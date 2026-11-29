Autoridades dominicanas desmantelaron un sembradío de 3,750 plantas de presunta marihuana en San José de Ocoa. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que sus agentes, junto con integrantes del Ministerio Público (MP), desmantelaron un cultivo de 3,750 plantas de presunta marihuana en una zona montañosa de la provincia de San José de Ocoa, donde también encontraron un centro destinado al acopio y empaque de drogas.

Según un comunicado de la DNCD, el operativo contó con el apoyo de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y de organismos de inteligencia del Estado. Las autoridades desplegaron equipos por aire y tierra en la comunidad de Arroyo Bonito, una zona de difícil acceso dentro de la provincia.

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La institución señaló que la intervención fue resultado de labores de vigilancia e inteligencia operativa. Tras localizar la plantación, las unidades iniciaron el corte y la erradicación de las plantas, que quedaron bajo control del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

El operativo incluyó una estructura para procesar y empacar la droga

Las autoridades incautaron paneles solares, baterías y un inversor dentro del centro de acopio hallado en la montaña. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Además de las plantas, los agentes localizaron una infraestructura que, de acuerdo con la DNCD, era utilizada para procesar y empacar la presunta marihuana. El lugar disponía de equipos de generación eléctrica y ventilación, instalados para operar en el área montañosa.

Durante el procedimiento fueron ocupados seis paneles solares, un inversor, ocho baterías y un panel de control eléctrico. También se incautaron 19 extractores de aire, ocho abanicos, una empacadora al vacío, una bomba fumigadora, insecticidas, carretillas, una escalera, alambres y otros objetos que serán incorporados a la investigación.

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La DNCD sostuvo que los equipos estaban vinculados a las tareas de acondicionamiento y empaque de la sustancia localizada en el lugar.

Más de 150 personas participaron en las tareas de erradicación

El comunicado indicó que en las labores participaron más de 150 hombres y personal de apoyo, en coordinación con representantes del Ministerio Público. La operación se extendió durante más de 12 horas debido a la complejidad del terreno y a la cantidad de plantas intervenidas.

Las autoridades utilizaron helicópteros y unidades terrestres para ingresar a la comunidad de Arroyo Bonito. Según la DNCD, los equipos aéreos facilitaron las tareas de reconocimiento, mientras que el personal desplegado por tierra ejecutó la incautación, el corte de las plantas y el traslado de los elementos ocupados.

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Más de ciento cincuenta personas trabajaron durante doce horas en las labores de erradicación del cultivo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La institución no informó sobre detenidos durante la intervención. No obstante, afirmó que las investigaciones continúan y que se activó la localización de varios hombres que estarían relacionados con la red investigada.

La DNCD señaló que los equipos tácticos aéreos y terrestres permanecen en el área para realizar tareas de búsqueda y rastreo. El objetivo, según el organismo, es determinar si existen otras plantaciones de marihuana u operaciones vinculadas con el procesamiento de sustancias controladas en la zona.

El MP deberá avanzar con las diligencias judiciales y la identificación de los responsables del cultivo y de la estructura hallada en la montaña.

La intervención se inscribe, según la DNCD, en las acciones conjuntas que desarrollan los organismos de seguridad contra el narcotráfico, el cultivo ilícito y el procesamiento de drogas en República Dominicana.

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