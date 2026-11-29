La relatora de la ONU Francesca Albanese arribó a México luego de que las autoridades de Costa Rica rechazaron su ingreso al país. (CARL DE SOUZA / AFP)

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La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los palestinos, Francesca Albanese, llegó este sábado 28 de noviembre a México después de que las autoridades de Costa Rica le negaran el ingreso al país por una alerta de seguridad.

Tras su arribo afirmó que enfrentó “condiciones difíciles” durante su permanencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Albanese permaneció 50 horas en la terminal ubicada a las afueras de San José en su intento de ingresar al país el jueves para participar de actividades académicas, de acuerdo con EFE.

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En México cumplirá una visita de cuatro días. Según EFE, la experta participará en distintas actividades el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se conmemora este domingo.

La agenda de Francesca Albanese en territorio mexicano incluye cuatro días de actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. (CARL DE SOUZA / AFP)

La relatora cuestionó la alerta por supuestos vínculos con actos terroristas

Albanese descansó unas horas en un hotel después de que las autoridades migratorias de Costa Rica le permitieran salir finalmente de la terminal como lo había ordenado la Sala Constitucional.

La jurista italiana viajó al país centroamericano para recibir el viernes un doctorado honoris causa concedido por la Universidad de Costa Rica (UCR), debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto.

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Su asistente, Teresa Rosella, sí pudo entrar a Costa Rica y recibió el certificado en representación de la relatora.

La polémica se desató cuando la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) prohibió el ingreso de la relatora al país, debido a una “alerta internacional” por “vínculos con actos terroristas”. El director general de la autoridad migratoria, Omer Badilla, difundió esa versión en un video publicado el jueves en redes sociales.

La Universidad de Costa Rica confirió un doctorado honoris causa a la relatora de Naciones Unidas por su trabajo en derecho internacional. (Martin BERNETTI / AFP)

La relatora rechazó la acusación. “Me indigna profundamente que el gobierno de Costa Rica haya difundido información falsa que me vincula con el terrorismo”, expresó durante la conferencia virtual.

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“Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura”, dijo Albanese a EFE el viernes vía telefónica desde el aeropuerto.

Antes de marcharse, Albanese escribió un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram: “Gracias al pueblo de Costa Rica, a la Universidad, a la Sala Constitucional, a Víctor Madrigal-Borloz, a la Embajada de Italia en Costa Rica y a todas las personas que me han ayudado y me han expresado su solidaridad desde todos los rincones del mundo durante estos días difíciles. ¡Hasta pronto! La denuncia del genocidio continúa".

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Francesca Albanese catalogó las acusaciones como una difamación y un insulto directo a la Organización de las Naciones Unidas. (Cortesía: Instagram)

Por su parte, en X dedicó unas palabras al pueblo tico: “Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo”.

Ni la Presidencia costarricense ni la Cancillería se pronunciaron oficialmente sobre este caso. El único en pronunciarse fue el actual ministro de la presidencia, Rodrigo Chaves, quien insistió en las motivaciones de alerta y atacó al poder judicial por las medidas a favor de la experta.