Deportes

La profunda reflexión de Lisandro Martínez al hablar de la importancia de su mujer en su vida: “Me ha enseñado a ser un hombre”

El defensor de la selección argentina y Manchester United abrió su corazón al referirse a Muriel López Benítez

Guardar
Google icon
El defensor del Manchester United y la selección argentina se refirió al crecimiento personal que tuvo al lado de Muriel López Benítez

Detrás de un defensor aguerrido y duro contra los rivales se esconde una persona tierna, sensible y con profundo amor a su familia. El campeón del mundo Lisandro Martínez reconoció en una entrevista la importancia de su pareja, Muriel López Benítez, a la hora del crecimiento personal y humano.

A corazón abierto, el jugador del Manchester United y la selección argentina, se mostró reflexivo y profundo al contestar una pregunta acerca de su entorno familiar y la clave para evolucionar. “Yo creo que es muy importante, pero para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado. Porque desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre”, expresó Licha en diálogo con el Pollo Álvarez.

PUBLICIDAD

“Yo por ahí venía como de un lado, por decirte, muy machista. Me crie más o menos así. Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino. Cómo tratar muy bien a una mujer, cómo expresarme, a dar amor... Siempre creía que era como debilidad llorar. Entonces, ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan. Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara: te amo, te quiero, lo que fuese. Y creo que esas son mis raíces, ¿no? La familia y tener una buena mujer al lado", concluyó el nacido hace 28 años en la ciudad entrerriana de Gualeguay.

Lisandro Martínez y su pareja, Muriel López Benítez con la Copa del Mundo en Qatar (Instagram)
Lisandro Martínez y su pareja, Muriel López Benítez con la Copa del Mundo en Qatar (Instagram)

La historia de amor entre Lisandro Martínez y Muriel López Benítez

La pareja remonta su historia a Gualeguay, Entre Ríos. Martínez tenía 15 años y ya jugaba en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys, mientras López Benítez cursaba el secundario. Se conocieron a través de amigos comunes; la simpatía y alegría de Muriel rompieron rápidamente la timidez de aquellos días. Aunque la distancia se impuso pronto por compromisos deportivos, la relación se consolidó a través de llamadas, mensajes y visitas esporádicas, transformándose en una referencia para su comunidad, que los reconocía como “esa pareja linda del barrio”.

PUBLICIDAD

Los primeros días de su relación fueron los típicos de adolescentes: caminatas por las calles empedradas de Gualeguay, charlas interminables, mensajes enviados con la ilusión de que el otro respondiera rápido. Pero también había algo más: una conexión genuina, el tipo de lazo que, aunque joven, ya se vislumbraba inquebrantable.

Lisandro Martínez comparte una foto de sus vacaciones junto a Muriel López Benítez
Lisandro Martínez comparte una foto de sus vacaciones junto a Muriel López Benítez

El destino de Lisandro Martínez se despejó primero con su paso a Defensa y Justicia y, luego, en 2019, con su transferencia al Ajax de Ámsterdam. A cada etapa profesional, la pareja respondió con adaptaciones: Muriel se sumó a la vida en Europa meses después de la mudanza, dejando atrás su entorno familiar para acompañar al futbolista en una carrera que los llevaría también a Manchester. El apodo de “El carnicero”, que el defensor recibió en el fútbol europeo por su capacidad para marcar delanteros rivales, no alteró la dinámica familiar ni separó a Muriel de sus costumbres, como participar en los carnavales locales cuando su agenda lo permitía.

La pareja introdujo además a un integrante peculiar en la rutina familiar: Polo, su bulldog francés, acompaña la vida de ambos en Europa y cuenta incluso con un perfil propio en redes sociales. En la cancha y fuera de ella, el crecimiento personal y profesional de Martínez se acompaña del sostén familiar, la distancia superada por el amor y el nacimiento reciente de Aurora, la primera hija del futbolista y su mujer.

El próximo destino será Estados Unidos, donde Lisandro intentará volver a ganar la Copa del Mundo con la selección argentina y Muriel estará junto con Aurora alentando desde la tribuna.

Temas Relacionados

Lisandro MartínezSelección ArgentinaMuriel López BenítezManchester United

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Solana Sierra sigue adelante en Parma: remontó un partido adverso y se clasificó a cuartos de final

La mejor argentina del ranking femenino derrotó en tres sets a la eslovena Kaja Juvan y se metió entre las ocho mejores del WTA 125 italiano

Solana Sierra sigue adelante en Parma: remontó un partido adverso y se clasificó a cuartos de final

La contundente sentencia de Ancelotti cuando le preguntaron si incluirá a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial

El italiano valoró que “está jugando y en el último tiempo mejoró mucho, tiene continuidad”, pero volvió a dejar claras sus condiciones para citarlo

La contundente sentencia de Ancelotti cuando le preguntaron si incluirá a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

El equipo de Coudet superó a San Lorenzo en los penales, mientras que el Lobo venció a Vélez como visitante. Transmite ESPN Premium y TNT Sports a las 21.30

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

De odiar las pesas a depender de ellas: Tatum reveló el secreto detrás de su longevidad en la NBA

El preparador físico Nick Sang y la influencia de veteranos como Al Horford fueron determinantes para que el alero de los Celtics cambiara su relación con el entrenamiento fuera de la cancha

De odiar las pesas a depender de ellas: Tatum reveló el secreto detrás de su longevidad en la NBA

El Colo Barco presiona a Scaloni para ir al Mundial: convirtió un gol en la victoria del Racing de Estrasburgo

El futbolista argentino anotó el primero de su equipo en el triunfo a domicilio ante el Brest

El Colo Barco presiona a Scaloni para ir al Mundial: convirtió un gol en la victoria del Racing de Estrasburgo

DEPORTES

Solana Sierra sigue adelante en Parma: remontó un partido adverso y se clasificó a cuartos de final

Solana Sierra sigue adelante en Parma: remontó un partido adverso y se clasificó a cuartos de final

La contundente sentencia de Ancelotti cuando le preguntaron si incluirá a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

De odiar las pesas a depender de ellas: Tatum reveló el secreto detrás de su longevidad en la NBA

El Colo Barco presiona a Scaloni para ir al Mundial: convirtió un gol en la victoria del Racing de Estrasburgo

TELESHOW

El escandaloso cruce entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi en las redes: de “me dejaron sin comer con leucemia” a “resentida de la vida”

El escandaloso cruce entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi en las redes: de “me dejaron sin comer con leucemia” a “resentida de la vida”

El triste posteo de Connie Ballarini a un año de la muerte de su perro: “El dolor es proporcional al amor”

Diversión, juegos y burbujas: el viaje de Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera a los parques de Disney

Maximiliano Vernazza, el fotógrafo de los famosos: “La intimidad de los ídolos no se ve más, cambió todo”

El inesperado cruce al aire entre Mica Viciconte y Daniela Celis: “Sos una irrespetuosa”

INFOBAE AMÉRICA

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

Un hallazgo inédito tras cien años: los linajes ocultos del pingüino papúa, el poder de la genética y el desafío del cambio climático

Guatemala: Motín en cárcel de mujeres Santa Teresa deja un saldo de 21 menores intoxicadas y varias internas heridas

Mel Brooks donó su archivo al National Comedy Center de Nueva York

El Congreso de Guatemala solicita a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre reformas penales vetadas