Salud

Huevo duro vs. queso cottage: cuál es mejor para controlar el colesterol según nutricionistas

Una alimentación equilibrada requiere mirar nutrientes, porciones y acompañamientos, con foco en reducir grasas saturadas e incorporar alimentos ricos en fibra

Acuarela dividida con el texto VS en el centro, mitades de huevo cocido a la izquierda y tostadas con queso a la derecha.
Las grasas saturadas tienen una mayor influencia sobre el colesterol LDL que el colesterol dietario aislado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al elegir entre huevos duros y queso cottage, el efecto sobre el colesterol depende más del patrón alimentario y grasas saturadas que de uno de estos alimentos por separado. Ambos aportan proteínas y pueden formar parte de una dieta orientada a cuidar la salud cardiovascular.

Las grasas saturadas tienen mayor peso en el colesterol LDL

El colesterol cumple funciones necesarias en el organismo: participa en la formación de células y determinadas hormonas. Sin embargo, una concentración elevada de colesterol LDL, transportado por lipoproteínas de baja densidad, se asocia con la acumulación de placas en las arterias.

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La alimentación influye en esos valores, aunque el colesterol que contienen los alimentos y el que circula en la sangre no son equivalentes.

Infografía con ilustraciones de un huevo duro, queso cottage, el sistema cardiovascular, palta, frutos secos, cereales y embutidos.
La elección entre huevo duro y queso cottage depende del patrón alimentario y las necesidades individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las grasas saturadas representen como máximo el 10% de la energía diaria. Y aconseja reemplazarlas por grasas poliinsaturadas, grasas monoinsaturadas de origen vegetal o carbohidratos presentes de forma natural en alimentos con fibra, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. La guía sostiene que reducir las grasas saturadas disminuye el LDL.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) también señala que, dentro de una pauta alimentaria, sustituir grasas saturadas por insaturadas tiene más efecto sobre el LDL que concentrarse únicamente en el colesterol dietario.

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Su aviso científico permite hasta un huevo entero diario en personas sanas, con consideraciones particulares para quienes tienen dislipidemia o diabetes.

Una mujer con bata de laboratorio muestra un plan de comidas en una tableta a un hombre. La mesa tiene garbanzos, lentejas, frutas, plantas y una tetera.
Los embutidos, la manteca y otros acompañamientos pueden aumentar el contenido de grasas saturadas de una comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huevo duro aporta proteína sin grasas agregadas

Un huevo duro aporta cerca de 6 gramos de proteína completa, además de colina, vitamina B12 y yodo, según la información nutricional recogida por EatingWell, sitio especializado en alimentación.

Aunque la yema contiene colesterol dietario, la cocción en agua evita sumar manteca, aceites u otras grasas que pueden elevar el contenido de grasas saturadas del plato.

Un huevo duro cortado a la mitad, un huevo parcialmente pelado, escamas de sal, pimienta y brotes verdes sobre una tabla de madera.
El huevo duro aporta proteínas completas, colina, vitamina B12 y yodo sin grasas agregadas durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Johannah Katz explicó al medio que el acompañamiento suele ser más relevante que el huevo aislado para el LDL. Carnes procesadas, manteca y otros alimentos altos en grasas saturadas cambian el perfil de una comida. En cambio, un huevo duro con pan integral, fruta o una ensalada incorpora alimentos vegetales y fibra.

La dietista Lauren Manaker destacó que la mayor parte de la grasa del huevo es insaturada. La AHA precisa que las investigaciones no suelen mostrar una asociación entre colesterol dietario y riesgo cardiovascular cuando se los analiza de manera aislada, pero recomienda valorar la calidad general de la dieta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El huevo duro combina con pan integral, frutas y ensaladas para sumar fibra a la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de queso cottage define su aporte de grasas y sodio

El queso cottage ofrece proteínas, calcio y vitamina B12. Su contenido de colesterol dietario es menor que el del huevo. Pero las versiones enteras, reducidas en grasa y descremadas no tienen el mismo aporte de grasas saturadas.

Para quien busca reducir el LDL, una variedad baja en grasa o descremada puede facilitar la reducción de ese nutriente a lo largo del día.

Katz señaló que una opción baja en grasa conserva un aporte elevado de proteína con una cantidad relativamente baja de grasas saturadas.

Primer plano de un tazón blanco lleno de queso cottage con una cuchara metálica sumergida. Se aprecia la textura grumosa del producto lácteo.
El queso cottage ofrece proteínas, calcio y vitamina B12 dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, Manaker indicó que los estudios sobre lácteos consideran la matriz alimentaria completa y la investigación específica sobre queso cottage y colesterol sigue siendo limitada. Por eso, sus efectos no deben inferirse automáticamente a partir de resultados sobre otros lácteos.

También conviene revisar el sodio indicado en el envase. La dietista Crystal Orozco recomendó combinarlo con fruta y frutos secos. Esa elección puede sumar fibra y favorecer una colación más completa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las variedades descremadas de queso cottage contienen menos grasas saturadas que las versiones enteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra y acompañamientos inclinan la elección

La fibra dietaria procede exclusivamente de alimentos vegetales. El Colegio Americano de Cardiología indica que la fibra soluble, presente en legumbres, frutas, verduras, avena y cebada, tiene mayor impacto en la reducción del LDL. Para elegir entre ambos alimentos, pueden contemplarse estos criterios:

  • Preferir queso cottage bajo en grasa si el objetivo inmediato es disminuir grasas saturadas
  • Consumir huevo duro dentro de comidas sin embutidos, manteca ni otros acompañamientos ricos en grasas saturadas
  • Añadir frutas, verduras, legumbres, cereales integrales o frutos secos para aumentar la fibra
  • Comparar el sodio entre variedades de queso cottage
Una mujer casca un huevo en un tazón junto a pan integral, frutas, yogurt y un batido en una mesa de madera.
El huevo duro combina con pan integral, frutas y ensaladas para sumar fibra a la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Alyssa Smolen sostuvo que los huevos duros pueden no modificar el colesterol en una persona que mantiene una dieta baja en grasa y alcanza sus objetivos diarios de fibra.

Alternar huevo duro y queso cottage permite variar el aporte de nutrientes. En cambio, quienes ya tienen colesterol elevado o enfermedades cardiovasculares requieren control clínico y consulta profesional para definir la alimentación más adecuada.

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