El presidente del TIDM, el juez camerunés Maurice Kamga (ITLOS)

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El revés que sufrió ayer el Gobierno en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar amenaza con agravar la interna libertaria en los próximos días. El fallo adverso por Malvinas se conoció justo cuando Santiago Caputo se disponía a dar una nueva pelea para sacar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto que ya lo había enfrentado con los primos Menem y por el que se perfilaba una discusión con Patricia Bullrich. En el oficialismo se preguntaban si el revés le restará margen al Gobierno en el Congreso y cuánto empeño pondrán los adversarios internos Caputo para aprobarla.

También surgieron cuestionamientos internos y dudas respecto de la continuidad de Pablo Quirno en la Cancillería. No obstante, fuentes oficiales afirman que Milei lo sostendrá.

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El tribunal con sede en Hamburgo rechazó ayer las medidas provisionales que había solicitado la Argentina para frenar la explotación petrolera en las aguas circundantes a las islas Malvinas, por considerar que no había fundamentos suficientes para establecer, a primera vista, la jurisdicción del futuro tribunal arbitral.

En el Gobierno aseguraron que contemplaban la posibilidad de un fallo adverso. En Hamburgo, como habían advertido los expertos en derecho internacional, ya había señales que permitían avizorar una derrota argentina. Y en la propia Cancillería había voces que cuestionaban desde un principio la estrategia de Quirno.

Advertían que llevar una controversia vinculada a Malvinas a un tribunal internacional entrañaba riesgos para la Argentina, que no puede elegir a los jueces ni determinar los criterios jurídicos que aplicarán. Podrían, por ejemplo, apelar al principio de libre determinación de los pueblos o al de equidad. Consideraban previsible que el planteo tropezara con un problema de jurisdicción y aprovecharon ayer para achacarle al canciller haber desplazado a funcionarios idóneos. “Quirno se rodeó de funcionarios que no le discuten las decisiones”, dijeron.

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El canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei

Ahora les preocupa la decisión del Gobierno de avanzar con la conformación del tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). “El resultado podría ser incluso peor que el de esta primera instancia, porque existe el riesgo de que se termine declarando ilegales las sanciones que aplica la Argentina a las empresas que operan en Malvinas”, advirtieron.

Pases de factura

Aunque Santiago Caputo insiste en que Malvinas no es “su tema”, sino del Presidente, fue el autor intelectual de la estrategia que puso en marcha Milei principios de septiembre, cuando el Gobierno todavía buscaba salir del pozo en el que había quedado hundido después del caso de Manuel Adorni.

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En la Casa Rosada se habían entusiasmado con la perspectiva de recuperar la iniciativa política y forzar a buena parte de la oposición a acompañar al Gobierno en una causa difícil de discutir. Pero eso no ocurrió.

El 18 de noviembre, la sesión en la que el oficialismo aspiraba a aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se cayó por falta de quórum. Caputo se enfureció y en su sector responsabilizaron por el traspié legislativo, entre otros, a los Menem. El diputado bonaerense Agustín Romo llegó a deslizar públicamente que había quienes en el oficialismo anteponían sus intereses políticos a los de la patria. Cerca de los riojanos rechazaron la acusación y atribuyeron el fracaso a la resistencia de Provincias Unidas a dar quorum.

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Martín Menem lamenta la caída de la sesión en la Cámara de Diputados por falta de quórum

A pesar del enojo, Caputo se ocupó de que en la reunión de la Mesa Política del martes pasado —la segunda después de las tres semanas de interrupción, atravesadas por las tensiones internascon Bullrich— se acordara que la ley sería prioritaria en las sesiones extraordinarias.

Después del fallo, desde el sector de Caputo volvieron a apuntar contra las demoras legislativas. En la cuenta de Respuesta Oficial, que maneja el alfil caputista Juan Carreira, replicaron la advertencia de Quirno de que cualquier dilación en la sanción de la ley entusiasma al gobierno británico. El propio Milei reclamó, a través del comunicado de Presidencia, que Diputados la apruebe esta semana.

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Caputo celebró ayer las primeras señales favorables de la oposición dialoguista. Compartió en X, con tres emojis de aplausos, una publicación del diputado del MID Eduardo Falcone, que manifestó su decisión de acompañar la iniciativa, e hizo lo propio con un mensaje de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO. Luego, advirtió que seguir dilatando el debate “roza la traición a la Patria”.

La incógnita es si, después de los dardos de Las Fuerzas del Cielo, los Menem pondrán todas sus energías en garantizar que la ley salga sí o sí en extraordinarias. Y cuánto empeño pondrá Bullrich, que tendrá a su cargo las negociaciones en el Senado si el proyecto obtiene media sanción. Por lo pronto, el oficialismo dio señales ayer de que buscará aprobar la iniciativa en Diputados la próxima semana.

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En La Libertad Avanza hay quienes se preguntan, además, si no se produjo el efecto inverso al que pregonan los seguidores de Caputo. Así como en ese sector sostienen que la falta de aprobación de la ley complicó la posición argentina, el fallo adversopodría complicar los planes del consultor de aprobarla. La oposición, que hasta ahora tenía dificultades para oponerse abiertamente a una iniciativa presentada bajo el paraguas de la defensa de la soberanía nacional, tiene ahora un argumento para cuestionar la idoneidad del Gobierno para conducir esa cruzada.

Martín Menem y Patricia Bullrich

El factor Bullrich

Tal como anticipó Infobae la semana pasada, la jefa del bloque libertario en el Senado pretende introducir modificaciones en el proyecto de ley de Malvinas una vez que obtenga media sanción. En su entorno tienen reparos sobre el alcance de las sanciones económicas previstas en el texto.

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En el círculo de Caputo había causado enojo la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional durante el debate en comisiones de Diputados. El asesor logró revertirla. Si Bullrich consigue introducir cambios en el Senado, el proyecto deberá volver a la Cámara baja, lo que podría dilatar los plazos que se había fijado Caputo.

Hasta anoche, la senadora no se había pronunciado públicamente sobre el fallo. Y Quirno no es precisamente santo de su devoción: semanas atrás, en pleno recrudecimiento de las tensiones entre Bullrich y la Casa Rosada, el canciller había cuestionado las “ambiciones personales” en el oficialismo, sin nombrarla.

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El futuro de Quirno y el riesgo electoral

En la Casa Rosada salieron ayer a respaldar a Quirno, aunque no hubo el mismo despliegue en su defensa desde el ala que responde a Karina Milei, donde predominó el silencio. Mientras tanto, desde la oposición empezaron a reclamar su salida del Gabinete. El diputado Agustín Rossi fue uno de los que le pidieron que diera un paso al costado. El revés encontró al canciller en un momento delicado: apenas dos días antes había tenido que dar marcha atrás con su postura sobre el triunfo electoral de Lula da Silva, que había generado tensiones con Brasil.

Milei, que ayer se mantuvo activo en X y se pronunció sobre distintos temas, no hizo alusiones al fallo desde su cuenta personal. La posición del Presidente quedó plasmada en el comunicado oficial.

El canciller Pablo Quirno

Quirno proviene del equipo de Luis Caputo, de quien fue secretario de Finanzas, y, si bien no es un integrante originario de las Fuerzas del Cielo, está identificado con esa rama del Gobierno. Su relación con Karina Milei tuvo idas y vueltas y quedó resentida por los cortocircuitos durante la organización de la visita del papa León XIV.

En el ala santiaguista, en tanto, primó una lectura positiva del fallo, en sintonía con Quirno, que calificó el pronunciamiento como un “paso histórico” por el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía que el Reino Unido desconoce. En la Cancillería y Presidencia relativizaron el alcance de la decisión, ratificaron que seguirán por la vía del arbitraje y que mantendrán las sanciones contra quienes participen de la explotación de recursos naturales en las islas.

Hay quienes en el oficialismo empiezan a preguntarse si la apuesta por Malvinas no podría convertirse en una piedra en el camino hacia la reelección de Milei. Así como Caputo encontró en la causa una veta para recuperar adhesiones en la opinión pública después del caso Adorni, también entraña riesgos si la oposición logra instalar la idea de que, por errores propios, el Gobierno puso en peligro la posición argentina en el tablero internacional.