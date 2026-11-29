Una de las últimas visitas de Javier Milei a Córdoba, cuando lanzó a Gonzalo Roca como candidato a diputado. Patricia Bullrich también participó

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La definición de las candidaturas en la provincia de Córdoba entró en la recta final. Los nombres para enfrentar a Martín Llaryora, quien buscará su reelección, siguen siendo los mismos, pero en las últimas semanas las conversaciones en la Casa Rosada se intensificaron. Como adelantó Infobae, los cinco gobernadores de la UCR presentaron el nombre de Rodrigo de Loredo para encabezar la fórmula en medio de las negociaciones por la reforma política. Pero La Libertad Avanza tiene a Gabriel Bornoroni encargado del armado, donde ya cosechó victorias. Y ahora se sumó una dirigente clave que podría influir en la decisión final: Patricia Bullrich.

Aunque en público hablen de unidad, la relación entre Bornoroni y De Loredo atraviesa un momento de tensión. Al diputado libertario le molestaron las últimas declaraciones del radical, en las que deslizó que Javier Milei puede perder en Córdoba si no acuerda con la UCR. “Nunca los necesitamos. En ninguna elección fuimos con los radicales y ganamos igual. Nunca estuvimos juntos”, contestan referentes de La Libertad Avanza.

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Del otro lado, De Loredo se ofusca con el ninguneo a la estructura del partido centenario. “Se quiere construir un relato de que estamos solos”, protestan los radicales. Además, enumeran y comparan: la UCR tiene 170 intendentes y 18 legisladores en la provincia. “¿La Libertad Avanza cuántos tiene?”, preguntan con clara ironía. Sienten que subestiman la estructura histórica de los correligionarios, clave para una elección ejecutiva.

Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. Los principales referentes opositores de Córdoba

Pero La Libertad Avanza tiene laureles para contrarrestar: sin estructura y con candidatos poco conocidos, ganó con comodidad la elección legislativa de 2025 y en la presidencial de 2023, Bornoroni llegó a la Cámara de Diputados. Nadie desconoce la fortaleza del sello violeta en la boleta. Ni los radicales. Además, cuentan con el apoyo de un sector de los correligionarios, liderados por Soledad Carrizo, quien busca conquistar más intendentes.

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La novedad en los últimos días es que Bornoroni prepara un acto para el 12 de diciembre, en el que se espera la presencia de dirigentes nacionales y no se descarta el arribo del Presidente. ¿Formalizará su candidatura a gobernador? Los libertarios cordobeses aseguran que el candidato se conocerá cuando Llaryora fije la fecha para la elección. Pero no es el único factor. Según pudo saber este medio, en la Casa Rosada hay otros elementos que influirán en la definición.

El viernes previo a que comenzara el tratamiento de la suspensión de las PASO, hubo una cena entre los cinco gobernadores de la UCR, Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), con Lule Menem, Diego Santilli y Bullrich. Como ya trascendió, cada uno presentó las necesidades electorales de sus territorios y las de dos provincias que los radicales quieren conquistar: La Pampa y Córdoba.

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Los integrantes de Alianza por la Libertad de Córdoba, entre ellos, Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Soledad Carrizo

Según relataron a Infobae, la Casa Rosada se habría comprometido a garantizar la unidad en Córdoba. Eso es, hacer lo necesario para que De Loredo integre la alianza opositora que hoy está formada, pero sin el sello radical. Días más tarde, en medio del tratamiento de la reforma política, Bullrich habría recibido en su despacho a De Loredo. Si bien mantienen el vínculo desde que Juntos por el Cambio se dividía entre halcones y palomas, la reunión suma ruido a la propia interna que la ex ministra de Seguridad protagoniza dentro del gobierno nacional.

Dicen que Bullrich planea seguir diferenciándose de Milei. De hecho, esta semana volvió a plantear la necesidad de que en 2027 “reelija el proyecto”, pero evitó mencionar la figura del Presidente. Además, fue invitada por Mauricio Macri a la presentación del documental “La tarea conjunta”, sobre el gobierno de Cambiemos. El ex mandatario también apoya a De Loredo para la Gobernación. En su caso, es más público que Bullrich. Hace unos días se subió al auto de Volver al futuro que el radical armó para recorrer la provincia.

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Quienes frecuentan a Bullrich cuentan que la senadora es consciente de que el escenario es complejo para su candidatura presidencial, pero que presiente que Milei no va a reelegir. Es por eso que planea profundizar sus diferencias con el modelo libertario. ¿Qué rol ocupa Córdoba en ese esquema? Es la provincia más antikirchnerista del país y con un electorado indispensable para cualquier candidato antiperonista.

El ex presidente argentino Mauricio Macri se subió al auto de Rodrigo de Loredo

Bullrich tiene su propio armado en Córdoba con Laura Rodríguez Machado, quien suena para integrar la fórmula para pelear por la Intendencia de la ciudad capital junto con Gonzalo Roca. Pero tampoco se terminó de confirmar porque, según cuentan algunos integrantes de la mesa estratégica, habría molestado a Soledad Carrizo y Luis Juez. Bornoroni desmiente ese rumor y asegura que todo es conversado y pactado con los integrantes de la alianza provincial, donde dicen que lo esperan a De Loredo.

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La guerra de encuestas también predomina. Tanto Bornoroni como De Loredo dicen que lideran los sondeos. En lo que coinciden es en el diagnóstico: hay un desgaste notorio de la gestión peronista que agiganta las posibilidades de derrotar a Llaryora. Incluso observan la irrupción de Natalia de la Sota como un problema para el oficialismo local. Entre los meses de abril y mayo se espera que se realice la elección a gobernador, lo que obliga a apurar la definición del candidato opositor. La decisión final quedará en manos de la Casa Rosada, que deberá equilibrar entre las exigencias de sus aliados y la rebeldía de Bullrich.