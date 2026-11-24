La artrosis produce el desgaste del cartílago articular y reduce el espacio entre los huesos de la rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La osteoartritis de rodilla suele avanzar de manera silenciosa: el tejido liso que recubre los extremos de los huesos se desgasta, el movimiento puede volverse doloroso y, en algunos casos, la cirugía aparece como la única salida. Por eso, cada investigación que busca reparar el cartílago o evitar un reemplazo de rodilla genera expectativas, aunque todavía esté lejos de los consultorios.

Hoy los tratamientos disponibles se concentran en aliviar el dolor, mantener la movilidad y retrasar el deterioro. Cuando el daño es muy grande, los médicos pueden recurrir a una prótesis hecha con metal y plástico. La idea de recuperar una rodilla dañada con el propio cuerpo, en cambio, pertenece todavía a la investigación y no a la atención habitual de pacientes.

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Según publicó The Washington Post, varios grupos científicos de Estados Unidos trabajan en tratamientos para que la articulación vuelva a formar parte del tejido perdido. El punto central es que esas propuestas siguen en una etapa temprana: mostraron resultados en animales, en laboratorio o con tejidos humanos, pero aún deben demostrar que son seguras y útiles para personas con artritis de rodilla.

La investigación busca reparar el daño antes de que haga falta una prótesis

El deterioro del cartílago origina dolor persistente, rigidez y pérdida de la movilidad funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La osteoartritis ocurre cuando se deteriora el cartílago, una capa firme y resbaladiza que ayuda a que los huesos se muevan sin rozarse. Con el paso del tiempo, esa protección puede hacerse más fina o desaparecer. El resultado puede ser dolor, rigidez y dificultad para caminar, subir escaleras o sostener actividades cotidianas con una articulación de la rodilla afectada.

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La agencia federal de salud de Estados Unidos ARPA-H creó el programa NITRO para desarrollar tratamientos que ayuden al organismo a reconstruir cartílago y hueso en las zonas dañadas de la rodilla. El mismo abarca tres líneas de investigación: recuperar el hueso, reparar el cartílago o reemplazar una articulación muy deteriorada por una estructura creada con células humanas. Algunas propuestas se aplicarían mediante inyecciones y otras requerirían cirugía.

Según ARPA-H, las tecnologías del programa todavía están en fase preclínica. Los primeros ensayos en personas podrían comenzar hacia fines de 2027, siempre que cada equipo cumpla los requisitos científicos y regulatorios.

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De las inyecciones a una rodilla creada con tejido vivo

La osteoartritis perjudica la rutina cotidiana y causa molestias físicas durante el ascenso de escaleras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los proyectos busca que ciertas células de la rodilla respondan cuando detectan inflamación o un esfuerzo excesivo. La idea es que produzcan sustancias que ayuden a reducir el daño y favorezcan la reparación. Para llevar esas instrucciones a la articulación, los científicos usan partículas muy pequeñas. The Washington Post informó que este método mostró menos inflamación y mejor estado del cartílago en roedores con rodillas artríticas.

Otro camino está dirigido a quienes ya perdieron gran parte del cartílago. La Universidad de Columbia desarrolla NOVAKnee, una propuesta de reemplazo de rodilla creada con una estructura impresa en 3D y células que pueden formar hueso y cartílago. La estructura se colocaría con una operación similar a la de una prótesis convencional, pero está pensada para degradarse de forma gradual dentro del cuerpo.

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La propuesta de Columbia intenta que, mientras esa base desaparece, las células formen un nuevo tejido que ocupe su lugar. Los investigadores probaron el implante en rodillas de cadáveres humanos conectadas a equipos que imitan el movimiento de caminar. Según describió The Washington Post, resistió fuerzas parecidas a las de una caminata rápida, un dato útil para la investigación pero insuficiente para saber cómo responderá una rodilla viva durante años.

La Universidad de Duke trabaja, por su parte, en tres tratamientos que apuntan a recuperar las distintas partes de la articulación. Uno está pensado para el cartílago, otro para el hueso que se encuentra debajo y un tercero para casos en los que hay más de una articulación afectada.

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La institución indicó que las pruebas en animales mostraron recuperación de tejido y menos señales vinculadas al dolor, aunque el paso a pacientes requiere todavía estudios de seguridad y de dosis.

Los tiempos no son iguales para todos los equipos. Columbia estima que sus primeras pruebas en personas podrían empezar en 2028 si supera la fase actual, mientras que Duke calculó que podría estar en condiciones de avanzar dentro de los 18 a 24 meses posteriores a abril de 2026.