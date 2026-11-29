Jaime Olivos

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Hace tres semanas, un economista del círculo rojo viajó a Manhattan para entrevistarse con fondos de inversión que tienen enterrados millones de dólares en la Argentina. Se encontró con un panorama preocupante. Muchas dudas con la reelección de Javier Milei e inquietudes cada vez más crecientes ante la posibilidad de que el peronismo vuelva el poder: “En el 2028 vencen USD25.000 millones, no ven cómo el peronismo pueda afrontar esos vencimientos, más allá de que se imponga la opción más racional”, aseguró.

Aún más inquieto se retiró un altísimo dirigente K, muy cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, después de la reunión que mantuvo con un importantísimo grupo empresario local que lo sondeó para saber si estaba dispuesto a rever su posición pública respecto de la revisión del régimen para grandes inversiones -RIGI-, un posicionamiento que, según los empresarios, colaboraría para una desescalada del riesgo país. “Si el riesgo país pasa por lo que yo diga, estamos peor de lo que pensé”, se sinceró el dirigente.

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El triunfo legislativo de este jueves del oficialismo, que consiguió la media sanción del Presupuesto y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados, y la suspensión de las PASO en el Senado, que ahora deberá convalidarse en la discusión en la Cámara baja en sesiones extraordinarias durante diciembre, le dio a Milei oxígeno político en la previa de fin de año y previo al arranque de la campaña electoral ante los muy magros resultados del programa económico de Luis Caputo, “Toto”, que en las últimas semanas multiplicó sus apariciones públicas para intentar calmar a un mercado que descree de la continuidad en el poder del Presidente.

Javier Milei y Luis "Toto" Caputo

Caputo no fue, durante estos meses, de los más locuaces en las reuniones de mesa política coordinadas por Karina Milei. Incluso circuló una versión en los últimos tiempos que daba cuenta de que la hermana del Presidente se había empezado a impacientar por la velocidad de los resultados del programa económico. No habría sido tan así. Sí pasó que el propio ministro avisó, en reuniones internas en las que se discutió la estrategia del próximo año, que no sabía si podría parar una corrida del mercado en caso de tener un resultado adverso en las PASO, y que por eso había que avanzar en la suspensión de las elecciones primarias. El recuerdo de Mauricio Macri del 2019 sigue muy fresco.

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Pero la casi segura suspensión de las PASO abre ahora un panorama incierto. “Milei hizo que todos estemos hablando con todos, esto no pasó nunca”, aseguró un operador que trabaja en la construcción de un candidato nuevo. La incertidumbre electoral, la supresión de una herramienta ordenadora como las primarias y la ausencia de liderazgos propiciaron un escenario en el que todos hablan con todos, en medio de una fragmentación inédita que incluye a los propios partidos.

Reuniones como la de este viernes, en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, organizada por el diputado Martín Lousteau, que reunió a dirigentes como Juliana di Tullio, Guillermo Michel, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro y Gabriel Katopodis, empiezan a ser moneda corriente. Es el deseo de algunos sectores, de conformar un gran “frente anti Milei”, una postal, de todos modos, de la confusión que atraviesa a la oposición. Un día antes, Emmanuel Ferrario convocó en una terraza de Palermo a buena parte de la dirigencia porteña, en el festejo de fin de año de la fundación A1000 que lidera el legislador. Ministros del gabinete de la ciudad, legisladores del peronismo, ex funcionarios, dirigentes como el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Justo en momentos en los que se intensificaron las conversaciones en torno a un supuesto entendimiento entre el ex alcalde y el peronismo, una alianza impensada años atrás.

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Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad

Fuentes inobjetables aseguraron que Rodríguez Larreta entabló una suerte de interlocución con Cristina Kirchner a través de un empresario que oficia de intermediario, para sondear un posible visto bueno de la expresidenta, que suele aparecer en reuniones en altavoz, a través del teléfono de algunos dirigentes de extrema confianza, con aquellos que prefieren evitar los trámites judiciales para visitarla. Circuló, en ese sentido, que el ex jefe de gobierno tenía intenciones de visitarla en San José 1111 -fue desmentido por su entorno-, y que desde hace tiempo mantiene charlas esporádicas con Máximo Kirchner: cerca del legislador dijeron que la última vez que hablaron fue “hace más de un año”.

Lo cierto es que esas conexiones empezaron a promocionar la conformación de un eventual frente para disputarle la capital a la alianza cada vez más cercana entre el PRO y La Libertad Avanza. El martes, Jorge Macri buscó acercar más posiciones cuando reconoció a la presidenta de LLA de la ciudad, Pilar Ramírez, frente a la decisión de recortar áreas de la administración local. Macri y Ramírez se desconfían. Persiste un recelo constante entre Uspallata y la Casa Rosada que incluye una deuda de $700.000 millones por coparticipación -poco más del 3% del presupuesto actual de la ciudad- que desconoce el documento firmado en su momento por ambas administraciones.

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Mauricio Macri y Jorge Macri

Lo que el jefe de Gobierno no publicó en X cuando oficializó los últimos anuncios es que ese descabezamiento de funcionarios que lo acompañaban desde Vicente López fue un gesto hacia su primo, que reclamaba desde hace rato el despido de esos dirigentes. La animosidad del expresidente con ese sector arrastra múltiples sospechas. Algunas, inconfesables. Tanto como algunos secretos que el expresidente dice atesorar sobre su primo. Para algunos, es solo parte de un mito. La realidad, de todos modos, es incontrastable: el jefe de Gobierno avanzó con ese reclamo un puñado de días después de que Fernando de Andreis, que no dice nada sin el aval del jefe del PRO, oficializara públicamente la posibilidad de competir en una interna con el jefe de la capital. Se trata, según las fuentes, de una tregua transitoria entre los primos, en medio de un distanciamiento feroz, para la que trabajaron durante meses algunos dirigentes, en especial Daniel Angelici, “El Tano”.

Un armisticio similar es el que se intenta alcanzar este fin de año entre los hermanos Milei y Patricia Bullrich, quien está decidida a posicionarse como alternativa por si al presidente no le alcanza la popularidad para conseguir la reelección.

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La senadora buscó el viernes capitalizar la suspensión de las PASO -fue Diego Santilli el que se cargó al hombro las negociaciones con los aliados- y la sanción de la ley de ludopatía que La Libertad Avanza cajoneó durante dos años y que tuvo que promover contra el filo de las sesiones ordinarias por presión de la Iglesia, que se ha erigido como un actor central de la vida pública argentina: logró nada menos que conseguir unanimidad parlamentaria en dos proyectos clave para la cotidianeidad de los argentinos, discapacidad y apuestas en línea. Bullrich entendió el reclamo social, y lo aprovecha para su propio posicionamiento.

Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Los hermanos Milei conocen ese juego y se han comprometido a tratar de diluirlo lo más posible. Hay quienes dicen, además, que la secretaria general de la Presidencia no está para nada de acuerdo con que Bullrich sea candidata a la vicepresidencia. Es más: cerca de la hermanísima hay quienes apuestan a que la ex ministra es capaz de romper con la Casa Rosada hacia el final del verano, la fecha que se trazó ella para definir su futuro. En el Gobierno nadie va a propiciar una ruptura.

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La tensión entre los Milei y Bullrich es, desde hace meses, la comidilla del círculo rojo, y es seguida con creciente interés por los inversores, desconcertados con los nubarrones que acumuló el programa económico de “Toto” Caputo en los últimos tiempos y la posibilidad de un retorno del peronismo.

“El mercado está viendo que el peronismo tiene altísimas chances de volver”, admitió un economista que tiene ambiciones presidenciales. Además de Hernán Lacunza y Carlos Melconián, hay un tercer economista que podría blanquear sus intenciones próximamente. La suspensión de las PASO, la ausencia de una conducción nítida en la oposición y la atomización de la oferta, sumados al declive del programa económico, colaboró con la proliferación de postulantes. Asomaron los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, se espera por dos presentaciones del pastor Dante Gebel en el estadio de Vélez Sarsfield este diciembre, y Jorge Brito aguardará a marzo para tomar una decisión: esa fue la conclusión a la que llegaron sus operadores -desde Monzó al ex santillista Bruno Screnci- después de una ronda de consultas con tres consultores. Mientras tanto, el banquero postergó la salida a la bolsa de su empresa Genneia, resignado por la suba del riesgo país.

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Santiago Caputo

Pero a la disputa interna con Bullrich se suman recientes movimientos en Las Fuerzas del Cielo, y una pelea feroz de Santiago Caputo con los primos Menem que no para. El último capítulo es el proyecto de Defensa de Soberanía que el asesor presidencial intenta imponer en el Congreso, que es resistido por el Parlamento y por el que Martín Menem no hizo aún mayores esfuerzos. Ayer, tras el rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar a la presentación argentina, el Presiente pidió, en un comunicado oficial, una sanción del proyecto “la próxima semana”. “Su demora entusiasma al gobierno británico”, señaló el comunicado. ¿A quién le endilga Milei esa demora? No tiene mayores objeciones contra el presidente de la Cámara baja; sí contra su primo “Lule”.

Dicen cerca de Bullrich que el consultor y Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, mantuvieron con ella un par de reuniones para explorar una alianza contra los Menem, también enfrascados en una guerra contra la ex ministra.

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En el último tiempo, Caputo avanzó con una reestructuración de sus relaciones internas. Su círculo de operadores sufrió mutaciones, al tiempo que su hermano Francisco y su asesora Macarena Alifraco ganaron cada vez más terreno. En este último caso, con un avance notable en la supervisión de la Aduana y la coronación de su control sobre el PAMI de esta semana, tras el descabezamiento de la cúpula y, en particular, de Carlos Zamparolo, el ex subdirector de la obra social que es parte de un sector dirigencial que tiene injerencia en ese organismo desde hace más de una década.

Cerca del estratega aseguran que está “esperando” a que lo convoquen formalmente para hacerse cargo de la estrategia de la campaña presidencial de Milei, con el que mantiene una relación directa.

El Senado aprobó la reforma política por amplia mayoría

Polarización versus atomización. El Gobierno apuesta a ganar en primera vuelta en una polarización extrema con el kirchnerismo, a pesar de que “no hay ninguna encuesta que indique eso”: así lo expresó un consultor de renombre que trabaja para La Libertad Avanza.

Frente a ese intento del oficialismo, la oposición peronista trabaja, con muchísimas dificultades, en la construcción de una alternativa esperanzadora que llegue al balotaje. La casi segura suspensión de las PASO le agrega una dificultad extra a esa organización frente a la disputa entre las diversas facciones del peronismo que rechazan la candidatura de Axel Kicillof, quien es, según las encuestas, el dirigente mejor posicionado. Algunos todavía se preguntan cuánto trabajaron algunos dirigentes para blindar las primarias.

“Se da una situación insólita: nunca fue tan fácil ganarle a un gobierno como este, y nunca tan complicado construir una alternativa que muestre esperanza en un futuro diferente”, analizó un consultor que trabajó en decenas de campañas electorales.

Una de ellas es Cristina Kirchner. También Sergio Massa, que trabaja desde hace meses para postularse por tercera vez a la Presidencia, a pesar del consejo de varios de sus amigos que le dicen que debería ser candidato a la gobernación bonaerense. En reuniones privadas, la expresidenta ya planteó ante más de una interlocutor un escenario atomizado de “cuatro cuartos”. Una moneda en el aire. Por eso dicen que, entre sus planes, figura la posibilidad de avanzar en la edificación de un frente opositor como el que construyó Lula da Silva en su momento para derrotar a Jair Bolsonaro.

“Si vamos divididos, Milei saca 40,1% de los votos y nosotros 29,9%, la gente no lo perdonaría”, admitió un alto dirigente del PJ que se entrevistó hace algunas semanas con la expresidenta. En el peronismo están convencidos de que, en una eventual segunda vuelta, Milei lleva las de perder.

El interrogante principal es, entonces, qué hacer con Kicillof si no se avanza en un entendimiento interno. “Nuestra idea es pedir internas. O entregar la provincia y que nos entreguen la candidatura presidencial, no se descarta, pero hoy no está sobre la mesa”, deslizó un dirigente que trabaja para el MDF. Hubo en las últimas semanas señales incipientes de distención, pero hay amplios sectores del peronismo, con la expresidenta y su hijo a la cabeza, a los que no les entusiasma el proyecto presidencial del gobernador. En la provincia de Buenos Aires, esa disputa se mantiene muy viva. Un ejemplo reciente fue el proyecto para regular y gravar las apuestas online, impulsado por La Cámpora: sectores del kicillofismo operaron activamente con el sector, en secreto, para trabar esa discusión en la Legislatura.

La Casa Rosada sigue de cerca esa puja. Existieron, por caso, reuniones privadas entre diferentes operadores del oficialismo y del MDF. Al Gobierno le conviene un Kicillof competitivo: están convencidos de que es el mejor rival para confrontar el modelo. Por eso exploraron puertas adentro algunas alternativas para colaborar con el proyecto del MDF. Al menos, se habló internamente.

Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques

También se analizó en las últimas semanas puertas adentro la posibilidad de avanzar antes de fin de año con el pliego de Juan Bautista Mahiques para ser Procurador, más aún después del éxito legislativo del último jueves. Fuentes inobjetables deslizaron que se habló “en las altas esferas” y que el Presidente y habría dado el visto bueno después de las resoluciones favorables en torno a las causas ANDIS y, en particular, $LIBRA. Incluso que la Casa Rosada podría, llegado el caso, ampliar el temario de sesiones extraordinarias. Sin embargo, no parecieran dar los tiempos ni los acuerdos, a pesar de las múltiples relaciones del ministro que van del macrismo, al radicalismo y al propio cristinismo, con ramificaciones en las provincias. Se encendieron algunas alarmas por presuntos movimientos recientes en los tribunales de alzada de Comodoro Py que llamaron la atención en algunos sectores de la Justicia.