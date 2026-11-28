El control del peso corporal depende de la interacción entre alimentación, descanso, actividad física, genética y niveles de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perder peso suele presentarse como una meta de resultados inmediatos, aunque dicho control responde a una combinación de alimentación, actividad física, descanso, estrés y condiciones personales. Por eso, los cambios drásticos o las dietas muy restrictivas pueden ser difíciles de sostener en el tiempo y no contemplan las distintas circunstancias que intervienen en el proceso.

De acuerdo con la British Heart Foundation, las modificaciones pequeñas y alcanzables en el estilo de vida pueden favorecer un descenso de peso más saludable y duradero.

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El enfoque requiere tiempo y ajustes, porque el aumento de peso tampoco suele responder a una única causa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que los medicamentos, las afecciones médicas, el estrés, la genética, las hormonas, el entorno y la edad pueden influir en el control del peso.

5 pasos para ordenar un proceso de pérdida de peso sostenible

El primer paso consiste en identificar qué factores pueden haber contribuido al aumento de peso. La British Heart Foundation sostiene que la obesidad no se explica por una falta de voluntad y propone revisar si hubo cambios en las rutinas, como más comidas fuera de casa, menor actividad física o mayor consumo de alimentos preparados. Este análisis permite reconocer barreras concretas y pensar modificaciones acordes a la vida diaria.

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Luego, establecer una meta realista ayuda a dividir el proceso en etapas manejables. La entidad británica plantea usar el índice de masa corporal como herramienta de referencia para relacionar peso y altura, aunque el indicador no sustituye una evaluación profesional.

También señala que, en casos de exceso de peso importante, una meta inicial de perder el 10% del peso puede resultar más alcanzable y aportar beneficios para la salud, incluso si el índice de masa corporal continúa por encima del rango considerado saludable.

La combinación de ajustes nutricionales con actividades como caminatas o paseos en bicicleta supera la eficacia de modificar solo la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer punto es adoptar cambios que puedan mantenerse. Según la British Heart Foundation, pensar en un estilo de vida y no en una dieta temporal ayuda a priorizar hábitos compatibles con la rutina. La institución añade que combinar ajustes en la alimentación con más actividad física suele ser más eficaz que modificar solamente lo que se come. Caminar, andar en bicicleta, realizar ejercicios en el hogar o sumar movimientos cotidianos son alternativas que pueden integrarse de manera gradual.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan definir dos o tres objetivos específicos a la vez y con plazos realistas. Entre los ejemplos que menciona el organismo figuran reemplazar bebidas azucaradas por agua, caminar 15 minutos por la tarde o incluir verduras en la cena. Las metas acotadas y medibles permiten evaluar avances sin convertir el proceso en una exigencia difícil de sostener.

La alimentación equilibrada constituye el cuarto paso. La British Heart Foundation advierte que excluir grupos enteros de alimentos puede dejar afuera nutrientes necesarios. En cambio, propone dar prioridad a frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado azul, dentro de una pauta que conserve variedad.

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La organización también señala que alimentos como los frutos secos sin sal, la palta y el pescado azul aportan grasas insaturadas, aunque su densidad calórica hace relevante considerar la frecuencia y el tamaño de las porciones.

La adopción de metas acotadas, como sustituir bebidas azucaradas por agua o sumar verduras a la cena, facilita la continuidad del plan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto paso es buscar apoyo y revisar el plan con regularidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que familiares, amistades, compañeros de trabajo o grupos con objetivos similares pueden colaborar con la continuidad de los hábitos. El organismo también aconseja registrar alimentación, actividad física, sueño y estrés para detectar patrones, y revisar periódicamente cuáles objetivos funcionan y cuáles requieren cambios.

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Qué factores pueden dificultar la continuidad

Tampoco resulta conveniente fijar objetivos de descenso demasiado rápidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que las personas que bajan de peso de forma gradual, entre 0,5 y 1 kilogramo por semana, tienen más probabilidades de mantener el resultado que quienes lo hacen con mayor rapidez. El organismo remarca que proponerse una pérdida muy elevada en pocas semanas puede provocar frustración y desaliento.

El registro regular de la comida, el descanso y la actividad física ayuda a detectar patrones y ajustar los hábitos adquiridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, los retrocesos no deberían interpretarse como el final del proceso. La entidad estadounidense indica que son esperables y propone retomar el plan lo antes posible, además de revisar qué situación los desencadenó.

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