Velez e Independiente abrirán los cuartos de final del Torneo Clausura (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vélez e Independiente abrirán los cuartos de final del Torneo Clausura desde las 20:00, en el estadio José Amalfitani de Liniers. El árbitro del encuentro será Facundo Tello, Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR y la transmisión será de TNT Sports.

El Fortín llega a esta instancia como local tras superar a Belgrano de Córdoba en los octavos de final, en una definición que se extendió hasta los penales luego de un vibrante empate 2-2 con los goles de Ronaldo Martínez y Dilan Godoy. Luego, el arquero Tomás Marchiori se convirtió en el héroe de la noche al atajar tres disparos.

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Para el encuentro ante el Rojo, Guillermo Barros Schelotto recuperará a Thiago Silvero, quien cumplió la fecha de suspensión. Sin embargo, no podrá contar con Lucas Robertone, lesionado, y Juan Cruz Policella, quien se encuentra disputando el Mundial Sub 17 con Argentina.

Vélez conserva su racha sin caídas como local en el certamen tras acumular cinco victorias y tres empates durante la fase regular (Fotobaires)

El conjunto de Avellaneda, dirigido por Jadson Viera, logró la clasificación a esta instancia con una victoria por 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, con un doblete de Maximiliano Meza, la gran figura del partido. Sin embargo, el técnico deberá reorganizar el equipo ante dos ausencias de peso: Chimy Ávila, con una lesión muscular en el sóleo sufrida en la entrada en calor ante el Bicho, y el lateral colombiano Santiago Arias, con un problema en el isquiotibial. Felipe Tempone y Leonardo Godoy ingresaron en sus lugares en ese partido y serían los titulares el sábado.

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A pesar de las bajas, Independiente llega con una racha positiva como visitante que lo respalda de cara al cruce. El Rojo terminó la fase regular como el segundo mejor equipo visitante del Torneo Clausura, con cuatro victorias, tres empates y una sola derrota en ocho presentaciones, lo que equivale al 62,5% de los puntos disputados. Con Viera en el banco, el equipo no conoce la derrota fuera de casa y llega a Liniers con siete partidos consecutivos sin caer fuera de Avellaneda. La paradoja es que la única mancha en ese registro la dejó justamente el rival del sábado: Vélez ganó 1-0 el 3 de agosto, por la tercera fecha de la Zona A, con un gol de Thiago Aguirre cerca del final del partido.

El conjunto de Avellaneda sostiene un invicto de siete partidos como visitante bajo la conducción técnica de Jadson Viera (Fotobaires)

Hablando de fortalezas, Vélez tampoco se queda atrás y en lo que va del certamen ha hecho un verdadero fortín al José Amalfitani. Los de Barros Schelotto acumularon cinco victorias y tres empates en Liniers durante la fase regular, sin conocer la derrota, y extendieron esa racha en los octavos al eliminar a Belgrano por penales. La última caída se dio justamente en los octavos de final del Apertura ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0.

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El ganador de este cruce avanzará a las semifinales del Clausura 2026, programadas para el fin de semana del 6 de diciembre ante el vencedor del duelo que protagonizarán en Córdoba Instituto y River Plate. La final del torneo está prevista para el sábado 12 de diciembre en La Plata.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Diego Valdés; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

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Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 20:00

TV: TNT Sports

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