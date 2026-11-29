La conductora apostó por un look compuesto por una musculosa de seda y un pantalón (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Guardar

Este sábado, Juana Viale volvió a ocupar la cabecera de la mesa del programa La Noche de Mirtha, que se emite por El Trece, mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación. Como ocurre en cada emisión, la conductora dedicó la apertura del programa a presentar el look que eligió, con el detalle y la soltura que ya definen su estilo cuando está al frente del ciclo.

“Hola, hola, hola, espero que la estén pasando bomba como estamos acá. Sábado 28 de noviembre”, saludó Viale desde el estudio en el que se encontraba, con el tono desenfadado que suele marcar el inicio de sus aperturas. “Acá estamos espléndidos”, agregó la conductora antes de dar paso a la descripción de la ropa que llevaba puesta.

PUBLICIDAD

El look elegido para la noche consistió en un conjunto celeste diseñado por Evangelina Bomparola. La propuesta incluyó un top de seda natural, con volados en el cuello y el escote, combinado con un pantalón de botamanga angosta que tenía tajos y cierre. Al referirse a la prenda superior, Viale explicó las posibilidades de uso del top: “Tengo un top de seda natural con volados en el cuello y escote muy bonito. Lo pueden usar como más abierto cuando están fatigados o se cierran así, que adivino todo, por supuesto”. La conductora cerró la descripción de su vestuario con entusiasmo: “Esto es buenísimo, es fresquísimo, es cancherísimo, tiene mucho color, y a mí me encanta”.

Juana Viale camina por el estudio de televisión vestida con un conjunto celeste de blusa con volados y pantalón para la emisión del sábado. (StoryLab)

El peinado consistió en una vincha trenzada y estuvo a cargo de Juan Foho, de Infinito Estudio. Viale describió con humor cómo fue esa experiencia: “Estuve muy atenta mientras me lo hacía todo. Me consta todo, todo. Sé cuántas veces trenzó mi pelo”. Para el maquillaje, la responsable de ese trabajo fue Cris Sepúlveda. La conductora le pidió al camarógrafo un primer plano de sus párpados para mostrar la combinación de sombras, con tonos verde y violeta: “Haceme detalle del ojo. Voy a cerrar los ojos, ¿eh? Atento. ¿Se ve? Sí, muy lindo”. Sobre la elección de esos colores, Viale ofreció una definición breve: “Arte, arte, porque hay que poner color a la vida, claro”.

PUBLICIDAD

Antes de dar paso a la mesa de invitados, la conductora cerró esa presentación con una frase que, según sus propias palabras, retrata cómo transcurren sus sábados al aire: “A veces los sábados estoy un poquito pasada, sí. Después me, me nivelo”.

El maquillaje por el que apostó Juana y su equipo (StoryLab)

En el programa del sábado pasado, Viale compartió una situación que había vivido días atrás y que vinculó con las recorridas que su madre y su abuela realizaron por la ciudad. La anécdota comenzó mientras ella llevaba adelante una actividad en el exterior de su vivienda, precisamente en la puerta de su casa: “El otro día yo estaba haciendo una cosa en la calle, en la puerta de mi casa, y de repente miro así y estaba mi mamá y mi abuela paseando por Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, vivo lejos”, relató Viale.

PUBLICIDAD

La presencia de su madre y de su abuela en ese lugar la sorprendió porque, según aclaró durante el relato, su domicilio está ubicado fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Entre risas, terminó de tomar dimensión de la distancia que ambas habían recorrido al compararla con una conocida caminata: “Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia”.

El relato de Viale provocó risas entre las personas que compartían la mesa. A partir de la escena que había contado, Robertito Funes lanzó una propuesta para llevar el formato de las comidas de Legrand a un punto emblemático de la ciudad: “Mirtha tiene que hacer una comida en el Obelisco”.

PUBLICIDAD