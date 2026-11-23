Tres de cada cuatro argentinos con EPOC desconocen su diagnóstico, la enfermedad afecta pulmones y bronquios y requiere control médico

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La directora editorial de Daniela Blanco explicó en Infobae al Mediodía que la mayoría de los argentinos que padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) desconoce su diagnóstico y remarcó la necesidad de controlarse con un neumonólogo a partir de los 40 años.

Blanco abrió su columna con un dato que calificó de alarmante: “Tres de cada cuatro argentinos que tienen EPOC no saben que lo tienen”.

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En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, la periodista proyectó un escenario que irá en aumento: “Tiene una estimación trágica, que en el 2030 va a ser la tercera causa de muerte global”.

La falta de aire ante esfuerzos cotidianos y la tos persistente representan las principales señales de alerta de la EPOC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco insistió en que se trata de una condición “tratable a tiempo y prevenible”, pero advirtió sobre el costo de no saberlo: “Si no sé que la padezco, el paso del tiempo ahí es un menos que te puede llevar a un cuadro severo y grave”. Según detalló, el pulmón “sirve para respirar, para generar aire puro”, pero absorbe agentes para los que no está preparado.

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Entre los factores de riesgo mencionó en primer lugar el humo del cigarrillo y luego citó a un especialista en cáncer de pulmón de referencia internacional para introducir el peso de la contaminación ambiental: “Tuve el honor de entrevistar a Stephen Liu, de la Universidad de Georgetown en Washington, que es el uno en cáncer de pulmón. Cada vez hay más cáncer de pulmón por contaminación ambiental”.

A partir de esa referencia, enumeró las principales fuentes de ese aire que respiramos sin advertirlo: “Combustión de autos, colectivos, todo lo que es el parque automotor, los contaminantes fabriles” y el humo de leña, que calificó como “totalmente contaminante” cuando la exposición es sostenida en el tiempo.

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El “mapa de la angustia”

La condición es tratable a tiempo y prevenible, pero no conocer el diagnóstico puede llevar con el tiempo a un cuadro severo y grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para explicar cómo se detecta la enfermedad, Blanco citó a otra entrevista, la del neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Gabriel García. Citó una metáfora que el especialista utilizó para graficar las dificultades de acceso al diagnóstico en el país: “Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria armaron como un mapa de la angustia. Los argentinos en general tienen que caminar 482 kilómetros para conseguir un espirómetro”.

El espirómetro, explicó Blanco, es el instrumento central para la detección temprana: “¿Cómo se detecta una EPOC? ¿Cómo se detecta una falla del pulmón o los bronquios? A través de una espirometría. Es soplar un tubito, es una pavada”.

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Recomendó incorporar la consulta con el neumonólogo a los controles de rutina, al estilo de los que se hacen con el cardiólogo: “Que el neumonólogo esté en tu cartilla como el cardiólogo de especialistas a visitar. No hace falta que vayas todo el tiempo, pero una vez por año, a partir de los 40 años, no está mal”.

Consultada sobre si la recomendación alcanza también a quienes no fuman, Blanco respondió que el estudio no tiene contraindicaciones. Detalló además las preguntas que suelen hacerse en el consultorio antes del estudio, vinculadas a la presencia de tos crónica o dificultad respiratoria al caminar rápido o correr. Sobre las consecuencias de una detección tardía fue categórica: “Una EPOC no tratada a tiempo puede desembocar en un cáncer de pulmón”.

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La discusión sobre el vapeo entre los más jóvenes

Blanco cuestionó la idea de que el vapeo es menos nocivo que el tabaco convencional

Blanco dedicó un tramo de la columna a cuestionar la percepción extendida de que el cigarrillo electrónico es menos nocivo que el tabaco convencional. Fue tajante al respecto: “El vapeo es nocivo, tan nocivo como un fumador empedernido de cigarrillos”. Apuntó directamente contra la industria del sector por instalar esa idea entre los adolescentes: “Esta medida de la romantización alrededor del vapeo lamentablemente impregnó en los Gen Z. Un chico a los quince, catorce, que quiere tener una conducta cool alrededor de su adolescencia, tal vez no manotea el cigarrillo porque está más demonizado, pero sí va al vaping”.

Volvió a citar a García para describir el efecto físico del líquido que se utiliza en los dispositivos: “Ese aceite que se le pone al aparatito, que muchas compañías tabacaleras lo romantizan como si fuera una cosa inocua. No es inocua, genera microgotitas perennes, permanentes en bronquio y pulmón”. Y remarcó la limitación del órgano frente a esa acumulación: “El pulmón es tan noble, nos da capacidad respiratoria, pero no puede limpiar como el parabrisas todo lo que le queda adentro, toda la basura que absorbe”.

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Sobre la contaminación ambiental, Blanco reconoció que se trata de un problema de mayor escala que excede al control individual: “Es invisible y es permanente. Ahí los científicos y los médicos dicen: algo se puede hacer, pero es como por dónde arrancamos, es inabordable. Estaría en manos de los estados y de políticas públicas en salud”. Por eso insistió en que el único terreno controlable por cada persona pasa por la consulta médica: “El micromundo para prevenir y detectar una EPOC a tiempo está en un neumonólogo y con un espirómetro, que no es ninguna tecnología que hay que traerla del espacio”.

Cerró el segmento con un llamado a perder el pudor frente al médico: “Es un mensaje potente para este siglo XXI, del paciente empoderado. Preguntar, su pregunta no molesta”. Para quienes buscan dejar el cigarrillo o el vapeo, mencionó la existencia de espacios de acompañamiento específicos: “Hay muchos lugares que pueden googlearlos, lugares idóneos, cito a LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer), que es el más conocido de lugares de autoayuda para dejar, porque es una adicción”.

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La columna completa de Daniela Blanco

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