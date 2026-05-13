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Solana Sierra sigue adelante en Parma: remontó un partido adverso y se clasificó a cuartos de final

La mejor argentina del ranking femenino derrotó en tres sets a la eslovena Kaja Juvan y se metió entre las ocho mejores del WTA 125 italiano

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Solana continúa su camino a paso firme (REUTERS/Ciro De Luca)
Solana continúa su camino a paso firme (REUTERS/Ciro De Luca)

Solana Sierra atraviesa un gran momento y volvió a demostrarlo este miércoles en el WTA 125 de Parma, una de las últimas estaciones de preparación rumbo a Roland Garros. La actual número 1 del tenis argentino reaccionó a tiempo y derrotó a la eslovena Kaja Juvan por 3-6, 6-2 y 6-2 para avanzar a los cuartos de final del certamen italiano.

Después de un sólido debut ante la francesa Carole Monnet (172°), a quien superó por 6-4 y 6-0, la actual número 72 del ranking femenino se enfrentó a una rival con experiencia en grandes escenarios y ex Top 60. Juvan, actual 113° del escalafón de la WTA, impuso condiciones en el primer tramo del encuentro, aprovechó algunas dudas de la argentina y se llevó el set inicial por 6-3.

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Sin embargo, lejos de desmoronarse, Sierra mostró uno de los aspectos que supo moldear en los últimos meses: su capacidad de reacción. Ajustó su intensidad desde el fondo de la cancha, elevó la efectividad con el servicio y comenzó a lastimar con mayor profundidad. A partir de allí, el desarrollo cambió de manos.

La argentina dominó el segundo set con autoridad, quebró en momentos clave y emparejó el duelo con un contundente 6-2. Ya en el tercero, sostuvo el envión anímico y confirmó su superioridad para sellar otra manga por 6-2, luego de 1 hora y 38 minutos de juego.

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El triunfo ratifica el buen presente de Sierra sobre polvo de ladrillo, donde se siente cada vez más cómoda y competitiva: fue su séptimo triunfo en esa superficie en lo que va de la temporada. La marplatense capitalizó 6 de las 8 oportunidades de quiebre que generó y logró hacerse fuerte con el saque, un aspecto fundamental de cara a desafíos de mayor exigencia.

Con este resultado, Sierra alcanzó los cuartos de final en Parma y continúa afinando su preparación para su segunda participación en el cuadro principal de Roland Garros, donde este año ingresará de manera directa gracias a su progreso en el ranking. En 2024 había superado la clasificación para debutar en el Grand Slam parisino.

El próximo desafío, previsto para este jueves a partir de las 08:20 (hora argentina), será de riesgo: enfrentará a la ucraniana Dayana Yastremska, actual número 52 del mundo. Sierra, sin embargo, cuenta con un antecedente alentador y reciente: le ganó hace tres semanas, en el WTA 1000 de Madrid.

Sol es la única representante nacional en el cuadro del WTA 125 de Parma tras la eliminación de Victoria Bosio (307°), justamente ante Yastremska, por 7-6 (3) y 6-3.

Sierra dejó atrás una serie de tropiezos durante el primer tramo de la temporada, y encontró regularidad en la gira sobre polvo de ladrillo. Recuperó 16 puestos en la clasificación mundial tras haber caído más de 20 lugares en las semanas anteriores, producto de una sucesión de eliminaciones en primera ronda.

Con apenas 21 años y ubicada en el puesto 64 del ranking en vivo, la marplatense continúa consolidándose en el circuito femenino a fuerza de buenas actuaciones. Roland Garros asoma en el horizonte y Sierra se ilusiona con hacer un buen papel.

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