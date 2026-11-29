Ana Paula Dutil desmintió una posible reconciliación con Emanuel Ortega

Guardar

A menos de dos meses de que Julieta Prandi anunciara el fin de su relación con Emanuel Ortega —tras seis años de noviazgo y apenas 27 días de matrimonio civil—, una serie de coincidencias en las redes sociales disparó los rumores de un posible acercamiento entre el cantante y su exesposa, Ana Paula Dutil, madre de sus dos hijos, India y Bautista. Fue la influencer Juariu, especializada en rastrear movimientos de figuras públicas en redes, quien detectó y difundió los indicios en sus historias de Instagram.

“Hace unos días vengo viendo unas coincidencias medio raras o quizá no entre unos exs”, escribió Juariu al presentar el tema. La frase funcionó como disparador de un seguimiento que fue sumando detalles a lo largo de varias publicaciones.

PUBLICIDAD

La influencer contextualizó la historia con otro dato que había circulado durante la ruptura entre Ortega y Prandi: “Que comparten hijos etc, pero que ella le ‘trajo problemas’ que el con su última ex”, señaló, en referencia a que el vínculo entre el cantante y Dutil habría generado tensiones con su pareja más reciente.

Victoria, más conocida como Juario, fue la que señaló las coincidencias entre los ex

El primer indicio concreto se remontaba al 10 de noviembre, cuando Dutil había compartido en su feed de Instagram una galería de imágenes de una estadía en el campo. Entre las fotografías aparecía una toma de sus pies descalzos, con las uñas pintadas de rojo, apoyados sobre la tela de una hamaca paraguaya color bordó colgada entre árboles. La publicación llevaba como descripción la frase “todo lo q el corazón nunca olvida” y estaba musicalizada con Only You (And You Alone), en la voz de Ringo Starr. El posteo sumó 1.365 “me gusta” y, en un primer momento, había pasado inadvertido.

PUBLICIDAD

La segunda pista llegó el viernes 27 de noviembre, cuando Ortega subió a sus historias dos fotografías en unas hamacas paraguayas que, a simple vista, coincidían con las que había mostrado Dutil semanas antes. El cantante aparece recostado en una hamaca bordó, con lentes de sol, en un entorno boscoso con hojas secas en el suelo. Acompañó una de las imágenes con el texto “La hamaca” y eligió como música de fondo Child of Nature, de The Beatles, en su versión conocida como Esher Demo. Al confrontar ambas publicaciones, Juariu remarcó la similitud con el texto “Es esta”, en alusión directa a que se trataría del mismo objeto.

Tanto la música como la hamaca fueron puntos de encuentro (Instagram)

El paralelismo no se limitó al mobiliario: tanto Dutil como Ortega habían optado, en fechas distintas, por canciones de integrantes de The Beatles para musicalizar sus historias. Las coincidencias de escenario, objeto y repertorio musical abrieron dos hipótesis entre los usuarios. Una sostenía que ambos habían compartido esa jornada en el campo y decidieron publicar las imágenes con días de diferencia para no llamar la atención; la otra planteaba que pudieron visitar el mismo lugar en momentos distintos.

PUBLICIDAD

Las pistas apuntan a la residencia familiar de los Ortega en Luján, ubicada a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, como el escenario donde habrían sido tomadas ambas series de fotografías. Un dato aportado durante el seguimiento de la historia señalaba que Dutil mantiene una relación cercana con la familia del cantante, en particular con su hermana Julieta Ortega, lo que podría explicar su presencia en la misma propiedad sin que ello implique un acercamiento sentimental con su exmarido. Ortega y Dutil estuvieron casados durante veinte años y cerraron el matrimonio en 2020.

Ana Paula decidió desmentir estas versiones (Instagram)

Dutil salió al cruce de las versiones horas después de que se viralizara la comparación entre ambas publicaciones. A través de una historia de Instagram sobre fondo negro, la modelo desmintió cualquier especulación sobre una reconciliación. “NO ES CIERTO lo que estan diciendo. Emanuel es el padre de dos de mis hijos. Y vamos a ser familia toda la vida. Exactamente igual es con Fernando, padre de mis hijos mayores. NO existe nada más entre nosotros. Por favor, no inventen”, escribió en el mensaje.

PUBLICIDAD