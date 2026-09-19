Salud

Alimentos saludables, no una dieta única, vinculados al envejecimiento más lento, según afirma un estudio

Healthday Spanish

Imagen IYDNBKOGE5FJXD27QG4DJTHLZ4
Guardar

VIERNES, 18 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Comer sano podría ayudar a ralentizar la velocidad a la que envejeces, y hay más de una dieta que funciona, según un nuevo estudio.

Diez diferentes patrones de dieta saludable están relacionados con un envejecimiento biológico más lento, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Communications.

PUBLICIDAD

El ADN de las personas mostró menos cambios relacionados con la edad si seguían cualquiera de estas dietas saludables, encontraron los investigadores.

"Nuestro estudio sugiere que una alimentación saludable va de la mano con un envejecimiento biológico más lento", dijo la investigadora principal Dra. Monique Breteler en un comunicado de prensa. Es directora de ciencias de la salud poblacional en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas en Bonn, Alemania.

"Los efectos no son masivos, pero son medibles y relevantes para la prevención", dijo Breteler. "Al ralentizar el proceso de envejecimiento, se puede reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como la demencia o los trastornos cardiovasculares. Así, una alimentación saludable contribuye a un envejecimiento saludable."

PUBLICIDAD

La edad biológica refleja el desgaste de la vida diaria en el cuerpo de una persona, y es diferente de la edad que refleja su fecha de nacimiento.

Para ver cómo la dieta podría afectar al envejecimiento biológico, los investigadores analizaron muestras de sangre de 7.500 personas y les preguntaron sobre sus hábitos alimenticios.

"Aplicamos tres enfoques diferentes, los llamados relojes epigenéticos, para medir el envejecimiento biológico", dijo la investigadora principal Juliana Tavares . Es investigadora doctoral en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas.

"Para ello, aprovechamos tecnología de última generación, que nos permitió cubrir alrededor de 850.000 sitios en el ADN", dijo en un comunicado de prensa. "Esto es aproximadamente el doble que en la mayoría de los estudios anteriores."

El equipo examinó qué tan bien se alineaba el patrón dietético de cada persona con 10 dietas saludables establecidas, incluyendo las dietas mediterránea, nórdica y DASH, así como una dieta basada en plantas.

"Por tanto, una misma persona podía situarse alto en una puntuación de dieta y bajo en otra", dijo Tavares. "En otras palabras: las personas que comían sano según un estándar a menudo no eran las mismas que comían sano según otro. Según nuestros datos, casi nadie cuenta como un comedor saludable según todos los estándares a la vez."

A pesar de ello, una mejor calidad de la dieta se asoció en general con un envejecimiento biológico más lento, aplicándose a las 10 dietas examinadas.

"Aunque existen diferencias medibles entre las dietas, son modestas en términos absolutos. Lo que importa es la visión general", dijo Tavares. "En resumen: cuando se trata de ralentizar el proceso de envejecimiento, no hay solo una dieta saludable, sino todo un repertorio de dietas posibles con un efecto positivo."

Curiosamente, los investigadores descubrieron que los fumadores eran quienes más aprovechaban una dieta saludable.

"Fumar es muy perjudicial para la salud", dijo Tavares. "Una explicación para nuestros hallazgos podría ser que simplemente hay más beneficios para la salud que los fumadores obtienen al comer sano debido a los enormes efectos perjudiciales del tabaquismo."

Los investigadores también descubrieron que existía una superposición sustancial en la forma en que las dietas afectaban a la genética y al envejecimiento de una persona.

"Más del 70% de las vías biológicas afectadas se compartían en todas las dietas", dijo Tavares. "Estas involucran la estructura celular, la señalización celular y el metabolismo -- procesos centrales para el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Por lo tanto, es comprensible que los patrones dietéticos que examinamos estuvieran todos relacionados con una desaceleración del envejecimiento biológico."

Algunas vías eran específicas de cada dieta, ajustándose a los objetivos principales de cada dieta, añadió Tavares. Por ejemplo, las  vías relacionadas con el corazón eran exclusivas de la dieta DASH, y las vías relacionadas con la cognición y la memoria eran exclusivas de la llamada dieta MIND, que tiene como objetivo apoyar la salud cerebral.

"No necesitas una dieta perfecta -- ese puede ser el mensaje más práctico aquí", dijo Tavares.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el envejecimiento biológico.

FUENTE: Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más sueño MOR vinculado a un menor riesgo de 83 enfermedades

Healthday Spanish

Más sueño MOR vinculado a un menor riesgo de 83 enfermedades

Nuevo método anestésico podría manejar mejor el dolor al introducir un DIU

Healthday Spanish

Nuevo método anestésico podría manejar mejor el dolor al introducir un DIU

La alergia a la carne transmitida por garrapatas aumenta el riesgo de reacción a transfusión de sangre

Healthday Spanish

La alergia a la carne transmitida por garrapatas aumenta el riesgo de reacción a transfusión de sangre

El rechazo y el acoso aumentan las tasas de vapeo entre jóvenes LGBTQ+

Healthday Spanish

El rechazo y el acoso aumentan las tasas de vapeo entre jóvenes LGBTQ+

Los sensores de pasos capturan el movimiento para la marcha en la artritis de rodilla

Healthday Spanish

Los sensores de pasos capturan el movimiento para la marcha en la artritis de rodilla

DEPORTES

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Brian Sarmiento y El Polaco pelearán en Párense de Manos IV: de las chicanas en el cara a cara a la apuesta que involucra a Messi

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

TELESHOW

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

El presente de Romina Gaetani tras los golpes de la vida: “La que está hablando hoy, está volviendo a nacer”

Mey Scápola, entre la dirección y la actuación: “Tengo un pie en cada lugar”

La sensual sesión de fotos de Cami Mayan luego de anunciar su pelea en Párense de Manos IV

Chechu Bonelli contó cómo la terapia la ayudó a superar su ruptura de Darío Cvitanich: "Llegué a ir cuatro veces por semana"

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Bolivia anunció la eliminación del subsidio al diésel tras la aprobación del acuerdo con el FMI

El presidente de Bolivia anunció la eliminación del subsidio al diésel tras la aprobación del acuerdo con el FMI

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

El Congreso de Bolivia aprobó el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones

Isabel Coixet, directora de cine: “La vida es corta, ahora. No podemos vivir jodidos por el pasado y ansiosos por el futuro”

Qué revela ‘Roy Lichtenstein: Like New’, la primera gran retrospectiva del artista pop en Nueva York en más de tres décadas