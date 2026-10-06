Sandra Bullock, a los 62: así es la rutina de ejercicio y alimentación que acompaña su regreso al cine

Sandra Bullock volvió a la actuación con Practical Magic 2, junto a Nicole Kidman, tras una pausa de cuatro años por el fallecimiento de su esposo Bryan Randall. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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A sus 62 años, Sandra Bullock volvió a las pantallas con Practical Magic 2 o Hechizo de amor, la magia continúa, la secuela que comparte con Nicole Kidman. La actriz retomó su actividad tras casi cuatro años de pausa, marcados por la muerte de su esposo, el fotógrafo Bryan Randall, fallecido en 2023 a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Luego de transitar un penoso duelo, Bullock ha vuelto a las pantallas y a ocupar el centro de las alfombras rojas. La intérprete, nacida en Arlington, Virginia, Estados Unidos, en 1964, ha hablado en distintas ocasiones sobre sus hábitos de alimentación y ejercicio, que adapta a su rutina y a la crianza de sus dos hijos, Louis y Laila.

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En el pódcast Good Hang with Amy Poehler, la ganadora del Óscar por Un sueño posible relató cómo se preparó para volver a interpretar a Sally Owens. También se refirió a la maternidad y a su dieta. En la lista de prioridades de Bullock se encuentra un almuerzo saludable con alto contenido proteico.

El running representa una práctica habitual para Bullock con el fin de fortalecer sus piernas y despejar la mente. (REUTERS/Dylan Martinez)

Amy Poehler le preguntó cómo consumía este nutriente. Bullock respondió que suele elegir una ensalada con pollo desmenuzado para el almuerzo.

La actriz, de todos modos, planteó sus dudas sobre el auge de las dietas hiperproteicas. “¿Nos daremos cuenta dentro de diez años de que nos hemos excedido?”, preguntó entre risas.

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La licenciada Natalia Antar, (MN 8271, MP 4226), nutricionista del Hospital Británico y de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), explicó a Infobae que la proteína es un nutriente fundamental porque participa en la formación y reparación de tejidos y, especialmente, en el mantenimiento de la masa muscular. También contribuye a generar mayor saciedad.

“Por eso, en una comida principal como el almuerzo, incluir una fuente de proteínas puede ayudar a que sea más completa y nutricionalmente equilibrada. Pero no significa que el plato tenga que estar compuesto casi exclusivamente por proteínas. También necesitamos verduras, frutas, cereales, legumbres, grasas saludables y otros alimentos que aporten fibra, vitaminas y minerales. La idea no es ‘cuanta más proteína, mejor’, sino encontrar una cantidad adecuada dentro de una alimentación variada”, advirtió la experta.

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Una alimentación saludable

La dieta de Sandra Bullock prioriza proteínas, vegetales y alimentos frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos de su dieta que mencionó Bullock en la entrevista figura el yogur griego descremado. Para la actriz, este producto lácteo es otra alternativa para aumentar la presencia de proteínas en sus comidas.

También explicó que por la mañana añade péptidos de colágeno al café. Estos suplementos pueden disolverse en bebidas y suelen utilizarse como un complemento de la dieta.

Sus comentarios llegan mientras las dietas ricas en proteínas ganan terreno en las recomendaciones de bienestar. Pero ¿existe el riesgo de consumir más proteínas de las necesarias?

La licenciada Antar advirtió que sí existen riesgos: “La proteína es necesaria, pero aumentar su consumo de forma indefinida no aporta beneficios adicionales. Una alimentación excesivamente centrada en proteínas puede desplazar otros alimentos importantes de la dieta, por ejemplo frutas, verduras, legumbres o cereales integrales. Y si para aumentar la proteína se recurre principalmente a carnes procesadas o a alimentos muy ricos en grasas saturadas y sodio, también puede empeorar la calidad global de la alimentación”.

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Sandra Bullock sostiene una rutina de alimentación equilibrada y ejercicio regular que incluye baile, pilates y running para mantenerse en forma REUTERS/Tom Nicholson

Además, la nutricionista señaló que las necesidades no son iguales para todas las personas. “Hay que tener especial cuidado en quienes presentan enfermedad renal u otras condiciones clínicas, en las que la cantidad de proteína debe individualizarse. La cantidad adecuada depende de la edad, el peso, el nivel de actividad física, el estado nutricional y la situación clínica de cada persona”, alertó.

La licenciada Antar dijo que como orientación práctica, se puede pensar en alrededor de 20 a 30 gramos de proteína en una comida principal, aunque no es necesario que todas las personas alcancen exactamente esa cantidad.

En mujeres en menopausia y posmenopausia, como Sandra Bullock, cobra especial importancia asegurar una ingesta adecuada de proteína a lo largo del día, junto con ejercicio de fuerza, para favorecer el mantenimiento de la masa y la función muscular, afirmó Antar. “Algunas recomendaciones específicas para esta etapa proponen aproximadamente 20 a 25 gramos de proteína de buena calidad por comida principal”, añadió.

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Rutinas de running, fuerza y baile

Sandra Bullock incorpora running a su rutina para mantener la resistencia física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física ocupa un lugar muy importante en los hábitos de Sandra Bullock. En una entrevista, afirmó que se considera una persona deportista desde la infancia y que procura entrenar o mantenerse activa entre cuatro y cinco veces por semana.

En una charla con la revista Shape reconoció que la maternidad modificó su frecuencia de entrenamiento. “Antes hacía ejercicio todos los días. Como madre, me resulta más difícil; me conformo con salir a correr tres veces por semana”, señaló. “Estar en forma sigue siendo una parte importante de mi vida”, agregó entonces.

Correr es una de las actividades que la actriz ha destacado con más frecuencia. “¡Correr, correr y correr! No hay mejor entrenamiento para conseguir unas piernas firmes”, dijo en aquella entrevista. También sostuvo que esa práctica le ayuda a despejar la mente y a concentrarse en el presente.

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La actriz complementa el cardio con ejercicios de fuerza para preservar la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Sandra Bullock entrenó con Simone de la Rue. El programa reúne baile, Pilates y ejercicios funcionales de fuerza. Sus rutinas incluyen sesiones de entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) con fuerza, sentadillas, pesas y trabajo cardiovascular con mini trampolines.

La entrenadora explicó que las sesiones de Bullock siempre incluyen cardio, ya sea baile, saltos a la cuerda o ejercicios de rebote. Estas actividades se combinan con intervalos de alta intensidad y ejercicios orientados a la tonificación.

Opciones de platos ricos en proteínas

Una ensalada de arroz con atún, huevo y vegetales es una opción ideal para un almuerzo proteico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la vida cotidiana no es necesario pesar cada alimento ni calcular constantemente los gramos de proteína, comentó la licenciada Antar. Se pueden utilizar porciones orientativas y aprender a reconocer cuáles son las principales fuentes de proteína de una comida, afirmó.

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“Por ejemplo, una porción de aproximadamente 120 a 150 g de pollo, pescado o carne magra cocida puede ser una buena referencia. También podemos recurrir a huevos, atún, legumbres, quesos, ricota, yogur o tofu, según las preferencias y necesidades de cada persona”.

Algunas opciones sencillas y accesibles pueden ser, según la nutricionista:

Ensalada completa con pollo y garbanzos

Arroz con atún, huevo y vegetales

Tortilla de huevo con verduras acompañada de papa

Lentejas con huevo y verduras

Pollo salteado con vegetales y arroz

Ensalada de garbanzos, huevo y atún.

“Lo importante es que la proteína sea una parte del plato y no que termine desplazando al resto de los alimentos. Tampoco es necesario recurrir a productos ‘altos en proteína’ ni a suplementos para lograr un almuerzo adecuado: muchas veces podemos hacerlo con alimentos simples, accesibles y que ya forman parte de nuestra alimentación cotidiana”, concluyó la nutricionista.

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