Una alimentación con proteínas y fibra, junto con entrenamiento de fuerza y caminatas diarias, ayuda a preservar la masa muscular y la salud metabólica en esta etapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la perimenopausia y menopausia, muchas mujeres notan cambios en su peso, incluso si mantienen la misma dieta y rutina de actividad física. Lo que distingue este periodo, según los expertos, es la influencia directa de los cambios hormonales y la nueva distribución de la grasa corporal.

La doctora Ana Cascú, médica clínica especialista en nutrición (MN 105261), explicó a Infobae que durante la transición menopáusica, la disminución de los estrógenos modifica la distribución del tejido adiposo hacia la región abdominal. “Paralelamente, a partir de los 40 años existe una pérdida progresiva de masa muscular y puede disminuir el gasto energético. Es el proceso fisiológico del envejecimiento”, señaló la experta.

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En esta etapa también pueden producirse alteraciones en la sensibilidad a la insulina, en la calidad del sueño y en la regulación del apetito. Muchas veces cambian las preferencias gustativas, agregó la médica. “Por eso, aun manteniendo el mismo peso, una mujer puede presentar mayor perímetro de cintura y menor masa muscular. No se produce exclusivamente por una causa, sino por la interacción entre factores hormonales, metabólicos, conductuales y propios del envejecimiento”, señaló la especialista en nutrición.

Una alimentación con proteínas, fibra, calcio, vitamina D y grasas insaturadas puede acompañar la salud en esta etapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la endocrinóloga Laura Maffei (MNº 62441), directora de Maffei Centro Médico e Investigación Clínica Aplicada, explicó a Infobae que la perimenopausia es una transición que puede comenzar entre los 40 y 50 años y extenderse varios años antes de la menopausia definitiva. Durante este período, la disminución progresiva de los estrógenos genera modificaciones en la composición corporal.

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“En esta etapa, el cuerpo tiende a incrementar la grasa corporal porque en el tejido graso se producen otros tipos de estrógenos que ayudan a compensar la falta de los ováricos. Este mecanismo tiene una función protectora, especialmente para la salud ósea y cardiovascular”, señaló la especialista.

Además, indicó que con el paso del tiempo el metabolismo se vuelve más lento y el equilibrio hormonal cambia, lo que también favorece el aumento de peso. “La distribución puede variar: algunas mujeres aumentan de manera global y otras lo notan más en la zona abdominal”, afirmó la doctora.

Los pilares para mantener el peso corporal en esta etapa

Las verduras aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, además de contribuir a la saciedad y la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante los distintos cambios que se producen por la transición menopáusica, la mejor estrategia es hacer los ajustes necesarios para mantenerse en forma.

“El objetivo no debería centrarse exclusivamente en el peso, sino en mejorar la composición corporal y preservar la salud metabólica y ósea. Es una etapa larga, no como en otras épocas. La expectativa de vida se alargó y las mujeres necesitamos fortalecer nuestra masa muscular para no perder energía en un mundo que exige rendir lo mismo sin importar la edad”, señaló Cascú.

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La médica enumeró los siguientes pilares para lograrlo:

Alimentación con adecuado aporte energético y proteico

Entrenamiento de fuerza

Actividad aeróbica

Descanso de calidad

Manejo del estrés

“Desde el punto de vista nutricional, es importante garantizar un adecuado aporte de proteínas, fibra, calcio, vitamina D y grasas insaturadas, siguiendo preferentemente un patrón de alimentación del estilo mediterráneo. Las dietas excesivamente restrictivas pueden favorecer la pérdida de masa muscular y generar mayor carga de ansiedad, algo muy contraproducente durante esta etapa”, añadió.

Caminata después de cenar para reducir la hinchazón abdominal

Caminar entre 15 y 20 minutos después de cenar puede estimular la motilidad gastrointestinal y reducir la sensación de hinchazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Cascú recomendó en otra nota en Infobae caminar durante 15 a 20 minutos después de cenar para ayudar a reducir la hinchazón porque estimula la motilidad gastrointestinal.

“El movimiento de la caminata favorece el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal, lo que disminuye la sensación de pesadez y distensión abdominal”, explicó. De esta manera, el ejercicio suave postprandial se presenta como un aliado para el confort digestivo.

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Además, la doctora brindó las siguientes recomendaciones para reducir la hinchazón, especialmente en verano:

Priorizar alimentos livianos y ricos en agua y minerales. Entre los más recomendados están el pepino y el tomate, que hidratan y favorecen la eliminación de líquidos; frutas: sandía y melón, por su alto contenido de agua; yogur natural, que mejora la digestión; banana y palta, por el aporte de potasio; y proteínas magras como pescado o pollo a la plancha.

Mantener una buena hidratación.

Reducir el consumo de sal, gaseosas, alcohol y ultraprocesados.

Caminar y evitar pasar muchas horas sentados o de pie es fundamental para evitar la distensión abdominal y los edemas en las piernas.

Siete hábitos clave para perder grasa abdominal

El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la masa muscular que tiende a disminuir con el paso de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La health coach Glenda Estévez propuso en Women’s Health distintos hábitos para perder grasa durante la perimenopausia sin convertir la dieta ni el ejercicio en una exigencia permanente. Frente a la idea de entrenar durante horas o restringir la comida de forma continua, Estévez planteó incorporar acciones que puedan mantenerse en el tiempo:

1. Dejar de estar a dieta todo el año. Estévez afirmó: “Tu cuerpo no está diseñado para vivir en déficit. Perder grasa debería ser una fase, no una forma de vida. Alternar etapas de déficit, mantenimiento y construcción de músculo cuida tu metabolismo y hace que los resultados se sostengan”.

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2. Que las últimas dos repeticiones cuesten. El entrenamiento de fuerza adquiere un lugar central durante la perimenopausia porque la masa muscular tiende a disminuir con los años. “Si terminas cada serie sintiendo que podrías hacer 10 más, tus músculos no tienen motivo para crecer. Busca que tus últimas 1 o 2 cuesten de verdad, siempre con buena técnica”, recomendó Estévez.

El descanso de calidad y el manejo del estrés ayudan a sostener la alimentación y el ejercicio ante los cambios de ánimo y el cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Priorizar la proteína. La licenciada Natalia Antar (MN 8271, MP 4226), nutricionista del Hospital Británico y de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), señaló a Infobae que la proteína es un nutriente fundamental porque participa en la formación y reparación de tejidos y, especialmente, en el mantenimiento de la masa muscular. También contribuye a generar mayor saciedad. Como orientación práctica, recomendó consumir alrededor de 20 a 30 gramos de proteína en una comida principal, aunque no es necesario que todas las personas alcancen exactamente esa cantidad.

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4. Consumir verduras en al menos dos comidas al día. Su fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes contribuyen al funcionamiento del organismo. La fibra favorece la salud intestinal, regula la respuesta de la glucosa tras las comidas y aumenta la sensación de saciedad.

Mantener la masa muscular, cuidar la alimentación, moverse todos los días y descansar bien ayuda a sostener la salud durante esta etapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Caminar todos los días. El movimiento cotidiano no requiere que cada día incluya una sesión intensa de gimnasio. Caminar puede mejorar la sensibilidad a la insulina, colaborar con el control de la glucosa y reducir el estrés físico asociado a entrenamientos más exigentes.

6. Cuidar el sistema nervioso. El descanso y la gestión del estrés completan la estrategia. Pueden ser aliados antiestrés la meditación, el ejercicio y actividades recreativas como el baile.

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7. Entrenar la cabeza, no solo el cuerpo. En lugar de repetir pensamientos como “ya lo arruiné” o “nunca voy a conseguirlo”, Estévez planteó una alternativa: “Una decisión no define mi progreso. La siguiente es la que importa. Progreso, no perfección”.