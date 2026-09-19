Mica Lapegüe fue mamá por primera vez y presentó a su hija Delfina: “Te hiciste desear tanto”

Mica Lapegüe horas antes de ser mamá

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Mica Lapegüe se convirtió este sábado al mediodía en mamá por primera vez. La actriz e influencer anunció el nacimiento de su hija Delfina Bartolomé Lapegüe con una foto desde el quirófano junto a su pareja, Tomás Bartolomé, y la recién nacida en brazos, tras 40,6 semanas de espera.

“Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto... te amamos con nuestra vida entera”, escribió al pie de la imagen, junto a emojis de corazones, en la que se veía a los tres juntos en la sala de partos.

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La publicación desató una cadena de reacciones cargadas de emoción. El conductor Sergio Lapegüe, el padre de Mica, reaccionó con una cadena de corazones y un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre su estado: “La felicidad que tengo no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones”, publicó el periodista de América.

Su esposa Bochi también se volcó a las redes para darle la bienvenida a Delfina. “Bienvenida Delfi a esta hermosa familia que te esperó con tanto amor y buena vibra. Tus papis no pararon un segundo en estas 40,6 semanas, lo dieron todo”, escribió, y agradeció a Mica y a Tomás por haberla convertido “en abuela oficialmente”.

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La foto de Mica y Tomás para presentar a Delfina (Instagram)

Violeta, la hermana de Tomás, no se quiso quedar afuera de los saludos y estrenó con gran felicidad su rol de tía. “¡No puedo poner en palabras lo que siento! Gracias por traer a esta bebita tan especial al mundo. Los amo”

El embarazo había sido confirmado en marzo de 2026, cuando Lapegüe compartió su primera ecografía junto al sonido del latido del bebé. “La locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo Tomás Bartolomé, sos mi mejor equipo”, escribió junto al video, donde también se ve su reacción al enterarse la noticia.

Por entonces, la pareja aún no conocía el sexo: manejaba los nombres Dante para un varón y Ema para una nena. Semanas después, en una celebración íntima con familiares y amigos, descubrieron que esperaban una nena, y fue entonces cuando anunciaron que se llamaría Delfina.

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Mica Lapegue compartió el momento de su primera ecografía y su reacción al confirmar que estaba embarazada

A lo largo del embarazo, Mica mantuvo a sus seguidores al tanto de cada etapa. En la semana 38.4 había publicado una serie de fotos al aire libre con la frase “Esto crece minuto a minuto”, que reunió más de 14.000 “me gusta”. En agosto, sus amigas de toda la vida le organizaron un baby shower sorpresa al que llegó con una remera con la inscripción “Viene pronto Delfi”.

Además del inminente nacimiento de la beba, la emoción también se manifestó en la presencia de sus amigos. Mica posó rodeada de ellas en una mesa, y reflexionó sobre la importancia sobre la persistencia de los vínculos en el tiempo. “Qué lindo seguir compartiendo todo con ustedes. ¡Gracias por todo esto, por tanto amor para siempre! Delfi, mirá las tías que tenés”, escribió, en alusión a la sorpresa y al lazo que une a la futura mamá con su círculo más cercano.

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Horas antes del nacimiento, sus redes fueron el escenario de otro tierno posteo. Esta vez, con sus mascotas rondando su panza y una pregunta que enseguida tuvo respuesta. “¿Algo intuyen ellas?“. El instinto animal no falló y Delfina llegó al mundo para cambiar definitivamente la vida de la familia.