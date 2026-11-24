China extendió hasta el 27 de enero la suspensión a la prohibición de exportar galio, germanio y antimonio a Estados Unidos. (REUTERS/Tuane Fernandes/Foto de archivo)

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China extendió la suspensión de una prohibición a las exportaciones de varios minerales críticos a Estados Unidos, preservando un elemento clave de una frágil tregua comercial pese a las crecientes tensiones en torno a la tecnología.

El Ministerio de Comercio de China mantuvo el martes suspendida hasta el 27 de enero la prohibición de los envíos a Estados Unidos de galio, germanio y antimonio, prolongando una medida que debía expirar el viernes. Estos materiales se utilizan en productos que van desde semiconductores hasta satélites y equipos militares.

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Beijing impuso la prohibición sobre los minerales críticos en diciembre de 2024 en respuesta a las medidas del gobierno de Joe Biden. (Lintao Zhang/Pool via REUTERS)

La extensión se produce tras la cumbre de la semana pasada entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Shenzhen, y horas después de que el presidente de EE.UU. ayudara a asegurar el lunes la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia Corp., quien es un férreo opositor a los estrictos controles a las exportaciones de chips.

Sin embargo, Washington también ha endurecido las restricciones al acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial a través de centros de datos en el extranjero. Si se aplican plenamente, las medidas podrían obstaculizar los esfuerzos de Pekín por alcanzar a EEUU en inteligencia artificial.

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El Departamento de Comercio de EE.UU. anunció las nuevas normas apenas unos días antes de la cumbre. El Ministerio de Comercio de China afirmó que las restricciones violaban los entendimientos alcanzados por ambos líderes y advirtió de contramedidas si Washington sigue adelante.

El Ministerio de Comercio de China advirtió de contramedidas si Washington sigue adelante con las restricciones a los chips. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

China impuso por primera vez la prohibición específica para EEUU sobre minerales críticos en diciembre de 2024, en represalia por la ampliación de las restricciones a los chips por parte del gobierno de Joe Biden. Suspendió su aplicación en noviembre pasado después de que Trump y Xi alcanzaran una tregua comercial en Corea del Sur, fijando el 27 de noviembre de 2026 como fecha de vencimiento.

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La extensión alinea la suspensión con otros elementos de la tregua que se mantienen hasta enero, incluido el alivio arancelario y una pausa en controles adicionales de China a las exportaciones de tierras raras, que expirarán el 10 de enero.

La prórroga coincidió con la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen y la restitución de Jensen Huang en Nvidia. (Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS/File Photo)

El dominio de China sobre las cadenas de suministro de minerales críticos demostró ser una poderosa fuente de presión durante la guerra comercial del año pasado, cuando los controles a las exportaciones de Pekín ayudaron a presionar a Washington para que diera marcha atrás.

China representa el 99% de la producción mundial de galio primario de baja pureza, alrededor del 80% de la producción de grafito natural y el 36% del antimonio extraído, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos para 2025. La agencia también identificó a China como el principal productor y exportador mundial de germanio metálico en 2025, sin especificar su participación.

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(Bloomberg)