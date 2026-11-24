La transpiración abundante durante el ejercicio físico no equivale a una mayor quema de grasa corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una camiseta mojada después de entrenar puede hacer pensar que el esfuerzo se tradujo en resultados inmediatos.

Sin embargo, sudar más no implica quemar más grasa ni bajar de peso de forma sostenida: la caída que marca la balanza al terminar una actividad suele corresponder a líquidos que el cuerpo recupera al rehidratarse.

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La transpiración y el gasto de energía ocurren a menudo al mismo tiempo, pero responden a procesos distintos.

El ejercicio exige trabajo muscular y eleva la temperatura corporal; ante ese aumento, el organismo libera sudor para enfriarse. La cantidad de líquido perdida, por sí sola, no permite calcular calorías ni medir la calidad de un entrenamiento.

La función del sudor es enfriar el cuerpo

La función primordial de la sudoración consiste en regular la temperatura interna y disipar el calor del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función principal de la sudoración es regular la temperatura. Cuando el cuerpo se calienta por actividad física, fiebre o exposición ambiental, las glándulas sudoríparas liberan agua y electrolitos sobre la piel. Al evaporarse, ese líquido contribuye a disipar calor.

El médico especialista en medicina deportiva Matthew Kampert, de Cleveland Clinic, sistema hospitalario estadounidense, explicó que el organismo necesita expulsar ese calor para evitar que la temperatura interna siga subiendo. De lo contrario, el rendimiento puede caer y aumenta el riesgo de golpes de calor o agotamiento por calor.

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El mecanismo se parece al sistema de refrigeración de un motor. El combustible genera energía, aunque también eleva la temperatura; el sudor cumple la función de reducir ese exceso de calor, sin ser la causa del consumo energético.

El gasto de calorías depende del trabajo muscular, no del sudor

La evaporación del sudor enfría el cuerpo, pero la alta humedad reduce esa capacidad y vuelve más difícil la termorregulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las calorías se utilizan cada vez que el cuerpo demanda energía, incluso en reposo: para respirar, mantener el corazón en funcionamiento, procesar información y sostener otras funciones vitales. Durante la actividad física, los músculos requieren una cantidad mayor de energía para producir movimiento.

Por eso, el gasto calórico depende sobre todo del tipo de ejercicio, su duración y su intensidad, y no de la cantidad de sudor que aparece en la ropa. Una carrera a ritmo sostenido en un día fresco puede implicar un consumo elevado de energía aunque la persona transpire poco.

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Kampert señaló que un entrenamiento más exigente suele combinar mayor trabajo muscular y más sudoración. Sin embargo, el aumento de las calorías utilizadas proviene del esfuerzo de los músculos, mientras que el sudor aparece como respuesta del cuerpo al calor generado.

Clima, ropa y genética como factores de transpiración individual

Factores como la genética, la vestimenta y las condiciones del ambiente determinan el volumen de sudor de cada persona. (Freepik)

La cantidad de sudor no es igual para todos. Intervienen la temperatura y la humedad del ambiente, el tipo de vestimenta, la genética, la edad, el tamaño corporal, el grado de adaptación al calor y el nivel de condición física.

Esto explica por qué dos personas pueden completar el mismo recorrido o una clase similar y terminar con niveles de transpiración muy diferentes. También permite entender por qué entrenar con abrigo excesivo puede aumentar la pérdida de líquido sin modificar de manera proporcional la quema de grasa.

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En una nota previa de Infobae, el maratonista y escritor Santiago García advirtió sobre la persistencia de prácticas como envolver la cintura con plástico o salir a correr con más ropa de la necesaria. Esas estrategias pueden hacer que la balanza marque menos al finalizar la actividad, pero el descenso corresponde principalmente a agua.

Sauna y calor: pérdida de líquido, no de grasa

La exposición al calor en saunas genera un descenso corporal pasajero que se revierte con la rehidratación posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sesiones de sauna, los baños calientes y las clases realizadas en ambientes calurosos pueden causar una transpiración abundante. Según explicó Healthline, sitio especializado en salud, la pérdida de peso inmediata tras exponerse al calor es, en su mayor parte, pérdida de líquidos.

Al beber agua y reponer electrolitos, buena parte de ese peso vuelve. La exposición pasiva al calor puede elevar la frecuencia cardíaca y exigir al cuerpo que regule su temperatura, aunque ese gasto es reducido en comparación con el que genera la actividad física.

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Los entrenamientos con calor tampoco garantizan un descenso de grasa mayor que la misma rutina realizada en un ambiente fresco. Pueden resultar más difíciles por las condiciones térmicas y elevar el riesgo de deshidratación, especialmente si la persona no adapta la intensidad, la duración y la hidratación.

Deshidratación y riesgos de transpirar en exceso

Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después del ejercicio ayuda a reponer los líquidos y electrolitos que se pierden con el sudor (Magnific)

El riesgo más inmediato de transpirar en exceso es la deshidratación. La falta de reposición de agua y sales minerales puede manifestarse con sed intensa, cansancio, dolor de cabeza, mareos, confusión, debilidad y disminución del rendimiento.

La hidratación debe contemplarse antes, durante y después del entrenamiento, sobre todo cuando hay altas temperaturas, humedad o actividades prolongadas. En ejercicios extensos y de gran exigencia, puede ser necesario reponer electrolitos, según las necesidades individuales y la recomendación de un profesional.

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También conviene prestar atención a síntomas que requieren asistencia médica, como dolor en el pecho, dificultad para respirar, desmayos, confusión o fiebre alta. La sudoración profusa sin causa aparente, los episodios nocturnos frecuentes o una transpiración que altera la vida diaria también justifican una consulta.

El descenso de grasa requiere constancia y un déficit calórico sostenible

La reducción de grasa corporal requiere constancia, un déficit calórico sostenido y una rutina regular de actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de grasa corporal ocurre de forma gradual, cuando a lo largo del tiempo existe un déficit calórico, es decir, cuando el organismo gasta más energía de la que consume.

Ese proceso está condicionado por la alimentación, la actividad física, el descanso, la masa muscular, las hormonas, el metabolismo y otros factores individuales.

Las recomendaciones generales para adultos incluyen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días por semana. La cantidad adecuada puede variar de acuerdo con el estado de salud, la experiencia previa y los objetivos de cada persona.

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Caminar a paso rápido, correr, nadar, pedalear, bailar o realizar ejercicios de fuerza pueden contribuir al gasto energético. La referencia útil no es cuánto se moja una camiseta, sino la continuidad de una rutina que pueda mantenerse con seguridad y acompañarse de una alimentación suficiente y equilibrada.