcionado ante la circulación de noticias sobre el virus.

Las autoridades sanitarias globales y regionales han destacado que El Salvadorno registra casos autóctonos de hantavirus. Los especialistas subrayan que el país más cercano en reportar casos fue Panamá en 2018, cuando se produjo un brote puntual. En países sudamericanos como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, el hantavirus es considerado endémico en regiones específicas, asociado a la presencia de ciertos roedores silvestres.

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El especialista en epidemiología, Iván Solano Leiva, enfatizó que las especies de roedores presentes en El Salvador no corresponden a las que transmiten el hantavirus en Sudamérica, por lo que el riesgo de contagio local se considera prácticamente nulo, una postura que respalda el médico Alfonso Rodríguez Morales, especialista en enfermedades tropicales y parasitólogo. Ambos expertos coinciden en que siempre se debe mantener vigilancia epidemiológica y protocolos de control fronterizo para personas que hayan viajado a áreas de riesgo, pero no existe motivo para activar una alerta sanitaria ni para alterar la vida cotidiana en el país.

Ilustración digital de un Hantavirus con una superficie irregular de tonos rojos y marrones, y espículas azules y verdes. Hay cadenas de ADN borrosas en el fondo.
Esta ilustración muestra una vista microscópica detallada del Hantavirus, destacando su compleja estructura con espículas de superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres a través de sus secreciones (orina, heces, saliva), que pueden infectar a las personas por contacto directo o por inhalación de partículas en ambientes contaminados. Existen más de 40 variedades de hantavirus, de los cuales solo 15 pueden causar enfermedades en humanos.

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En América, el virus Andes, una de las variantes de los hantavirus, es el de mayor preocupación por su capacidad de transmitirse, en raras ocasiones, de persona a persona, mientras que la mayoría se transmite solo por contacto con roedores. En Europa y Asia, existen otras variantes (como el virus Hantaan y el Puumala), que se asocian a síndromes renales y hemorrágicos.

Para los especialistas, es importante realizar campañas de educación para los profesionales de la salud, al igual que con otras enfermedades que no se encuentran en el país, pero podrían generar afectaciones debido al flujo de viajeros en los últimos años. El cuadro clínico inicial suele incluir fiebre, debilidad muscular, dolor de cabeza, vómitos y en ocasiones diarrea. Algunos pacientes pueden evolucionar a una forma grave conocida como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que puede causar insuficiencia respiratoria y edema pulmonar. La letalidad varía según la cepa: mientras el virus Andes puede alcanzar una mortalidad cercana al 40%, otras variantes en Asia o Europa presentan tasas inferiores al 12%.

Los especialistas recalcaron que la enfermedad es de baja frecuencia, con pocos casos anuales reportados en el continente americano y que la transmisión requiere contacto estrecho con roedores silvestres específicos, no con las ratas comunes de las ciudades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El brote más cercano de hantavirus a El Salvador se registró en Panamá en 2018, sin que existieran casos secundarios en otros países de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brote de hantavirus registrado en Panamá en 2018

El brote más cercano geográficamente a El Salvador ocurrió en Panamá en 2018. En esa ocasión, se detectaron casos aislados de infección por hantavirus relacionados con el virus Choclo, transmitido por roedores silvestres de la región. El evento fue contenido por las autoridades panameñas y no se identificaron casos secundarios en otros países de Centroamérica.

El reciente incremento en la atención mediática sobre el hantavirus se relaciona con un brote asociado a un crucero que zarpó de Argentina y transitó por el Atlántico, donde se confirmaron varios casos y fallecimientos entre pasajeros adultos. Las autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), han señalado que el riesgo de salud pública global sigue siendo bajo y que la situación está controlada.

El especialista Rodríguez Morales destacó que, en comparación con otras amenazas de salud pública como el sarampión, el hantavirus presenta un riesgo muy limitado de propagación y no tiene potencial pandémico por su baja transmisibilidad.

Expertos han recalcado que no se trata de un virus nuevo y que se tienen protocolos previamente establecidos para que el personal de salud pueda atender a las personas afectadas.

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