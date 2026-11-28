Comunicar una cancelación apenas surge el imprevisto permite que la otra persona reorganice su agenda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cancelación de un encuentro cuando faltan pocas horas puede alterar horarios, traslados, reservas y expectativas compartidas. Comunicar una baja a último momento con consideración exige avisar apenas surge el imprevisto, expresar el límite con honestidad y contemplar el tiempo que la otra persona había destinado al plan.

La facilidad de los mensajes instantáneos simplificó el aviso, pero no modificó el alcance de un compromiso ya acordado. En The New York Times, la trabajadora social clínica Rebecca Newkirk recomendó actuar con transparencia y ofrecer una alternativa solo cuando exista una intención concreta de sostenerla.

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La diferencia entre una situación excepcional y una conducta habitual define el impacto de la cancelación. Un problema de salud, una urgencia o una dificultad imprevista pueden requerir modificar un plan. Sin embargo, cuando las bajas se repiten, la cuestión deja de ser un cambio de agenda y puede convertirse en un problema de expectativas y confianza dentro del vínculo.

El aviso temprano evita que la otra persona quede a la espera

Las cancelaciones de último momento alteran reservas, tiempos de traslado y actividades ya programadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es comunicar la decisión en cuanto se conoce la imposibilidad de asistir. Esperar hasta el horario previsto, o hasta que la otra persona consulte qué ocurrió, reduce su posibilidad de reorganizar el día y amplifica la incertidumbre.

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La psicóloga clínica Andrea Bonior, autora de una columna de Psychology Today, propuso considerar antes de cancelar si la ausencia modifica de manera relevante el encuentro. Esa evaluación incluye, por ejemplo, si la persona tenía un rol en la organización, si su falta altera un gasto compartido o si se trata de una cita importante para quien la convocó.

El mensaje no necesita una explicación extensa. Informar que no será posible asistir y reconocer que el aviso llega tarde ofrece más claridad que una justificación confusa.

La forma de comunicación también debe guardar relación con la cercanía del encuentro y el tipo de compromiso. Una salida informal puede resolverse con un mensaje directo. Pero si la cancelación afecta a un grupo pequeño, a una celebración o a un encuentro para el cual hubo una preparación especial, puede requerir un contacto más personal y una disculpa explícita.

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La explicación debe expresar un límite propio sin recurrir a excusas

La ausencia imprevista en un compromiso social provoca decepción y afecta las expectativas compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No contar con energía para una salida, atravesar una jornada difícil o necesitar descanso son situaciones que pueden comunicarse sin crear una causa externa. Newkirk indicó a The New York Times que la sinceridad fortalece la cercanía, mientras que una explicación falsa puede generar dudas y malestar si se descubre.

La Clínica Cleveland, centro médico académico sin fines de lucro de Estados Unidos, recomienda formular los límites desde la primera persona. Karen Salerno, trabajadora social clínica, explicó en una publicación de la institución que este recurso pone el foco en las necesidades propias y evita trasladar a la otra persona la responsabilidad por la decisión.

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Salerno también señaló que los límites requieren reconocer con anticipación cuánto tiempo, energía y atención se puede destinar a otros compromisos. Revisar esa disponibilidad antes de aceptar una invitación puede evitar confirmaciones que después no podrán cumplirse.