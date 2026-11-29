Isabel Allende habla del amor como motor creativo, del feminismo como norte y del periodismo como la escuela donde aprendió a "agarrar al lector por el cuello"

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La cálida noche catalana del 16 de octubre, en el Pabellón 1 de la Fira de Barcelona, Isabel Allende subió al escenario para recibir de manos de los reyes Felipe VI y Letizia el Premio Planeta —un millón de euros— con una novela presentada bajo seudónimo y sin avisar a nadie. A los 84 años, la autora más leída del mundo en idioma español protagonizaba, a la vez, el mayor movimiento editorial del año. Fui testigo, estuve allí (a la izquierda del escenario): se lo cuento a la mismísima Isabel una tarde calurosa de noviembre en Buenos Aires, mientras ella me dice que no distingue “verano de invierno, si total estoy aquí dentro escribiendo”. A través de una videollamada, esta leyenda de la literatura latinoamericana dialoga con Infobae Cultura desde su casa en San Rafael, California, en el área de la bahía de San Francisco.

Volviendo al Premio Planeta. La autora chilena nacida en Lima, la más leída en español con más de 80 millones de ejemplares vendidos en más de 50 idiomas, se había inscripto al certamen con el seudómino de “Luz Ventura” con La hora antes del alba, una obra que retoma a Alba Trueba, la nieta del patriarca Esteban, cuatro décadas después de La casa de los espíritus —la novela que la catapultó al estrellato en 1982— para seguirla en su regreso a la casa familiar tras los años de la represión dictatorial en América Latina. “No es una continuación realmente. Si están esperando una continuación, se van a llevar un chasco. Es una novela totalmente independiente: no necesitás leer La casa de los espíritus para leer esta”, aclaró en la rueda de prensa posterior a la gala, ante el riesgo de que el gancho del regreso a los Trueba se convirtiera en una promesa que la novela no cumplía.

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El galardón, que en su 75.ª edición le fue otorgado a la ganadora de mayor edad en la historia del certamen, tuvo además una consecuencia editorial de largo alcance: Allende, histórica firma de Random House (ex Sudamericana), pasó a ser un activo del Grupo Planeta, en lo que el mercado describió como el pase más resonante en décadas dentro de la industria del libro en castellano. Por eso se ríe con ganas cuando le digo si le gusta el fútbol (o si conoce algo), porque cuando hablamos del “mayor movimiento editorial del año”, estamos hablando de su pase de una editorial a otra. “Es como pasar del Real Madrid al Barcelona”, le digo y se ríe con una carcajada. Acto seguido, responde con la diplomacia de una profesional. “Todos mis libros anteriores siguen en Plaza y la relación con esa editorial no ha cambiado. Esto fue un salto hacia algo totalmente inesperado para mí. Fue un desafío y me parece bueno”.

A continuación, Isabel Allende dialoga con Infobae Cultura sobre el amor como motor de la novela, del periodismo como escuela de escritura, del feminismo como norte, de la memoria familiar como materia prima y del realismo mágico como algo que nunca abandonó del todo. “Nunca pienso en mis años de escritura como una carrera, porque una carrera significa que uno va tratando de alcanzar algo. Yo no trato de alcanzar nada. No hay un objetivo final. Hay un proceso. Y en este proceso hay obstáculos y hay desafíos muy lindos. Y este es un desafío muy lindo, haberme ganado ese premio”.

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—Siendo la escritora en español más leída del mundo y habiendo ganado el Premio Planeta, ¿Cuál es la motivación para seguir haciendo lo que hace?

—Que me encanta lo que hago. Es lo que más me gusta de todo. Espero el 8 de enero impaciente para poder encerrarme a escribir. Las horas que paso aquí son maravillosas. No necesito ningún otro incentivo.

—La novela inicia con dos citas, una de Violeta Parra (un fragmento de la letra de “Gracias a la vida”) y otra de Rilke (del libro Cartas a un joven poeta). ¿Cuál es la conexión entre ambas?

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—Yo creo que el amor mueve el mundo. Y en esta novela, por encima de la represión, del pasado de tortura y de violación, está el amor. Está la capacidad de Alba de enamorarse, de amar a sus semejantes, de amar a su hija. Es una novela de amor: el amor de ella por la vida, por su hija, por los hombres que la acompañan, por la gente de la esperanza. Es mucho más que una novela de represión y de cosas negativas.

—Leonardo Padura escribió que en esta novela narra de un modo mucho más directo y casi testimonial, a diferencia de obras anteriores como La casa de los espíritus. ¿Coincide con esa lectura?

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—Creo que esta novela no se presta para otro tono. Todos sabemos, porque somos de América Latina, lo que significa vivir en un régimen represivo, y eso no se presta para poetizarlo. Lo que sí se puede elevar de tono son las relaciones humanas y la gente que está en la resistencia, que requiere un coraje tremendo. A mí el coraje siempre me emociona. Y creo que es sobre eso la novela. Ahora bien, no todo es testimonial: hay elementos de casi realismo mágico, el hecho de que Alba está en constante contacto con los espíritus que la acompañan. Ella no ve fantasmas, pero tiene siempre presentes a la abuela, al abuelo, a la madre, a todos los que se han ido.

—La memoria familiar es una marca presente en toda su obra. ¿Fue el principal impulso de su narrativa?

—Ha sido fuente de inspiración. Tal vez porque yo he sido una eterna desplazada. Nací en un país, mi madre se quedó sin marido cuando yo tenía menos de tres años y nos fuimos a vivir con mi abuelo en Chile. Yo me siento completamente chilena, pero ni siquiera nací ahí y he vivido muy pocos años allá. Después mi madre se casó con un diplomático, empezamos a viajar, y luego fui exiliada y emigrante. ¿Dónde están mis raíces? No están en un lugar geográfico. Están en el universo que he creado con los libros y en los pocos afectos que me acompañan siempre.

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Para Isabel Allende, el periodismo fue la mejor escuela

—Entonces le debe tocar de cerca el debate sobre la inmigración que domina la política del primer mundo, y potencia discursos xenófobos.

—Yo trabajo mucho con inmigrantes a través de mi fundación y me maravilla que todo sea global —la tecnología, las drogas, las armas, la información, las películas— menos los seres humanos. Son los únicos limitados por fronteras, los únicos que no podemos desplazarnos libremente, los únicos que no somos dueños del mundo. En Chile ha sido un tema político importante porque recibimos una cantidad inmensa de migrantes y quizás el país no estaba preparado. Pero creo que hay espacio para la gente en todas partes. Ese tema ha estado presente en muchas de mis últimas novelas, aunque en esta no cabe porque el asunto es otro.

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—La mujer como protagonista que se sobrepone a una realidad hostil es otra constante en su obra. ¿Siente que tu escritura contribuyó al auge del movimiento feminista en América Latina?

—Soy nada más que una gota de agua en un océano. El movimiento de liberación femenina son millones y millones de mujeres que trabajan a diario por reemplazar el patriarcado. El que no lo hayan logrado no significa que hayan fracasado, sino que la lucha era mucho más larga de lo que todos creíamos. Mi posición feminista ha sido como un norte en mi vida, en el periodismo, en la literatura y en la fundación. Lo que me interesa es la mujer, porque creo que se puede cambiar al mundo cambiando la situación de la mujer. Yo no lo voy a ver en mi vida, pero eso no significa que no trabaje por ello.

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—En una anterior entrevista con Infobae dijo que “es muy difícil para una mujer obtener el respeto que tiene cualquier escritor masculino”. ¿Siempre fue así, sigue siendo así?

—Menos... Ahora creo que es mucho menos. Pero cuando yo comencé, sin ninguna duda, yo estaba a la cola del boom de la literatura latinoamericana. No había un solo nombre femenino, ni uno. Las mujeres estaban escribiendo en América Latina desde Sor Juana Inés de la Cruz, pero sus voces eran silenciadas, mal distribuidas, publicadas en ediciones menores, no se enseñaban en los colegios. Me lo dijo claramente Carmen Balcells cuando me llamó para decirme que iba a hacer todo lo posible por publicar mi novela: “Por ser mujer vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para obtener la mitad de respeto y reconocimiento”. Y así ha sido. Ha sido una larga carrera de muchos libros, en muchos idiomas, con muchos lectores, para que se me respete.

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—Siempre habla del periodismo como su verdadera escuela de escritura. ¿Qué le dejó esa experiencia?

—Todo lo que aplico hoy en la literatura lo aprendí en el periodismo. A conducir una entrevista, a sacarle al entrevistado lo que no te quiere decir, a prestar atención a todo lo que pasa en el mundo, a estar en la calle hablando con la gente y recogiendo historias. A escribir sabiendo que tenés que entregar en un plazo fijo. En el periodismo aprendí que no tenés todo el tiempo del mundo, que tenés que agarrar a tu lector por el cuello y no soltarlo. ¿Cómo no va a ser maravilloso?

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—Mariana Enríquez sostiene que el realismo mágico representó un momento de optimismo en América latina, y que el actual auge del terror refleja un clima de desánimo y derrota. ¿La casa de los espíritus sintonizó con un clima de época?

—No me parece. La casa de los espíritus se publicó cuando casi todo el continente latinoamericano vivía bajo represión. En los años ochenta estaban pasando cosas espantosas en Guatemala, en El Salvador, estaba la guerra sucia en Argentina, diecisiete años de dictadura en Chile. No era una época optimista. Y sin embargo, salimos. Hoy América Latina tiene más democracias que dictaduras. Creo que hay hoy un espíritu de que las cosas están mal, pero la gente olvida —o no vivió— lo que fue antes. La generación de mis nietos no sabe lo que fueron esos años. Por eso la literatura cumple una función importante: recordarnos.

—¿Cómo se cuenta una historia?

—Hay que meterse adentro del personaje, ser el personaje y contarlo desde la emoción. Yo no puedo contar una historia que no me importe. Le diría a un escritor o escritora joven: “Escriba desde la honestidad de lo que usted siente y lo que le importa. Hágalo sin predicar. Converse con su lector, cuéntele como le contaría a su mamá en la cocina. No predique, no dé un mensaje, no trate de enseñar nada, no trate de escribir la gran novela. Cuente nomás”.

—¿No se agota el ruido mediático que genera la publicación de una novela suya, especialmente después del premio?

—No. Está muy bien organizado, tengo mucho respaldo y me gusta conversar con la gente. Cada persona tiene preguntas distintas, hay un ángulo diferente que me enseña algo sobre mí misma. La forma en que otra gente lee mi novela no es como yo pensé que la estaba escribiendo. El otro día alguien me dijo que yo era justiciera, que en mis libros había una justicia orgánica: el villano paga su villanía, se premia el coraje, el valor, la solidaridad, el amor. Me puso de ejemplo una historia que escribí en Eva Luna sobre un niño que muere por entrar a tomar un mango en una plantación, y una historia posterior en la que la madre del niño se venga del asesino. En la vida real no pasó, pero yo había hecho justicia literaria. Eso es literatura. Me gustó mucho esa lectura. Recibo todo el tiempo mensajes de mujeres jóvenes que me dicen que les cambié la vida. Y lo que yo siempre les respondo es: “Yo no te cambié nada. Puse por escrito lo que ya estaba dentro de ti. Los ideales, los temores, los sueños ya estaban en vos. Nos conectamos porque los compartimos”.