Matías Alé repasó su crisis de salud mental y dejó un mensaje de recuperación

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A más de una década de la internación psiquiátrica que atravesó en 2015 y luego de casarse con Martina Vignolo, Matías Alé contó cómo está hoy su salud mental y recordó los días que pasó internado. En diálogo con Juana Viale y Luciano Cáceres, el actor aseguró que no toma medicación desde hace tres años, aunque evitó hablar de una curación definitiva.

“No soy médico, no sé si hay una sanación de por vida”, comenzó diciendo Alé, en La Noche de Mirtha (Eltrece), cuando Viale le preguntó si se consideraba sanado. El actor afirmó que en la actualidad no tiene los pensamientos que lo llevaron a ser internado y sostuvo que se siente “pleno”.

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Alé ubicó aquella crisis en 2015 y contó que ese año consumió marihuana por primera vez. Según explicó, la experiencia no le hizo bien y la vinculó con los episodios que atravesó después. “Hablo de mí”, aclaró al referirse a su caso. “A mí eso me llevó a estos delirios y todo en mi cabecita”.

El actor recordó que ingresó a la clínica el 3 de noviembre de 2015 y que recibió el alta el 15 de diciembre, tras 45 días de internación. También reveló que, luego de ese período, tuvo una recaída. “Me fui muy medicado, muy triste”, rememoró.

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El actor vinculó el origen de sus delirios al consumo de marihuana por primera vez en aquel año

Durante la charla, dio detalles de cómo era la rutina dentro de la institución. Habló de los horarios pautados para levantarse, comer y dormir; de la ausencia de teléfonos y contacto con el exterior; y de la convivencia con otros pacientes. “Cuando vos perdés todo y tocás el fondo del mar, te das cuenta que tenés un grado de poder absoluto”, reflexionó.

Entre los recuerdos que compartió, mencionó que tenía miedo de dormir solo y que los médicos dispusieron que compartiera habitación con otro paciente que padecía insomnio. “Yo abría los ojos y el compañero me estaba mirando fijo. Entonces nos hacíamos bien mutuamente”, contó.

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Alé también señaló que mantiene contacto con varios de los hombres que estuvieron internados con él y que ha seguido sus procesos personales. En ese sentido, relató el reencuentro con un excompañero, a quien localizó de manera casual durante un viaje a Bariloche.

"La única discusión que tenemos es por Chat GPT", Matías Alé sobre su relación con Martina Vignolo

El hombre le recordó una anécdota de la clínica que, según Alé, muestra el clima que buscaba generar aun en medio de ese momento. El actor había intercambiado un par de bóxers por unos anteojos de la hija de un policía. “Vos hasta adentro de la clínica nos hacías divertir”, le dijo su excompañero, según reconstruyó.

En otro tramo de la entrevista, Cáceres se sorprendió por la precisión con la que Alé recordaba fechas, prendas y situaciones. El actor explicó que posee una memoria muy detallista, que considera útil para su trabajo y su formación como piloto de avión, aunque admitió que también puede resultarle difícil de manejar.

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“A veces me juega en contra, porque todos esos datos, si uno no los drena, termino internado de vuelta”, manifestó. Por eso, dijo que aprendió a buscar un equilibrio y a soltar información cuando siente que la acumulación de recuerdos lo sobrepasa.

Alé cerró su testimonio con un mensaje destinado a quienes atraviesan problemas de salud mental. “Si hoy hay alguien que está teniendo un problema y dice: ‘Mirá al chabón, está sentado ahí. Yo puedo salir adelante’, misión cumplida”, afirmó.

Martina Vignolo colabora en la producción de los proyectos artísticos de Matías Alé y administra sus contenidos en redes sociales

Durante la misma charla, Matías Alé también se refirió a la vida que comparte con Martina Vignolo, con quien se casó recientemente. El actor contó que procuran acompañarse en sus actividades y destacó el rol de ella en sus proyectos laborales.

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“Tratamos de ir juntos a lo que podemos”, explicó. Alé señaló que Vignolo es profesora de Educación Física y que, además, participa en el desarrollo de sus propuestas artísticas. “Ella es muy buena actriz también y productora; me ayuda mucho a producir el programa, generar ideas y contenidos. Es muy buena con las redes”, afirmó.

El actor dijo que su esposa suele asistirlo con cuestiones tecnológicas, un terreno en el que aseguró tener pocas habilidades. “Me ayuda mucho; yo, con el teléfono, para mí se prende y se apaga”, bromeó. También contó que ambos comparten las claves de sus celulares y se apoyan en las tareas cotidianas.

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Alé relató que una de las pocas discusiones que tuvieron estuvo vinculada con ChatGPT. Según dijo, la situación comenzó cuando le pidió a Vignolo que editara una foto. Mientras ella se bañaba, tomó su teléfono —que había quedado disponible— y le envió un audio a la aplicación para pedirle una imagen.

La respuesta del asistente de inteligencia artificial, que saludó a Vignolo con un “Hola, hermosa”, derivó en bromas y en un breve cruce entre la pareja. El actor agregó que, durante un viaje a Puerto Madryn, también le llamó la atención que la aplicación pareciera conocer el horario de llegada de su vuelo. La conversación incluyó, además, comentarios humorísticos sobre la diferencia de edad entre ambos.

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