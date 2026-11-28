Una hoja de papel y un vaso invertido sobre la rejilla cubren la boca del desagüe de la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una barrera temporal sobre el desagüe puede formar parte de la preparación de una cocina antes de una ausencia prolongada. Cubrirlo precio a un viaje busca limitar el paso de aire entre la cañería y el ambiente, un detalle funcional que no modifica la instalación ni altera la superficie visible del fregadero.

El agua retenida en el sifón sostiene el cierre del desagüe

El sifón en forma de P contiene una pequeña reserva de agua después de cada uso del fregadero. El Distrito de Alcantarillado de South Davis, en Utah, explicó que esa reserva funciona como una barrera frente a los gases que pueden avanzar desde la tubería hacia los ambientes interiores. El organismo indicó que un desagüe poco utilizado y una vivienda vacía, junto con condiciones de calor y sequedad, pueden favorecer la evaporación paulatina de esa agua.

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La cobertura de papel y vaso se coloca sobre la boca del desagüe, no dentro de la cañería. Hunker señaló que la práctica incluye primero dejar correr agua para llenar el sifón, extender el papel sobre el desagüe y sostenerlo con el vaso. De acuerdo con esa publicación estadounidense, la hoja constituye una barrera que puede desacelerar la evaporación y el vaso evita que se desplace.

La preparación del hogar ante una ausencia prolongada incluye el cierre de los grifos del fregadero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Manual de referencia para viviendas saludables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos describe la función de las trampas de plomería como la de impedir el paso de gases de alcantarillado sin obstaculizar el desagote del artefacto. El documento añade que el sello de agua puede perderse por evaporación, sifonamiento, presión, capilaridad o viento. Por ese motivo, la presencia de un olor persistente no permite atribuir el problema únicamente a una ausencia prolongada.

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La cobertura superior complementa, pero no sustituye, el mantenimiento

La recomendación de cubrir el desagüe debe entenderse como una medida temporal para un período sin uso. El Distrito de Alcantarillado de South Davis aconseja hacer correr agua en lavabos, duchas y desagües de piso al menos una vez al mes, y agregar agua en aquellos que se usan con poca frecuencia. También menciona el aceite mineral como una capa que puede reducir la evaporación sobre el agua retenida en el sifón y prolongar la función del sello hidráulico.

En una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE, Michael Gormley y otros especialistas analizaron un sistema de plomería a escala real y comprobaron que las trampas vacías permitían la entrada de aerosoles desde el sistema sanitario.

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El estudio registró que el desuso y la evaporación figuran entre las causas de agotamiento del sello de agua. Esa observación respalda la importancia del sifón como pieza de cierre hidráulico, aunque no evalúa el rendimiento del método doméstico del papel y el vaso.

El sifón en forma de P retiene agua en su tramo curvo para formar una barrera contra los gases de cañería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al regresar, el fregadero requiere una revisión sencilla

La práctica se revierte al quitar el vaso y el papel antes de volver a utilizar la pileta. Hunker recomienda dejar correr agua para reponer el nivel del sifón. El gesto restablece la reserva que cumple la función de cierre hidráulico y permite comprobar si el desagüe funciona con normalidad.

Si el olor continúa después de reponer agua, la guía del Departamento de Servicios de Agua de Phoenix plantea que puede haber otras causas en la cañería o en su ventilación. La nota del organismo describe el sello del sifón como una parte de un sistema más amplio y señala que el diagnóstico de un olor recurrente requiere identificar el origen de la anomalía. En ese escenario, el papel y el vaso dejan de ser una medida de preparación del hogar y no sustituyen la revisión de la instalación.

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