Javier Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

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Las encuestas empezaron a encender señales de alerta en el Gobierno. Dos figuras que forman parte del universo político de La Libertad Avanza muestran movimientos que no pasan inadvertidos en la Casa Rosada: Patricia Bullrich se consolida como una de las dirigentes con mejor diferencial de imagen y Victoria Villarruel registra una recuperación significativa. Las dos, por distintas razones, vuelven a ocupar un lugar en la discusión sobre el liderazgo y la sucesión política del oficialismo.

El dato aparece, además, en una semana decisiva para la estrategia electoral del Gobierno. Este jueves, el Senado aprobó con 43 votos afirmativos y 29 negativos la reforma política impulsada por el oficialismo, que incluye la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. El proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, probablemente durante el período de sesiones extraordinarias. La discusión sobre las reglas electorales dejó de ser una hipótesis: ya tiene un primer resultado parlamentario.

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En ese contexto, las señales que llegan desde las encuestas adquieren otra dimensión. El último monitoreo nacional de opinión pública de Management & Fit, realizado entre el 12 y el 17 de noviembre sobre una muestra de 2.600 casos efectivos, ubica a Patricia Bullrich con el mejor diferencial de imagen entre los dirigentes nacionales relevados. La senadora registra un 34,3% de imagen positiva y un 45,6% de negativa, con un diferencial de -11,2 puntos. Es un saldo todavía negativo, pero el más favorable de todos los dirigentes incluidos en la medición.

Patricia Bullrich

Hay otro dato que merece atención: cuando se les preguntó a los encuestados si votarían a Bullrich en una eventual elección presidencial si decidiera romper con el oficialismo y competir con un espacio propio, el 22,9% respondió que seguro o probablemente la votaría. No es una intención de voto consolidada ni significa que la senadora haya decidido competir, pero sí muestra que existe un potencial electoral que el oficialismo no puede ignorar.

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Las declaraciones públicas de Bullrich agregan un elemento político a esos números. El miércoles 25 de noviembre, durante una entrevista, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue explícita: “Estoy preparada para ser presidenta”. Y amplió: “Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”.

Bullrich intentó presentar esa definición como una reflexión que excede la coyuntura electoral. Sin embargo, el mensaje tuvo una lectura inevitable dentro del oficialismo. No confirmó una candidatura para 2027, pero tampoco se ocupó de desactivarla. Por el contrario, volvió a instalar públicamente su capacidad y su voluntad de conducir el Poder Ejecutivo.

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Este viernes por la mañana, en una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, volvió a dejar una señal en la misma dirección. Bullrich puso el foco en la continuidad del proyecto político y sostuvo que “el proyecto” debe elegir su camino de reelección. La elección de las palabras no es menor: habló del proyecto, sin personalizar la definición en Javier Milei. También planteó que trabaja para que ese proyecto sea el que elija. Una manera de reivindicar su pertenencia al espacio, pero también de reservarse un lugar en la discusión sobre su futuro.

La otra señal que inquieta al oficialismo llega desde Victoria Villarruel. La vicepresidenta protagonizó una recuperación marcada en su imagen pública. Según el mismo relevamiento, su imagen positiva pasó del 16,8% en septiembre al 21,3% en noviembre, mientras que la negativa cayó del 41% al 33,2%. Su diferencial mejoró hasta ubicarse en -11,9 puntos. En septiembre estaba fuera de los diez dirigentes con mejor diferencial; ahora ocupa el tercer lugar, detrás de Myriam Bregman y Patricia Bullrich.

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Victoria Villarruel

El movimiento se produce en un momento en el que la relación entre Milei y Villarruel sigue atravesada por diferencias políticas y personales. La encuesta no permite concluir que la vicepresidenta tenga una candidatura en preparación, pero sí muestra que su figura conserva espacio para crecer en un escenario de desgaste del oficialismo.

Porque el contexto general tampoco es menor. El 58,1% de los consultados desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a un 37,6% que la aprueba. La imagen personal del Presidente registra un 34% de positiva y un 54,1% de negativa. Sin embargo, el relevamiento también muestra que el 42,5% optaría por la continuidad del Gobierno, total o con cambios en algunas políticas. Es decir, hay un nivel significativo de rechazo a la gestión, pero todavía existe una porción importante de la sociedad que no está reclamando un cambio total.

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La pregunta política es qué puede pasar con ese electorado si la oferta de la derecha y la centroderecha llega dividida a 2027.

La suspensión de las PASO, que ahora deberá tratar Diputados, introduce una variable decisiva. Si finalmente se convierte en ley, los distintos sectores que hoy conviven dentro del universo no peronista perderían una herramienta institucional para resolver sus diferencias mediante una competencia común. Bullrich, Villarruel, Hernán Lacunza u otros dirigentes podrían tener dificultades para encontrar un mecanismo compartido que permita ordenar candidaturas y evitar que la disputa termine directamente en la elección general.

El presidente Javier Milei durante la inauguración de la iglesia evangélica

Con las PASO, una eventual competencia podía resolverse dentro de un mismo espacio político. Sin ellas, cualquier candidatura que se presente por fuera de La Libertad Avanza podría terminar disputándole votos al propio Milei. Y esa es una posibilidad que el Gobierno debería mirar con atención, sobre todo si el peronismo consigue ordenar su oferta electoral alrededor de una candidatura competitiva.

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Como se planteó en la columna de hace siete días, la experiencia brasileña de 2022 ofrece una referencia para pensar ese riesgo, aunque no una comparación automática. Jair Bolsonaro llegó a la primera vuelta enfrentando a Lula y a otras candidaturas de derecha y centroderecha. La posibilidad de que un acuerdo previo con algunos de esos sectores hubiera modificado el resultado es una hipótesis electoral, no una certeza. Pero deja planteado un interrogante relevante: cuánto puede costarle a un candidato la dispersión de votos de su propio espacio ideológico.

El problema para Milei, entonces, no se limita a la posibilidad de que Bullrich o Villarruel mejoren sus posiciones personales. La cuestión es qué hará el oficialismo si esas figuras transforman su capital político en una alternativa electoral autónoma. Y, sobre todo, cómo evitará que una disputa por el liderazgo termine debilitando las posibilidades de reelección presidencial.

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La encuesta no anticipa una ruptura ni confirma candidaturas. Pero ofrece señales que en la Casa Rosada no deberían pasar por alto. Bullrich vuelve a decir que está preparada para ser presidenta; Villarruel mejora su imagen; y el Gobierno acaba de dar un paso parlamentario para suspender las PASO. En la política argentina, las reglas electorales, las ambiciones personales y las encuestas rara vez transitan caminos separados.