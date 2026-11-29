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El entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, dialogó en conferencia de prensa sobre lo que dejó la ajustada victoria 1-0 ante Instituto en Alta Córdoba gracias al único gol de Gonzalo Montiel. La falta de eficacia fue uno de los puntos abordados por el técnico, luego de que su equipo generó varios ataques y falló dos penales en los 90 minutos.

“Vi el resumen del partido y el resultado fue corto, pero vinimos de visitante a una cancha en la que se hacen fuertes y fuimos superiores en todo sentido. Tuvimos una sola situación de peligro de ellos. Ellos tienen como virtud la pelota parada, tuvieron un solo córner. La realidad es que hubiese sido lindo ganar por mucho porque es lo que se marcó en el partido. Hicimos un gran encuentro, los muchachos se impusieron en todas las líneas, y estamos convencidos. El sueño que tenemos todos se acerca y no hay que dejarlo escapar”, expresó frente al micrófono.

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Más tarde, vinculó la salida de Sebastián Driussi en el entretiempo a una dura falta cometida por Fernando Alarcón en el inicio del compromiso y por la cual fue amonestado el hombre de la Gloria: “Seba quedó con el tobillo muy dolido, inflamado, no podía pisar después de la patada del central de ellos ni bien empezó”.

Driussi fue uno de los encargados de los penales fallados por la Banda (el otro fue Thiago Almada). A propósito de esto, Ponzio explicó por qué Gonzalo Montiel no se hizo cargo de estas ejecuciones: “Como paso anteriormente, los compañeros le habían dado un penal a Lucas Beltrán... Deciden ellos el que más confianza tenga. Todos practican, y hoy erramos. Un viejo sabio me dijo que patea el que erra. El que no patea, no erra nunca. No hay ningún problema si erramos porque hay que tener coraje en situación de definición”.

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*Los elogios de Ponzio a Espíndola

Por otro lado, elogió el nivel de Santiago Espíndola, uno de los puntos altos de su equipo en la noche de La Docta: “Santi es mediocentro mixto, posicional. Está en una edad de esponja para consumir todo lo que le digamos. Hace mucho tiempo estoy en el club, lo vi crecer, he tenido charlas con él cuando estaba en su categoría, me ha preguntado cosas. Tiene personalidad, está hace 10 años en River, estuvo en el seleccionado juvenil. Es un pibe ideal para exprimir”.

River Plate regresará al estadio Monumental el próximo fin de semana ante Independiente en día y horario a confirmar para disputar las semifinales del Torneo Clausura. De resultar vencedor en ese trascendental duelo, podría enfrentarse a Boca Juniors, Gimnasia La Plata, Rosario Central o Barracas Central en el último partido dispuesto para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de la ciudad de La Plata.

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En este punto, fue consultado sobre si le genera una preocupación la cantidad de ocasiones falladas con vistas a un cruce contra un rival de otra exigencia como el cuadro de Avellaneda: “Me preocuparía si no tuviésemos situaciones. Cuando hay situaciones, no hay reproches”.

*El resumen del partido entre River Plate e Instituto