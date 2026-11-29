La consulta pública sobre el proyecto minero no tendrá carácter vinculante y sus resultados servirán de insumo para las futuras negociaciones. REUTERS/Tarina Rodriguez

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La consulta pública sobre el futuro de la mina de cobre de Panamá no será un referéndum, aclaró este sábado 28 de noviembre el presidente José Raúl Mulino, quien aseguró que el proceso permitirá recoger propuestas antes de iniciar una negociación formal con First Quantum Minerals.

Durante los actos conmemorativos de la independencia de España, realizados en Boquete, provincia de Chiriquí, el mandatario defendió la necesidad de abordar el futuro del proyecto minero, argumentando que su paralización tuvo consecuencias sobre el empleo, la actividad comercial y las empresas proveedoras.

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El mandatario explicó que la consulta nacional responde a los compromisos adquiridos por Panamá mediante el Acuerdo de Escazú, tratado regional que establece mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.

“Esto evita la improvisación, por eso hemos comenzado, decididos en buscar la oportuna respuesta. No podemos voltear hacia un lado por ganar un aplauso falso y oportunista… No estoy aquí para tomar las decisiones fáciles si no las decisiones correctas y sería una gran irresponsabilidad como Presidente de la República que apague la luz y no vea lo que significó esa mina en términos de empleo y movimiento económico”, resaltó Mulino.

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El presidente José Raúl Mulino abordó el futuro de la mina de cobre durante los actos conmemorativos del 28 de noviembre en Boquete, provincia de Chiriquí. Tomada de la Presidencia

El proceso, según confirmó la Comisión Interministerial, no tendrá carácter vinculante, lo que significa que el Ejecutivo no estará obligado a adoptar las posiciones expresadas por los participantes y conservará la última palabra sobre el proyecto.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, adelantó que algunas propuestas serán aceptadas y otras no. Las sesiones presenciales comenzarán en enero de 2027, mientras que las autoridades estiman que el proceso podría extenderse durante 45 a 90 días.

La conducción de la consulta estará a cargo de la firma australiana Spektrum Development, encabezada por Katherine Teh, especialista en el manejo de conflictos socioambientales y en la construcción de consensos entre gobiernos, comunidades y empresas.

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La contratación de Spektrum ha despertado cuestionamientos sobre si su verdadero alcance será escuchar a la población o desarrollar una estrategia para modificar la percepción ciudadana y conseguir mayor aceptación social de una eventual reactivación minera.

La firma australiana Spektrum Development estará encargada de conducir el proceso de participación ciudadana previsto para 2027. (AP Foto/Matías Delacroix)

El exdiputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó, en declaraciones a La Estrella de Panamá, que la consultora pueda conducir un proceso de participación con enfoque favorable a la minería, utilizando recursos públicos para influir en la posición de los ciudadanos.

Según una publicación de La Estrella de Panamá, la presentación corporativa de Spektrum señala que la firma trabaja para reducir los riesgos asociados a las cadenas de suministro de minerales críticos mediante la construcción de legitimidad social, facilitando los procesos de autorización y las decisiones de inversión.

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El diario panameño también reveló que Spektrum publicó en mayo de 2026 un análisis sobre Cobre Panamá, en el que examinó las posibilidades de reactivar el proyecto y advirtió sobre el riesgo de provocar otra crisis constitucional si el procedimiento carecía de legitimidad.

El Gobierno sostiene que la consultora no mantiene vínculos contractuales con Minera Panamá y garantiza la independencia técnica de sus actuaciones. La firma fue contratada mediante Hughes Hubbard & Reed, bufete estadounidense que representa al Estado en los arbitrajes internacionales.

La legitimidad del proceso adquiere especial relevancia por los acontecimientos de octubre de 2023, cuando el gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 406, que aprobaba el contrato minero, tras su acelerado trámite en la Asamblea Nacional.

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La aprobación acelerada del contrato minero durante el gobierno de Laurentino Cortizo desencadenó más de un mes de protestas en 2023. REUTERS/Enea Lebrun

La aprobación y sanción del contrato el 20 de octubre desencadenaron más de un mes de protestas, con multitudinarias manifestaciones, cierres de carreteras y paralizaciones de actividades económicas, en medio de un creciente rechazo ciudadano al acuerdo.

La crisis culminó el 28 de noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del contrato minero, decisión que dejó sin sustento jurídico la concesión y condujo a la suspensión de las actividades extractivas.

Tres años después de aquel fallo, el Gobierno y representantes de First Quantum sostuvieron el 23 de noviembre un primer encuentro de carácter informativo, durante el cual la compañía aceptó las cinco condiciones gubernamentales para explorar un eventual acuerdo.

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El Ejecutivo plantea una reactivación temporal que genere los recursos necesarios para financiar el cierre definitivo de la mina, aunque todavía se desconoce el instrumento jurídico que permitiría retomar las operaciones sin recurrir a un nuevo contrato ley.

Mulino aseguró que las negociaciones en firme comenzarán después de la consulta nacional y prometió informar periódicamente sobre los avances del proceso, cuya decisión final permanecerá en manos del Ejecutivo, independientemente del carácter mayoritario de las opiniones ciudadanas.