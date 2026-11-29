Javier Milei en Madrid. REUTERS/Alejandro Martinez Verez

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No es lo mismo observar la foto que la película. Tampoco es igual según el plazo temporal que se analice. Las lecturas que hacen el oficialismo y la oposición varían. Y, en los hechos, no hay una sola que pueda predecir lo que sucederá en los próximos meses. En la Casa Rosada respiraron con alivio al ver la calma financiera del último tramo de la semana, pero la oposición apunta a que, en los días anteriores, los indicadores más sensibles reflejaron una preocupante tendencia al alza.

Uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei analizaba el panorama y decía este sábado que “el Gobierno está haciendo todo lo posible” para aliviar las ansiedades del mercado. Con cierto dejo de resignación, también reconocía que no tienen mayor capacidad para predecir qué pasará en los próximos días.

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El Presidente logró construir una certeza frente a los mercados respecto de su plan macroeconómico: no habrá nuevos programas de estímulo al consumo más allá de los lineamientos que ya se vienen ejecutando. Si bien esta semana se confirmó que hay una recesión económica, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), consideran que el arrastre estadístico del crecimiento de septiembre es un fuerte indicador de que el cuarto trimestre registrará un promedio positivo.

¿Es suficiente para que esa suba impacte en la percepción del electorado? Los estrategas cercanos al Gobierno consideran que esa “sensación” no se producirá de forma significativa, pero sostienen que crecer, aunque sea poco, es una condición indispensable para incrementar las chances de una victoria.

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Javier Milei en el Economic Forum. REUTERS/Alejandro Martinez Verez

En su informe semanal, la consultora GMA Capital consigna que se contrajo el consumo de cemento (-6,4%), mientras que cayeron el índice de construcción (-1,5%), los patentamientos de autos (-5%) y la recaudación de IVA-DGI (-0,6%). Los préstamos al consumo siguen con caídas interanuales reales (-9,45%) y persiste la mora de las familias por encima del 12%.

En el Palacio de Hacienda han comenzado a mostrar un hastío mayor al habitual con la cobertura mediática sobre la coyuntura económica. “¿Por qué no valoran la baja de precios?”, comentaba en privado uno de sus funcionarios, quien ponderaba un gráfico publicado por Federico Sturzenegger que listaba la baja, en términos reales, de bienes desde la asunción de Milei. Afirman que “hace tres años” están en guerra con sectores que los quieren operar, pero que ahora atraviesan una fase más intensa.

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En el equipo económico aseguran que, sin las bases del programa económico, la volatilidad financiera internacional se “habría llevado puesto al Gobierno”. No niegan, sin embargo, que los shocks provenientes de Estados Unidos o Brasil generen complicaciones. Así las cosas, a la Casa Rosada solo le queda hacer los deberes en el plano de la política interna. Y esta semana hubo novedades: la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y las medias sanciones del Presupuesto 2027 y de la Reforma Electoral.

La materialización de esas votaciones refleja los primeros efectos de los acuerdos políticos del Gobierno nacional con casi una decena de gobernadores. La lectura de los analistas financieros podría ser que el espectro que va del centro a la derecha se está encuadrando en una estrategia nacional que favorece la posición de La Libertad Avanza, lo que relegará sus posibilidades en las provincias. También podría indicar que esta circunstancia desincentiva la atomización de la oferta electoral, algo que podría perjudicar la posición de Milei en una primera vuelta o en un eventual balotaje.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli

En la Casa Rosada encumbran al jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el principal responsable de estas victorias legislativas. No minimizan que haya habido aportes de los primos Martín y Lule Menem. Tampoco niegan que Patricia Bullrich haya tenido iniciativa, pero distintas terminales de la Mesa Política reconocieron su malestar al interpretar que buscó llevarse los laureles de la media sanción de la suspensión de las PASO.

“Bullrich verdugueaba y decía que Diego Santilli no tenía los votos. Siempre estuvieron; el tema es que todavía no estaban algunos pedidos que ellos habían hecho”, afirman en la Mesa Política. La senadora reconoce el trabajo del jefe de Gabinete, pero no el de los Menem, con quienes mantiene una relación marcadamente degradada.

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En los próximos días se verá cómo prospera su vínculo con Santiago Caputo, quien presiona para que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sea tratado lo antes posible en el Congreso. Diputados que le responden no están de acuerdo con algunos artículos de esa iniciativa. Bullrich dice que no dirá nada hasta ver cómo llegará al Senado. Hay otros legisladores del propio bloque de La Libertad Avanza que cuestionan la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que englobaría a áreas del Poder Ejecutivo que responden políticamente al caputismo.

Aunque existen discrepancias internas sobre la composición del proyecto, el Presidente está en la misma línea que Caputo y ayer firmó un comunicado en el que instó a la Cámara de Diputados a tratar la iniciativa en el recinto esta semana. Incluso se habla de que fue un pedido personal de Milei a Martín Menem a mediados de semana. Cuentas de la órbita de Las Fuerzas del Cielo dejaron mensajes en X para apurarlo a convocar a sesión. La misma presión ejerció el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. En la Presidencia de la Cámara de Diputados no cayó bien que se insinuara que no quieren avanzar con la iniciativa.

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Santiago Caputo

También habrá que prestar atención a las conversaciones por el Presupuesto 2027. La oposición en Diputados logró incrementar de $7,3 billones a $11 billones las previsiones para las universidades nacionales, además de rechazar el Capítulo 4 del dictamen oficialista, que desfinanciaba al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La Casa Rosada pretende revertir ambos cambios en el Senado. Hay un problema: Bullrich no estaría convencida de que eso sea posible. “¿Quién va a votar a la baja? ¿Los diez radicales? Cada uno tiene universidades en su provincia. Es una estupidez atómica”, insistieron a Infobae desde el Senado.

Las fronteras entre el disenso y la ruptura total están difuminadas. Todo parece relativo porque, pese a las diferencias, dentro de la Mesa Política hay varios miembros que siguen considerando a Bullrich como la principal aspirante a la Vicepresidencia. “Nadie cree que pueda haber otra opción, realmente”, afirma uno de ellos. Resulta curioso que la senadora haya subido un video a sus redes el viernes, mientras caminaba por un pasillo que finaliza en la Presidencia del Senado, cargo que conduce la Vicepresidencia de la Nación. Nada está librado al azar en su equipo de comunicación.

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Patricia Bullrich en el video que subió en X

Milei comenzó a tratar a Bullrich como socia, pero eso todavía no se refleja en un mayor poder en áreas de influencia dentro del Poder Ejecutivo. El armado nacional de La Libertad Avanza tampoco da pistas de cuántos lugares en las listas podrían otorgarle a su entorno para compensar su influencia dentro del oficialismo. Ambas cuestiones precisarán el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Aquellas conversaciones quedarán pausadas durante el próximo mes a causa de las sesiones extraordinarias en el Congreso. Las negociaciones continuarán y el oficialismo deberá seguir en contacto con los gobernadores, actores clave para conseguir los votos que se precisan en ambas cámaras.

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En el Gobierno piden mirar lo que sucederá el próximo miércoles en San Isidro. Allí se realizará otra de las rondas de negocios por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Presidente asistirá junto a Luis Caputo y su cúpula. Pero lo significativo será la presencia de numerosos gobernadores que adhirieron a ese régimen. En términos simbólicos, sería la primera foto de Milei con esos mandatarios, la mayoría de los cuales ya alcanzó acuerdos electorales de palabra con el Gobierno.

A diferencia de las últimas dos semanas, el Presidente tendrá una agenda activa con la presentación de La moral como política de Estado, su extenso libro de tres tomos, que escribió durante el último año mientras ejercía la Presidencia. También participará de la firma vinculada a la inversión de USD 51.000 millones de las energéticas YPF, ENI y XRG. El cierre de la agenda será la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, donde se encontrará con el brasileño Lula da Silva.