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LUNES, 23 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Una mujer de New Hampshire lleva un año viviendo con un riñón de un cerdo modificado genéticamente. Es el período más largo del que se tiene constancia en un paciente con este tipo de trasplante.

Molly Falco, de 58 años, cumplió el año el pasado domingo, según informó The New York Times.

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Los médicos de Mass General Brigham, en Boston, donde Falco recibió el trasplante, explican que el riñón de cerdo elimina los desechos de la sangre, produce orina y mantiene en equilibrio los niveles de líquidos y minerales de su organismo.

«Esto nos da mucha confianza a nivel de viabilidad, en el sentido que estos riñones funcionan», dijo a The New York Times el Dr. Leonardo Riella, que dirige la investigación sobre trasplantes de riñón en el hospital y supervisa la atención de Falco.

Aun así, añadió, «todavía es pronto para cantar victoria».

Aunque el uso de órganos de cerdo en trasplantes sigue siendo experimental, los expertos esperan que algún día ayude a aliviar la escasez de riñones de donantes.

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Más de medio millón de estadounidenses con insuficiencia renal dependen de la diálisis, un tratamiento que limpia la sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo.

Unas 90.000 personas están en lista de espera para recibir un riñón, según la United Network for Organ Sharing. No obstante, el año pasado se realizaron menos de 26.000 trasplantes de riñón.

Según The New York Times, cada día mueren, de media, 12 personas a la espera de un riñón.

Falco nació con una enfermedad que le dañaba los riñones y pasó 11 meses a diálisis antes del trasplante.

Aunque tuvo alguna complicación poco después de la cirugía, desde febrero no ha necesitado más hospitalizaciones. Riella dijo que espera que el riñón siga funcionando, como mínimo, durante otro año.

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«Cada día es un milagro», dijo Falco. «Voy a intentar conservarlo todo el tiempo que pueda. Y si es para siempre, sería increíble».

Falco le puso al riñón el nombre de Lily en recuerdo de los lirios que sus familiares de Colorado le enviaron tras la cirugía.

Su vida ahora es «casi normal», contó a The New York Times. Todavía se cansa con facilidad y le falta el aire. Usa mascarilla en público para evitar infecciones y los medicamentos le provocan algún que otro temblor.

Pero ya ha vuelto a cocinar para su familia, a ver a sus amigos y a conducir, cosas que no podía hacer mientras estaba a diálisis. Sus médicos también le han dado el visto bueno para viajar a Colorado en Navidad.

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En enero comenzará un ensayo clínico formal para evaluar los riñones de cerdo que produce la empresa de biotecnología eGenesis. En el ensayo participarán 33 pacientes de 10 centros médicos de Estados Unidos.

Otra empresa, United Therapeutics Corp., inició el año pasado su propio ensayo con riñones de cerdo en NYU Langone Health. Desde entonces, ha puesto en marcha un segundo ensayo con riñones y ha obtenido autorización para realizar un pequeño ensayo con corazones de cerdo en personas con insuficiencia cardíaca.

Un investigador canadiense celebró el éxito del trasplante de Falco.

«Este es un logro que hay que celebrar. Para muchas personas que esperan un trasplante es motivo de esperanza», dijo a The New York Times Adam Negri, del Centro de Bioética de la Universidad de Ontario Occidental.

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No obstante, señaló que otras opciones, como inscribir a más donantes de órganos y fomentar la donación de riñones en vida, probablemente sean mucho más económicas y estén al alcance de más personas.

Más información

Para saber más sobre los trasplantes de riñón de cerdo, consulte la Fundación Nacional del Riñón.

FUENTE: The New York Times, 22 de noviembre de 2026.