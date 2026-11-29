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Instituto y River protagonizaron un partido muy disputado en Alta Córdoba por un pase a las semifinales, donde aguardaba Independiente (eliminó en tanda de penales a Vélez en Liniers en primer turno). En un primer tiempo donde sucedieron muchas cosas, el Millonario se fue al vestuario en ventaja, aunque desaprovechó una chance de ampliar a través de una pena máxima. Antes, Sebastián Driussi, quien falló desde los 12 pasos, sufrió un corte en su tobillo por un planchazo de Fernando Alarcón.

A los 2 minutos, Driussi tiró afuera un centro que cabeceó y fue una situación muy clara. Apenas unos segundos después, sufrió una fuerte entrada del número 6 de la Gloria, que se llevó la amarilla después de rasparlo. Alarcón va a la disputa e impactó de lleno con el taco en el tobillo de Driussi. Por la forma de entrar y el punto de contacto, la acción fue temeraria: el defensor del equipo cordobés actuó sin tener en cuenta el riesgo para el rival. Arasa acertó al sancionar la falta y mostrarle la tarjeta amarilla.

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Los dirigidos por Leonardo Ponzio se pusieron en ventaja gracias al oportunismo de Gonzalo Montiel a los 13, pero enseguida dispusieron de un penal por mano de Leonel Mosevich: estuvo bien sancionado. El defensor hizo un movimiento adicional con el brazo hacia la pelota y bloqueó su trayectoria dentro del área. Ese gesto permitió interpretar el contacto como una mano deliberada. Arasa leyó bien la acción y cobró la pena máxima que más tarde desperdició Driussi.

En el penal para River fue decisivo el aporte de Miguel Savorani, asistente número 2. Desde su ángulo, vio con claridad el movimiento adicional del brazo del defensor hacia la pelota, con el que bloqueó su trayectoria dentro del área. Savorani le señaló la infracción a Nazareno Arasa, que recogió la información y sancionó correctamente el penal por mano deliberada.

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En el segundo tiempo también hubo espacio para la polémica. River pidió otro penal por un agarrón de Alarcón contra Nicolás Otamendi dentro del área. El defensor de Instituto tomó la camiseta de su rival, pero el tirón no le dificultó el movimiento ni le impidió ir a buscar la pelota. Cuando Otamendi se dejó caer, él mismo terminó de sacarse la camiseta y con ese gesto acentuó la apariencia de falta. Para decidir si hay penal, lo determinante es el efecto de la sujeción sobre la posibilidad de disputar el balón. Arasa acertó al dejar seguir y el VAR, tras chequear la acción desde distintos ángulos, acompañó la decisión de campo.

Pero al Millonario le sancionarían una nueva pena máxima por una infracción del arquero Marcos Ledesma a Tomás Galván, quien ya tenía la pelota dominada y estaba en condiciones de continuar la jugada dentro del área para definir. El guardameta salió a disputársela y, en el intento de alcanzarla, enganchó al 26 riverplatense. El contacto le cortó el desplazamiento y le impidió seguir con el balón que tenía bajo control. Ahí está el fundamento del penal. El arquero puede salir a disputar la pelota, pero en esa acción termina trabando al adversario dentro del área. Arasa interpretó correctamente el efecto del contacto sobre la jugada y sancionó una nueva pena máxima.

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Insólitamente Thiago Almada no pudo batir a Ledesma, que desvió el tiro con sus pies, y River se privó otra vez de ampliar una diferencia que terminó siendo mínima. En Córdoba, a los de Ponzio les alcanzó para triunfar 1-0 y clasificarse a las semifinales del Torneo Clausura 2026, donde recibirá a Independiente.