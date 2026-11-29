La periodista abrió su corazón acerca del fallecimiento del histórico periodista (Video: PH: Podemos Hablar - Telefe)

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Luciana Geuna recordó a Jorge Lanata en una emotiva aparición en PH: Podemos Hablar (Telefe) y reveló el dolor que le dejó no haberse podido despedir del periodista antes de su muerte. Con la conducción de Andy Kusnetzoff, la periodista repasó el origen de su vínculo profesional, la figura casi paterna que Lanata representó en su vida y la culpa que aún carga por no haberlo visitado cuando él estaba internado.

Geuna contó que llegó a Lanata de la mano de Reynaldo Sietecase, en una juntada de rosarinos donde alguien dijo que al periodista le faltaba alguien para que hiciera investigación. Ella tenía entonces veintipico de años y no dudó: “Yo estoy”. Fue a su casa para la primera entrevista descompuesta de los nervios antes de llegar y sin embargo la química fue inmediata. “La conversación fue así, en un segundo nos entendimos. Me dijo: ‘Empezás mañana’”, recordó.

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Lo que vino después superó cualquier expectativa. Al mes de comenzar, haciendo investigaciones con Romina Manguel para el diario Perfil, la productora ejecutiva de toda la carrera de Lanata se fue. Él le ofreció el cargo a Geuna, que nunca había hecho radio. Con veinticinco años, quedó al frente de un equipo de peso. “Hice eso, que tenía sentado a Lanata, Sietecase, Manguel, Russo Verea, Gravia, y yo era... no”, dijo, entre risas.

“Para mí es de lejos un dolor muy grande”: Geuna habló de la muerte de Lanata en PH

Esa etapa fue intensa y sacrificada y duró muchos años. En un momento decidió bajarse: quería ser madre. “No se puede hacer todo”, admitió, y lo hizo sin culpa. “Sentí que... esa es como una separación que vos hacés de una parte de tu vida donde todo era el trabajo, a una parte donde integrás dos mundos”, describió. Y agregó: “Me encanta darle tiempo a mis hijos y hacer esto también que hago”.

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El vínculo con Lanata, sin embargo, no dependía del trabajo. Geuna lo definió como una figura paternal: “Él siempre funcionó conmigo como un papá, como super, muy, muy, muy cercano. No importaba si trabajaba o no con él”. Esa cercanía se expresaba, en parte, en las conversaciones junto al escritorio que el periodista tenía en cada lugar donde vivió, siempre cargado de objetos personales: relojes, cuadros, y un sable que le había regalado el único analista al que fue. “Esa situación de sentarte con él y que me aconseje o que me escuche o que me diera su opinión, que muchas veces le di ni bola... me falta”, admitió.

Tras la muerte de Lanata, Geuna dijo que aprendió a estar más presente junto a sus padres

El último tramo de la vida de Lanata estuvo marcado por la distancia. Durante todo el año previo a la internación, Geuna sabía que tenía que ir a verlo y no fue. La razón era concreta: “Yo sabía que me iba a retar, porque yo había elegido algo que él no quería. Estaba como medio huyendo”. También gravitó la convicción, compartida entre ambos, de que era inmortal. “Yo le decía que él o se creía inmortal o era un suicida. Y creo que también hay una parte de mí que me creí que era inmortal”, reconoció.

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Cuando Lanata fue internado, Geuna quiso ir y no se pudo. “Para mí es de lejos como un dolor muy grande”, dijo. Poco antes de su muerte, mientras estaba en una reunión de trabajo en el Patio Bullrich armando un programa que iba a ser los domingos a las veintidós —el horario de Lanata—, una mujer se acercó a su mesa. Trabajaba en el lugar donde él estaba internado. Con los ojos llenos de lágrimas le dijo: “Jorge se va a morir”. “Yo nunca supe su nombre, no sé nada”, contó Geuna. La mujer la miró a los ojos, ella se desmoronó, salió, llamó a Andrea —la expareja de Lanata— y no pudo seguir la reunión. Se iba de viaje a los dos días. Quiso verlo y no pudo. Lanata murió tres días después.

La experiencia, dijo, inauguró una nueva etapa en su vida. “A mí no se me murió nadie hasta Lanata. No se me había muerto nadie”, reconoció. Sus padres siguen vivos pero son grandes, y eso que no pudo hacer con Lanata la llevó a estar más presente con ellos. “Me hizo tomar una conciencia muy presente en todo sentido. Sobre eso y sobre que hay un momento en que el tiempo pasa y las cosas pasan”, cerró.

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