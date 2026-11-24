Las glándulas salivales reducen su secreción durante la noche debido al ritmo circadiano del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Despertar con la boca completamente reseca, con dificultad para tragar y la lengua pegada al paladar es una experiencia que afecta a una proporción considerable de la población. Lejos de ser un síntoma menor, la sequedad bucal nocturna puede ser señal de alteraciones en la producción de saliva, en los patrones respiratorios durante el sueño o en el funcionamiento de distintos órganos y sistemas del cuerpo. Según una revisión publicada en el Biomedical and Biotechnology Research Journal (BBRJ), la prevalencia de este cuadro oscila entre el 12% y el 63% según la población estudiada, con mayor incidencia en adultos mayores.

La saliva cumple funciones esenciales: lubrica los tejidos de la boca, neutraliza los ácidos producidos por las bacterias, facilita la deglución y protege el esmalte dental. Durante el sueño, las glándulas salivales reducen de manera natural su secreción como parte del ritmo circadiano del organismo, en un proceso modulado por la melatonina y el cortisol.

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Cierto grado de sequedad matinal es, por lo tanto, fisiológicamente normal. El problema surge cuando factores adicionales, ya sean mecánicos, farmacológicos o vinculados a enfermedades de base, profundizan esa reducción hasta generar una molestia persistente o un daño en la salud bucal.

La obstrucción nasal por afecciones como la rinitis o el tabique desviado obliga a la respiración bucal y evapora la saliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las posibles causas de despertarse con la boca seca

El origen más frecuente es la respiración bucal durante el sueño. Cuando el aire ingresa por la boca en lugar de por la nariz, evapora rápidamente la escasa secreción disponible y reseca los tejidos de la cavidad oral. Esta situación puede originarse en una obstrucción nasal por rinitis alérgica, un tabique desviado, pólipos o simplemente un resfriado.

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Dentro de ese mismo mecanismo, la apnea obstructiva del sueño representa una causa relevante y frecuentemente poco detectada. Un estudio publicado en 2022 en Biomedical Journal encontró que quienes la padecen pasan en promedio el 96,7% del tiempo de sueño con la boca abierta o respirando por ella, frente al 26,7% registrado en personas sin esa condición.

Una investigación de 2020 sobre el síndrome de apnea-hipopnea del sueño (que combina episodios de respiración superficial con pausas completas) detectó que el 45% de los participantes del grupo afectado reportó boca seca al despertar, frente a solo el 20% del grupo de control. La gravedad del cuadro, el índice de masa corporal elevado y el uso de dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea se asociaron con una mayor probabilidad de sequedad al despertar.

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Los pacientes con apnea obstructiva del sueño pasan en promedio el 96,7% del descanso nocturno con la boca abierta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medicamentos constituyen la causa reversible más común. Los fármacos anticolinérgicos, entre los que se cuentan antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, medicamentos para la vejiga hiperactiva y antipsicóticos, bloquean los receptores de las glándulas salivales y pueden reducir el flujo entre un 30% y un 50%. En adultos mayores que toman múltiples fármacos en simultáneo, la combinación puede dejar la producción nocturna prácticamente en cero, según datos de Oral Health Guides.

Varias enfermedades sistémicas se asocian también a este problema. La diabetes genera sequedad bucal en una proporción significativa de los afectados: un metaanálisis publicado en BMC Oral Health en 2025, que analizó 23 estudios con 2.486 pacientes en 16 países, estimó una prevalencia promedio del 42,49%. El síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que destruye las glándulas salivales y lacrimales, reduce el flujo de secreción entre un 50% y un 70%. La enfermedad de Parkinson y el VIH también figuran entre los factores sistémicos documentados. A eso se suma el consumo de alcohol, tabaco y sustancias como la metanfetamina, que altera la tasa de producción y puede derivar en sequedad crónica.

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Cómo evitar despertarse con la boca seca

La Asociación Dental Americana (ADA), la Clínica Mayo y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos coinciden en un conjunto de medidas que, combinadas, pueden reducir considerablemente la molestia matinal. La hidratación constante a lo largo del día es el punto de partida, ya que no basta con tomar agua justo antes de acostarse: la deshidratación acumulada limita la disponibilidad de fluidos para la secreción nocturna.

Usar un humidificador en el dormitorio contribuye a mantener la humedad del ambiente, especialmente en invierno o en climas secos, cuando el aire calefaccionado acelera la evaporación. La ADA y la Clínica Mayo lo incluyen entre sus recomendaciones habituales para aliviar este cuadro.

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Las guías médicas sugieren el uso de humidificadores ambientales y una hidratación regular durante el día para prevenir el cuadro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el origen es una obstrucción nasal, el especialista puede recomendar corticoides nasales, tiras adhesivas que abren el tabique o, en casos estructurales, una corrección quirúrgica. Cuando el factor desencadenante es el dispositivo de presión positiva continua, ajustar su humidificador incorporado, revisar el sellado de la máscara o incorporar una tubería calefaccionada suele eliminar la molestia. Evitar el alcohol y la cafeína en las horas previas al descanso también resulta relevante, puesto que ambas sustancias tienen efecto diurético y reducen la disponibilidad de agua en el organismo.

Quienes toman fármacos que producen sequedad no deben suspenderlos por cuenta propia; lo indicado es consultar al profesional de salud sobre la posibilidad de ajustar la dosis, cambiar el horario de administración o explorar alternativas terapéuticas. El uso de sustitutos de saliva, aerosoles orales con xilitol o enjuagues sin alcohol puede aliviar los síntomas mientras se trabaja en el origen del problema.

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Qué consecuencias puede traer despertarse con la boca seca

La sequedad bucal persistente no es solo un inconveniente matinal: tiene consecuencias clínicas concretas sobre la salud bucal y general. Una revisión sistemática publicada en 2026 en Springer Nature analizó 16 estudios con 1.227 pacientes y concluyó que la sequedad bucal reduce la durabilidad de las restauraciones dentales y aumenta el riesgo de caries recurrentes. Los pacientes con síndrome de Sjögren presentaron casi el triple de probabilidad de fallo en sus obturaciones en comparación con controles sanos, con una razón de riesgo de aproximadamente 3,0.

La escasez crónica de saliva favorece la proliferación de bacterias y triplica el riesgo de fallo en las restauraciones dentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo está bien documentado: sin suficiente secreción salival, el pH de la boca desciende y proliferan las bacterias que atacan el esmalte con mayor facilidad. La saliva también aporta electrolitos, proteínas antimicrobianas y enzimas que mantienen el equilibrio de los microorganismos presentes en la boca; su ausencia o disminución severa favorece una mayor presencia de bacterias dañinas, con riesgo aumentado de candidiasis oral, enfermedad de las encías y mal aliento crónico.

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Más allá de la cavidad oral, el cuadro afecta funciones básicas como tragar, hablar y masticar, lo que puede derivar en dificultades para alimentarse correctamente y, en personas mayores, en riesgo de aspiración de alimentos. También puede alterar la percepción del gusto y producir una sensación de ardor en la mucosa. La revisión del BBRJ señala que, en casos avanzados, la falta de secreción salival dificulta el uso de prótesis dentales y favorece la aparición de úlceras en la boca con mayor frecuencia.

Cuándo consultar a un médico

La sequedad matinal ocasional, tras una noche de poco descanso, consumo de alcohol o ambiente muy seco, se resuelve sola en pocas horas y no requiere atención médica. Sí es recomendable consultar cuando el problema al despertar es frecuente o persistente, sobre todo si se acompaña de otros síntomas: ronquidos intensos, pausas en la respiración nocturna observadas por otra persona, somnolencia diurna excesiva, sed que interrumpe el sueño, ojos secos o ardor en la boca.

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Esos signos pueden indicar un trastorno de fondo como apnea del sueño, diabetes, síndrome de Sjögren u otra enfermedad autoinmune que requiere diagnóstico y tratamiento específico. El médico de cabecera o el especialista en otorrinolaringología pueden ordenar un estudio del sueño para descartar trastornos respiratorios nocturnos, mientras que el dentista puede detectar señales tempranas de daño en el esmalte vinculadas a la reducción de secreción salival. En todos los casos, tratar el origen de fondo es más eficaz que solo aliviar el síntoma.