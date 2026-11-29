La modelo recordó los pedidos que recibía por parte de sus fanáticos

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Más allá de su talento como artista, su paso por Bailando por un sueño y sus producciones como modelo, este sábado Silvina Escudero sorprendió al revelar los pedidos que recibió de sus seguidores y la particular área de su cuerpo de la cual le pedían fotos. La confesión ocurrió durante su participación en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff, al comienzo de una charla con los demás invitados.

La respuesta de la mesa fue inmediata y coincidió en un solo nombre: el de la bailarina. Entre risas, Escudero advirtió que todas las miradas se habían dirigido hacia ella y confirmó que la deducción era acertada. “Sí, vendí fotos de mis pies”, dijo.

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Kusnetzoff reaccionó con sorpresa ante la respuesta y quiso saber cuál era el precio de esas imágenes. “¿Cuánto vale una foto de un pie de Escudero? ¿En dólares?”, le preguntó el conductor. A partir de esa consulta, la artista explicó que su trayectoria en la danza incidía en el interés que despertaban las publicaciones.

Escudero contó que la apariencia de sus pies y, en particular, la posibilidad de mostrar el empeine, formaban parte de los pedidos vinculados a ese fetiche. “Hay un fetiche grande, si es de bailarina, que te hago el empeine. Me fue bien. Vos decís dólares, pueden ser 0,10 dólar, pero bueno, sí”, detalló.

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La bailarina explicó que su formación artística y la flexibilidad de su empeine impulsaron el interés por sus imágenes

La participante aclaró que mantenía el control sobre las fotos y los videos que decidía compartir. Sin embargo, señaló que quienes accedían a ese material solían enviarle solicitudes precisas sobre el tipo de calzado o la imagen que querían ver.

“Subía lo que quería pero te pedían cosas como ‘ponete las ojotas, los tacos’. Solo grabándome mi pie. Yo me sacaba fotos y las subía”, recordó la bailarina sobre la modalidad con la que publicaba el contenido.

Un mes después de confirmar el final de su matrimonio, Silvina Escudero había contado que comenzó a conocer a un hombre y admitió que el vínculo volvió a entusiasmarla. La bailarina evitó identificarlo, aunque dio algunas referencias sobre el contexto en el que se encontraron y explicó qué lugar está dispuesta a darle a una relación en esta etapa de su vida.

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Silvina Escudero confirmó que inició un nuevo vínculo sentimental a seis meses de su separación de Federico (Video: Intrusos, América TV)

La revelación ocurrió durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola. Allí, un móvil de Intrusos, el ciclo de América TV, le consultó si alguien especial había aparecido tras su separación. La artista respondió con cautela al principio: “Bueno, estoy… puede ser”. Luego reconoció: “Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?”.

Escudero había terminado su relación con Federico seis meses antes. La pareja compartió nueve años de noviazgo y estuvo casada casi dos años. La ruptura se confirmó en abril de 2026, luego de que ambos viajaran juntos a Brasil y, según trascendió entonces, decidieran continuar por caminos separados.

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Al referirse a su presente, la bailarina sostuvo que el aprendizaje posterior a la separación le permitió poner en primer plano su bienestar. “Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía”, afirmó ante las cámaras.

También explicó qué espera de una persona antes de permitirle formar parte de su rutina. “Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán, mi perro. Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad”, señaló.

Sobre el hombre que conoce, Escudero descartó que el vínculo se haya originado en el trabajo y preservó su identidad. “Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral”, dijo, sin dar más precisiones sobre el inicio de la relación.

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