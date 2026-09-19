Por qué es importante salir de la zona de confort, según expertos

Salir de la zona de confort de forma gradual permite revisar límites, desarrollar habilidades nuevas y ganar confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La zona de confort suele describir un espacio de rutinas conocidas, tareas previsibles y situaciones en las que existe una sensación de control. Allí, la experiencia previa permite actuar con menor incertidumbre y con una demanda emocional más baja. Esa estabilidad puede resultar necesaria para recuperar energía y sostener actividades cotidianas.

El desafío aparece cuando la familiaridad se transforma en inmovilidad. Mantenerse siempre en los mismos entornos, métodos o vínculos puede reducir la disposición a probar habilidades nuevas, afrontar objetivos pendientes o asumir responsabilidades distintas. La clave no está en abandonar por completo la seguridad, sino en reconocer cuándo esa protección deja de acompañar un proceso de crecimiento.

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La posibilidad de avanzar de manera gradual, con metas definidas y sin exponerse a una presión constante, es el eje del enfoque que proponen varias publicaciones especializadas. De acuerdo con Harvard, un nivel moderado de estrés puede impulsar el rendimiento, mientras que una exigencia excesiva puede obstaculizarlo.

Salir gradualmente de la zona de confort puede impulsar habilidades y confianza

La Ley de Yerkes-Dodson explica que el rendimiento crece con la activación hasta un umbral y luego puede disminuir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que la incomodidad puede tener un efecto útil se vincula con la Ley de Yerkes-Dodson, formulada en 1908 por los psicólogos Robert M. Yerkes y John Dillingham Dodson.

Según explicó Harvard, esta ley plantea que el rendimiento aumenta a medida que se eleva el nivel de activación o estrés, aunque solo hasta un punto determinado. Cuando la tensión supera ese umbral, la capacidad de desempeñarse puede disminuir.

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El ejemplo de una carrera de cinco kilómetros, explicada por la institución educativa, permite observar esa lógica. Caminar a un ritmo habitual puede no generar una exigencia suficiente para mejorar la resistencia, pero intentar correr a una velocidad que excede ampliamente las posibilidades iniciales tampoco resulta adecuado. La casa de estudios indicó que el progreso se ubica en una zona de crecimiento, donde el desafío es concreto y manejable.

En ese marco, salir de la zona de confort puede asociarse con el cumplimiento de metas que requieren aprendizaje, práctica y perseverancia. Expertos de la universidad sostuvieron que asumir desafíos puede contribuir a desarrollar habilidades, ampliar intereses y ganar confianza luego de completar un objetivo que inicialmente parecía difícil.

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En el ámbito profesional, asumir riesgos calculados y tareas nuevas puede impulsar la formación y el desarrollo laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia también puede favorecer la resiliencia, entendida como la capacidad de afrontar contratiempos, incertidumbre o resultados no esperados. La exposición a retos graduales permite conocer mejor la propia respuesta frente al estrés y reevaluar límites que antes parecían fijos. Según los expertos, no se trata de eliminar la ansiedad, sino de evitar que se convierta en un freno automático para la acción.

En el ámbito profesional, la incomodidad productiva puede tomar la forma de una tarea nueva, una responsabilidad de mayor alcance o la participación en un proyecto fuera de la especialidad habitual. Ellen R. Shanley, del estudio publicado en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, recopiló experiencias de profesionales de la nutrición que vincularon esos cambios con oportunidades de formación y desarrollo laboral.

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Shanley citó a Sandra G. Affenito, vicerrectora de administración académica de la Universidad Johnson & Wales, quien afirmó que los riesgos calculados pueden favorecer el desarrollo profesional.

Affenito señaló en la revista que adoptar pasos pequeños y estratégicos ayudó a disminuir el temor al fracaso y a preparar el camino hacia metas de mayor alcance.

Ese criterio de gradualidad también aparece en la planificación de objetivos. Harvard recomendó definir metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado. A partir de allí, el desafío puede descomponerse en acciones acotadas que permitan identificar avances, dificultades y ajustes necesarios sin convertir cada intento en una prueba extrema.

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Harvard señaló que un nivel moderado de estrés puede mejorar el rendimiento, mientras que una exigencia excesiva puede obstaculizarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es positiva la zona de confort y cuándo conviene salir

Permanecer en un entorno conocido no representa necesariamente un problema. Según la Walden University, la zona de confort permite aprovechar conocimientos ya adquiridos, reducir la ansiedad en tareas familiares y administrar mejor la energía mental. En actividades rutinarias, la práctica previa facilita decisiones más ágiles y deja recursos disponibles para otras exigencias.

La comodidad también cumple una función de recuperación. La universidad con sede en Minneapolis indicó que, luego de atravesar situaciones de esfuerzo o incertidumbre, volver a un espacio familiar puede ayudar a recargar energías y reflexionar. Desde esta perspectiva, el bienestar no exige vivir en una búsqueda permanente de desafíos, sino alternar momentos de exigencia con períodos de descanso.

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El problema surge cuando esa zona se vuelve el único marco posible para actuar. La institución advirtió que una permanencia prolongada puede derivar en complacencia y reducir oportunidades para incorporar destrezas, conocer contextos diferentes o revisar hábitos establecidos. La falta de exposición a experiencias nuevas puede hacer que actividades posibles parezcan cada vez más lejanas o difíciles.

Permanecer demasiado tiempo en la zona de confort puede reducir oportunidades, y que un reto excesivo puede llevar a una zona de pánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, salir de ese espacio también tiene costos potenciales. Walden University remarcó que las situaciones desconocidas suelen implicar más ansiedad, mayor incertidumbre y un riesgo que no está presente en las tareas habituales. Por eso, la decisión de asumir un desafío requiere valorar tanto el objetivo como los recursos disponibles para afrontarlo.

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La diferencia entre una experiencia de crecimiento y una situación desbordante depende, en parte, de la intensidad del reto. Harvard señaló que, si una tarea se percibe de manera persistente como demasiado difícil, puede indicar que se superó la zona de crecimiento y se ingresó en una zona de pánico. En ese caso, revisar el plan y simplificar los pasos puede ser más adecuado que insistir con la misma exigencia.