4 snacks recomendados por nutricionistas para el control del hígado graso

Una alimentación variada y sostenida puede acompañar el cuidado de la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hígado procesa nutrientes, participa en el metabolismo del colesterol y elimina sustancias del organismo. Elegir colaciones con fibra, grasas insaturadas y compuestos antioxidantes puede acompañar una alimentación favorable para la salud hepática. Aunque ningún alimento por sí solo previene ni revierte una enfermedad.

La Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) recomienda abordar el hígado graso vinculado a alteraciones metabólicas con cambios sostenidos en la alimentación y actividad física. Sus guías para pacientes aconsejan reducir azúcares agregados, grasas saturadas y productos ultraprocesados. Priorizar granos integrales, legumbres, frutas, verduras y fuentes de grasas insaturadas.

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Las colaciones con fibra y grasas insaturadas ocupan un lugar dentro de un patrón alimentario equilibrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía para pacientes sobre enfermedad por hígado graso no alcohólico también aclara que los cambios deben adaptarse a cada caso y contar con seguimiento profesional.

El sitio especializado en alimentación, EatingWell, reunió las sugerencias de las nutricionistas y dietistas Caroline Thomason Bunn y Lisa Andrews, quienes propusieron cuatro opciones para sumar esos nutrientes entre las comidas.

1. Los frutos secos

Los frutos secos aportan fibra, proteínas, grasas insaturadas y vitamina E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almendras, nueces, castañas de cajú y otros frutos secos combinan grasas insaturadas, proteína y fibra. Andrews señaló al medio que también aportan vitamina E y antioxidantes, componentes asociados con una menor inflamación. La inflamación puede intervenir en la progresión de la acumulación de grasa en el hígado, por lo que el patrón alimentario completo resulta relevante.

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La asociación incluye a las nueces y otras semillas entre los alimentos característicos del patrón mediterráneo, junto con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Además, recomienda aumentar las grasas omega-3 presentes, entre otros alimentos, en nueces y pescado, en reemplazo de opciones altas en grasas saturadas. Una porción pequeña puede combinarse con una fruta para sumar carbohidratos, fibra y grasas insaturadas.

2. Los garbanzos tostados

Los garbanzos tostados ofrecen una alternativa crocante con proteínas y fibra soluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos tostados son una alternativa para quienes buscan una colación crocante. Bunn explicó que se destacan por su contenido de fibra, incluida la soluble. Según la información citada por EatingWell, una porción de 28 gr aporta 6 gr de fibra y la misma cantidad de proteína.

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La fibra soluble forma una sustancia gelatinosa en el aparato digestivo y puede contribuir al manejo del colesterol. Ese proceso cobra interés porque el hígado produce, procesa y recicla colesterol.

La guía europea plantea aumentar el consumo de granos integrales ricos en fibra y de legumbres dentro de esa pauta alimentaria. Los garbanzos pueden consumirse tostados, siempre que se contemplen los ingredientes añadidos y el tamaño de la porción.

3. La palta sobre pan integral

La palta sobre pan integral combina grasas monoinsaturadas, fibra y cereales integrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tostada integral con palta combina dos grupos de alimentos que aparecen en las recomendaciones dietarias para la salud metabólica. Bunn indicó que la palta aporta fibra y grasas monoinsaturadas.

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Media palta, equivalente a unos 100 gr, contiene casi 7 gr de fibra y 10 gr de grasas monoinsaturadas, de acuerdo con los datos citados por la publicación.

La tostada integral con palta combina fibra, vitaminas del grupo B y grasas monoinsaturadas en una colación sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan integral añade fibra y vitaminas del grupo B. Las guías europeas señalan que el patrón mediterráneo, que incluye aceite de oliva, frutos secos, legumbres, granos integrales, frutas y verduras, puede favorecer la reducción de la grasa hepática.

Esto no convierte a una tostada en tratamiento: el abordaje de la enfermedad requiere medidas sostenidas sobre la alimentación, actividad física y otros factores de riesgo.

4. Las naranjas y pomelo

Las naranjas y el pomelo suman fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes a las colaciones habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cítricos ofrecen una opción fresca y sin preparación. Las naranjas contienen hesperidina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Andrews también destacó que el pomelo contiene naringina y naringenina. La información disponible sobre estos compuestos y la salud hepática todavía es limitada, por lo que no corresponde atribuirles efectos terapéuticos.

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Las expertas indican que el consumo razonable de una a tres frutas por día puede formar parte de una alimentación equilibrada y ser fuente de fibra y vitaminas.

Los cambios en la dieta deben adaptarse a cada persona y contar con seguimiento profesional cuando existe una enfermedad hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del pomelo, Andrews advirtió que tanto la fruta como su jugo pueden modificar la acción de determinados medicamentos, entre ellos algunos utilizados para el colesterol o la presión arterial. Antes de incorporarlo de forma habitual, las personas que reciben tratamiento farmacológico deben consultarlo con su médico o farmacéutico.

La guía europea también recomienda evitar las dietas drásticas y sostener los cambios que puedan mantenerse en el tiempo. Ante un diagnóstico hepático, la selección de colaciones debe integrarse a una evaluación individual realizada por profesionales de la salud.

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