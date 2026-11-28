La actividad constante funciona en muchos casos como un mecanismo para evitar emociones difíciles y conflictos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una agenda sin espacios libres puede ser fuente de disfrute, desafíos y proyectos personales. Sin embargo, especialistas consultadas por Infobae advierten que la necesidad de estar siempre ocupado puede convertirse en una estrategia para evitar el malestar, sostener la autoestima o responder a exigencias externas.

La cantidad de actividades, por sí sola, no determina un problema de salud mental. La cuestión es qué lugar ocupa la actividad en la vida de cada persona, si es posible detenerse cuando hace falta y cuál es el costo de mantener ese ritmo.

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Una agenda intensa puede ser elegida o una forma de evitar emociones difíciles

El buen rendimiento en las obligaciones no refleja el estado emocional ni asegura el disfrute durante las tareas. (Magnific)

“Estar ocupado” es una conducta observable, pero puede tener sentidos muy diferentes. La licenciada en Psicología y jefa del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO, Fernanda Giralt Font (MN 20.025), explicó que “lo que importa psicológicamente es la función que cumple, y por eso dos personas con agendas idénticas pueden tener experiencias muy distintas”.

Para algunos, una vida intensa responde a intereses genuinos: disfrutan de asumir desafíos, desarrollar proyectos y participar en distintos espacios. “No necesariamente tener una agenda intensa es un indicador de malestar psicológico”, señaló la psicóloga.

En otros casos, mantenerse ocupado funciona como una forma de distraerse de emociones, preocupaciones o conflictos difíciles de afrontar. “Esta dinámica proporciona alivio a corto plazo, pero no necesariamente permite elaborar aquello que genera malestar”, planteó Giralt Font.

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La médica psiquiatra Pia Lobo (MN 149.009) también indicó que la ocupación puede ser un rasgo de temperamento, un hábito aprendido o una forma de regulación emocional. “Si cada vez que experimentamos preocupación, incertidumbre o malestar encontramos alivio poniéndonos a hacer algo, nuestro cerebro aprende a utilizar la ocupación como una estrategia de regulación emocional”, afirmó.

La diferencia, según ambas especialistas, está en la flexibilidad. Una pregunta puede ayudar a identificarlo: qué sucede emocionalmente cuando no hay nada previsto para hacer.

Disfrutar una actividad no es lo mismo que sentir alivio al terminarla

El cerebro puede incorporar la ocupación continua como una estrategia aprendida para regular la incertidumbre y la preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad no debe confundirse con enfermedad. Lobo remarcó que “no todas las personas necesitan el mismo ritmo de vida para sentirse bien” y que hay una diferencia entre el disfrute de una tarea y la sensación de alivio que aparece cuando se completa.

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“Hay personas que pasan gran parte del día resolviendo cosas, pero disfrutan muy poco del proceso”, explicó la psiquiatra. También describió a quienes responden con eficacia a las demandas externas, aunque tienen dificultades para reconocer sus deseos y necesidades: “Saben perfectamente qué tienen que hacer, pero les cuesta identificar qué necesitan o qué desean”.

Esa desconexión puede pasar inadvertida cuando la productividad se mantiene. El rendimiento da cuenta de lo que una persona puede hacer, pero, como advirtió Lobo, “no necesariamente sobre cómo se siente mientras lo hace”.

Por qué aparece la culpa por descansar

La culpa frente al descanso surge cuando la persona asocia su valor propio exclusivamente a la productividad y los logros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas aprendieron a asociar su valor con los logros, la responsabilidad o la capacidad de resolver problemas. Para Fernanda Giralt Font, esa asociación puede formarse a partir de experiencias familiares, educativas, laborales y sociales.

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“Cuando la autoestima se construye predominantemente sobre la base del desempeño, descansar puede ser interpretado como una pérdida de tiempo, una falta de compromiso o incluso una señal de fracaso”, sostuvo. De allí pueden surgir pensamientos como “debería estar haciendo algo”, “podría aprovechar mejor este tiempo” o “no estoy haciendo lo suficiente”.

La psicóloga señaló que la culpa puede aparecer aun sin una responsabilidad pendiente. “La culpa no surge necesariamente porque exista una responsabilidad desatendida, sino porque la persona está transgrediendo sus propias reglas internas acerca de lo que significa ser valiosa, responsable o exitosa”.

Lobo coincidió en que quienes reciben reconocimiento principalmente por sus resultados pueden construir una autoestima dependiente de su desempeño. “Descansar implica dejar momentáneamente de hacer aquello que le permite sentirse valiosa. Por eso puede experimentar culpa incluso cuando nadie le está exigiendo nada”, afirmó.

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Cómo distinguir cuando la hiperocupación se vuelve un problema

La psicoterapia brinda herramientas para tolerar la pausa en la rutina y flexibilizar los niveles de autoexigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rendir bien en las obligaciones no descarta que exista un costo emocional, físico o vincular. “Lo que define si hay un problema no es la cantidad de actividad ni el rendimiento, sino el costo, la flexibilidad y la función de esa actividad”, explicó Giralt Font.

La especialista indicó que la hiperocupación se vuelve problemática cuando alguien ya no puede parar aunque quiera o cuando sostener ese ritmo implica deterioro en áreas relevantes de su vida.

Algunas señales para observar:

Dificultad para desconectarse. Giralt Font mencionó la imposibilidad de cortar con el trabajo o las tareas pendientes, incluso durante espacios de descanso o encuentros con otras personas. En esos casos, se puede estar físicamente presente, pero mentalmente absorbido por obligaciones.

Irritabilidad, impaciencia y sensación de urgencia. Lobo incluyó la irritabilidad, la impaciencia en los vínculos y los problemas de concentración entre las primeras señales de desgaste. Giralt Font añadió la reacción desmedida ante imprevistos y la sensación permanente de que todo requiere atención inmediata.

Alteraciones del sueño y pérdida de disfrute. Dormir mal, no poder relajarse o dejar de disfrutar actividades que no persiguen un objetivo productivo son indicadores que ambas especialistas vincularon con la exigencia sostenida.

Necesidad constante de estímulos. Para Giralt Font, puede ser una señal la incomodidad marcada cuando no existe una tarea inmediata que resolver o la necesidad de estar continuamente estimulado.

Deterioro de los vínculos. La psicóloga advirtió que importa la capacidad de estar disponible emocionalmente. La falta de presencia puede afectar la calidad de las relaciones, aun si se comparte tiempo con familiares o amistades.

Lobo señaló que mantener demandas elevadas sin recuperación suficiente puede producir carga alostática, un desgaste fisiológico acumulativo. “Podemos acostumbrarnos a dormir poco, comer apurados o vivir con cierto nivel de tensión permanente”, alertó.

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Un entorno que premia la disponibilidad permanente

La cultura laboral y social suele premiar la disponibilidad inmediata y confundir una agenda completa con el éxito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para frenar no depende exclusivamente de decisiones individuales. Lobo observó que tener una agenda llena suele interpretarse como un signo de éxito o importancia y resumió una contradicción frecuente: “Buscamos herramientas para ahorrar tiempo, pero cuando finalmente lo conseguimos, solemos utilizarlo para incorporar nuevas obligaciones”.

La psiquiatra propuso revisar qué se entiende por compromiso. “No es lo mismo estar comprometido con un trabajo que estar permanentemente disponible para él”, sostuvo.

Giralt Font afirmó que la disponibilidad inmediata, la acumulación de responsabilidades y la capacidad de responder rápido suelen ser valoradas en ámbitos laborales y sociales. Frente a ese escenario, recomendó diferenciar las demandas reales de aquellas que cada persona se impone, establecer prioridades y desarrollar una comunicación asertiva para expresar necesidades y negociar límites.

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Ambas remarcaron que no todos cuentan con las mismas posibilidades de reservar tiempo propio. “El autocuidado no debería convertirse en otra exigencia individual”, señaló Lobo. Giralt Font agregó que las organizaciones y los entornos sociales tienen responsabilidad en la construcción de culturas que respeten los tiempos de recuperación.

Se puede aprender a parar sin convertir el descanso en otra exigencia

La psicoterapia brinda herramientas para tolerar la pausa en la rutina y flexibilizar los niveles de autoexigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de reducir el ritmo puede trabajarse de manera gradual en psicoterapia. Lobo explicó que ese espacio permite abordar “la incomodidad que aparece cuando disminuye el nivel de actividad” y desarrollar otras formas de regulación emocional.

Para Giralt Font, el trabajo terapéutico puede enfocarse en identificar las creencias que sostienen la necesidad de permanecer ocupado, comprender las emociones que aparecen al bajar la actividad y flexibilizar la autoexigencia. En algunos casos, implica aprender a tolerar el aburrimiento, la incertidumbre o el malestar de no tener una tarea urgente.

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Las prácticas de atención plena (mindfulness) también pueden resultar útiles para habitar el presente sin anticipar constantemente la próxima obligación. Pero la meta no consiste en transformar una vida activa en otra pasiva ni en cumplir el descanso como una tarea más.

“Aprender a descansar también implica recuperar la posibilidad de hacer cosas sin esperar necesariamente un resultado”, afirmó Lobo.

El descanso es una necesidad y no un premio por haber terminado las tareas

Las especialistas remarcan que el descanso constituye una necesidad biológica y no un recurso para rendir más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo necesita alternar períodos de demanda y recuperación. Sin embargo, las especialistas cuestionaron la idea de que el descanso solo sea válido si luego mejora el rendimiento.

“Si solo descansamos para rendir más, seguimos organizando nuestra vida alrededor de la productividad”, señaló Giralt Font. Para la psicóloga, los momentos de pausa no requieren grandes períodos de tiempo: pueden ser instancias breves de desconexión, un encuentro significativo o una actividad placentera.

Lobo advirtió que justificar el descanso únicamente por sus efectos sobre la productividad mantiene la misma lógica de exigencia. “La salud mental también tiene que ver con recuperar espacios que no estén al servicio del rendimiento. Algunas experiencias tienen valor simplemente porque las disfrutamos”, concluyó.