El boleto de colectivo en el AMBA acumula una suba del 1.860% desde diciembre de 2023

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El costo técnico del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, la tarifa que debería pagarse sin la intervención estatal, fue de $2.187 por pasajero en noviembre. De esta forma, si se compara con el boleto mínimo vigente en la Ciudad de Buenos Aires, de $957, la brecha alcanza el 128%; en tanto, si se incorpora el IVA correspondiente al transporte, ese valor trepa a $2.417. Ambas cifras superan incluso el costo que el propio Estado Nacional reconoce para el cálculo de los subsidios, fijado en 1.765 pesos.

El valor surge de un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) que realiza mensualmente la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

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El transporte es, además, el servicio que más aumentó desde el inicio del actual gobierno. Desde diciembre de 2023, el gasto en ese rubro acumula una suba del 1.860%, contra una inflación general del 269% en el mismo período. Le sigue el gas natural con un alza acumulada del 1.117%, el agua con 567% y la energía eléctrica con 438 por ciento.

En la comparación interanual, la diferencia también es pronunciada. Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, el gasto en transporte creció un 91%, más del doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimado para ese período, del 33 por ciento. El agua, la electricidad y el gas registraron alzas de 43%, 48% y 44% respectivamente, todas por encima de la inflación pero a una distancia considerable del transporte.

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Cuánto pesa el transporte en la canasta de servicios

Si se descompone el incremento interanual del total de la canasta, que fue del 67%, el transporte aportó por sí solo 43 puntos porcentuales. Los otros tres servicios combinados —agua, gas y electricidad— sumaron los 24 restantes: 8, 6 y 10 puntos respectivamente.

Un hogar promedio del AMBA destinó $291.247 mensuales en noviembre de 2026 para cubrir sus gastos de energía, transporte y agua; más de la mitad de ese monto corresponde solo al transporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese protagonismo se refleja también en la estructura del gasto mensual de los hogares. En noviembre de 2026, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $291.247 mensuales a cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua. De ese total, $157.249 correspondieron a transporte, el 54% de la canasta. La canasta completa, a su vez, representa el 14% del salario promedio registrado estimado en 2.103.942 pesos.

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El interior paga más que el AMBA y ya supera a Bogotá, Montevideo y Santiago

Dentro del AMBA, las tarifas no son uniformes. Las líneas de colectivo con recorrido exclusivo en la Ciudad de Buenos Aires llegaron a $957 en noviembre, tras un aumento del 3,9% —calculado sobre el IPC de septiembre del 1,9% más un 2% adicional por regla indexatoria—. Los servicios que circulan exclusivamente dentro del Gran Buenos Aires subieron un 5% y alcanzaron $1.276. Las líneas interjurisdiccionales, que conectan la Ciudad con el conurbano bajo jurisdicción nacional, permanecieron en $743, valor congelado desde la última ronda de aumentos de julio de 2026.

El tren del AMBA se mantiene en $450, el modo más económico del sistema, mientras que el subte de la Ciudad trepó a $1.887, el valor más alto entre los modos de transporte metropolitano.

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Fuera del AMBA, el panorama es diferente. Desde febrero de 2024, con la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, las tarifas del interior experimentaron un salto abrupto. El promedio ponderado del boleto de colectivo en el interior del país se ubica en noviembre de 2026 en $1.853, casi el doble del boleto de la Ciudad y muy por encima del valor interjurisdiccional. Medido en términos reales, ese nivel supera en un 50% el registro de 2019.

Bariloche lidera el ranking con $2.333, seguida por Santa Fe con $2.322 y Córdoba con $2.150. En el extremo opuesto, La Rioja registra el boleto más bajo del interior con 1.000 pesos. El estudio señaló, además, que el AMBA, que históricamente contó con el transporte público más accesible de América del Sur en relación con los salarios, ya supera en ese indicador a Bogotá, Montevideo y Santiago de Chile, y solo es superada por San Pablo.

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