El Ministerio de Agricultura anunció un paquete de apoyo con semillas y créditos para enfrentar el fenómeno de El Niño. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala anunció durante el primer Congreso Nacional de Agricultores 2026 un paquete de apoyo para enfrentar los efectos de El Niño, con semillas, riego, asistencia técnica, seguros y crédito para proteger las cosechas de miles de familias productoras ante sequías, lluvias irregulares y temperaturas elevadas.

La iniciativa fue presentada en un encuentro organizado por la Asociación Ixoq Mayaj, que reunió a autoridades gubernamentales, productores y organizaciones campesinas. El programa busca reducir las pérdidas agrícolas, sostener los ingresos rurales y preservar la disponibilidad de alimentos.

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El Ministerio de Agricultura anunció un paquete de apoyo con semillas y créditos para enfrentar el fenómeno de El Niño. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Siete herramientas ante la variabilidad climática

El ministro de Agricultura, José Antonio López Leonardo, afirmó que los cambios en los patrones de lluvia y el aumento de las temperaturas afectan directamente la producción de alimentos. El funcionario sostuvo que la preparación anticipada es necesaria para reducir el impacto sobre las familias agricultoras.

El paquete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación incluye siete líneas de acción: entrega de semillas, asistencia técnica, sistemas de riego, conservación de agua y suelo, seguro agropecuario, acceso a crédito y diversificación de la producción. Las medidas abarcan desde el manejo de los recursos naturales hasta el respaldo económico frente a eventuales pérdidas.

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La cartera también impulsa mesas técnicas agroclimáticas en distintos departamentos del país. Allí se analizan las condiciones previstas para los meses siguientes y se elaboran recomendaciones adaptadas a cada región productiva.

El congreso incluyó reclamos de organizaciones indígenas y campesinas, convocadas por la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas. Sus representantes plantearon ante el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, demandas vinculadas con el acceso a la tierra, la infraestructura y el desarrollo rural.

Amílcar Calel, representante de los pueblos indígenas ante el Consejo Directivo del Fondo de Tierras, presentó un diagnóstico sobre la situación del sector campesino. Señaló que la inversión en caminos, energía y sistemas de riego debe llegar a los territorios con mayores niveles de pobreza.

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También propuso transformar el modelo de producción para reducir la dependencia de intermediarios. “Debemos pasar de vender nuestra materia prima a los intermediarios para llegar a ser exportadores de nuestros productos”, afirmó Calel.

El Ministerio de Agricultura anunció un paquete de apoyo con semillas y créditos para enfrentar el fenómeno de El Niño. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Tierras comunales, créditos y conflictos agrarios

Entre las propuestas expuestas durante la actividad figuraron la reactivación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, el fortalecimiento del Fondo de Tierras y el reconocimiento de las tierras comunales. Las organizaciones también reiteraron la necesidad de facilitar mecanismos para que las familias campesinas accedan a terrenos productivos.

Arévalo recordó los compromisos incluidos en el Acuerdo Agrario, suscrito el 7 de febrero de 2024. El documento contempla acciones para atender conflictos, facilitar el acceso a la tierra y promover la economía campesina.

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Desde junio de 2025 funciona la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad, encargada de coordinar esfuerzos entre instituciones para mediar en disputas agrarias. El Presidente indicó que las mesas técnicas atienden al menos 25 casos relacionados con organizaciones campesinas.

Esos procesos incluyen la búsqueda de alternativas para adquirir tierras mediante créditos y la resolución de diferencias registrales y catastrales. La nueva Agenda Estratégica Institucional 2026-2035 prevé, además, modalidades de acceso a terrenos por medio de créditos, arrendamiento con opción a compra y adjudicación o regularización de tierras estatales.

El Gobierno informó avances en la entrega de títulos comunales: 230 familias de San Juan Sacatepéquez y 121 familias de Santa Eulalia, en Huehuetenango, recibieron escrituras. También comenzó la entrega de documentos de propiedad en 85 comunidades de 12 departamentos.

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La agenda del congreso incorporó otra demanda planteada el 12 de noviembre durante un diálogo entre Arévalo y autoridades indígenas: el acceso de los pueblos indígenas a medios de comunicación comunitaria. Un representante de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala cuestionó los argumentos sobre la falta de frecuencias disponibles para radios comunitarias y remarcó su valor para la libertad de expresión y la preservación cultural.

En la actividad participaron la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera; Héctor Mazariegos, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores; y Edgar Gómez, representante del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía. “Todavía tenemos mucho por hacer y vamos a seguir cumpliendo hasta el último día. Conmigo, como persona, cuenten más allá de mi mandato”, aseguró Arévalo.

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