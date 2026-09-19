Salud

El exceso de calcio podría dañar los riñones y alterar el ritmo cardíaco

Los suplementos, ciertas enfermedades y algunos medicamentos elevan la concentración del mineral en sangre, una alteración que requiere diagnóstico médico

Frasco de vidrio ámbar con la etiqueta Calcio y comprimidos blancos sobre madera junto a un modelo anatómico de riñón.
La hipercalcemia ocurre cuando el exceso de calcio en sangre puede dañar los riñones, alterar el ritmo cardíaco y reducir la densidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calcio interviene en la formación y el mantenimiento de huesos y dientes, además de cumplir funciones en los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. Según explica Mayo Clinic, cuando su concentración en sangre se eleva por encima de los valores normales, aparece la hipercalcemia, una alteración que puede afectar los riñones, los huesos, el aparato digestivo, el cerebro y, en los casos graves, el ritmo cardíaco.

Las causas más frecuentes de la hipercalcemia son el hiperparatiroidismo primario y algunos cánceres. También puede relacionarse con el uso excesivo de suplementos de calcio o vitamina D y con determinados medicamentos.

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En personas sanas, la alimentación por sí sola rara vez eleva el calcio en sangre hasta niveles peligrosos. Los niveles altos suelen obedecer a una afección médica, como el hiperparatiroidismo o algunos cánceres. El uso excesivo de suplementos de calcio o vitamina D también puede contribuir a la hipercalcemia.

Los adultos requieren cerca de 1.000 miligramos diarios

La ingesta diaria recomendada de calcio, según las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos es de 1.000 miligramos para los adultos de 19 a 50 años y para los hombres de 51 a 70 años. La referencia asciende a 1.200 miligramos en las mujeres de 51 a 70 años y en los adultos desde los 71 años.

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El límite máximo tolerable, que incluye el calcio procedente de alimentos, bebidas y suplementos, es de 2.500 miligramos diarios hasta los 50 años y de 2.000 miligramos desde los 51 años. Superar esos valores no provoca necesariamente hipercalcemia, pero puede elevar el riesgo de efectos adversos, en especial por el uso de suplementos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El calcio es necesario para la transmisión de señales nerviosas en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calcio también participa en la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas, la función de los vasos sanguíneos y la liberación de hormonas. El organismo mantiene bajo control su concentración en la sangre mediante mecanismos en los que intervienen la hormona paratiroidea y la vitamina D.

Las cuatro glándulas paratiroides están ubicadas en el cuello, detrás de la tiroides. Producen hormona paratiroidea, que ayuda a regular los niveles de calcio en sangre. Cuando una o más de estas glándulas producen una cantidad excesiva de esa hormona, puede aparecer hiperparatiroidismo e hipercalcemia.

Los suplementos concentran el principal riesgo por consumo excesivo

Una persona en camisa verde sujeta dos cápsulas en una mano y un vaso de agua en la otra, con frascos de Vitamina D y Calcio en una mesada de cocina.
Los suplementos de calcio pueden aportar más calcio que una comida y ese efecto se acumula con una dieta que incluye leche, queso, yogur y productos fortificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipercalcemia es una alteración en la que el nivel de calcio en sangre supera los valores normales. El hiperparatiroidismo primario constituye su causa más frecuente: ocurre cuando una o más glándulas paratiroides producen un exceso de hormona paratiroidea, que eleva la concentración del mineral.

Además del hiperparatiroidismo, la hipercalcemia puede asociarse con algunos cánceres, enfermedades renales, hipertiroidismo, trastornos genéticos y enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis y la tuberculosis. Ciertos medicamentos, entre ellos el litio y los diuréticos tiazídicos, también pueden elevar los niveles de calcio en sangre.

La hipercalcemia puede no causar señales en sus primeras etapas

Los casos leves de hipercalcemia pueden no causar síntomas. Cuando los niveles aumentan, pueden aparecer cansancio, debilidad, náuseas, vómitos, estreñimiento, sed intensa y necesidad de orinar con frecuencia. También pueden presentarse dificultades para concentrarse, confusión, dolor óseo o muscular, cálculos renales y fracturas.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y suéter marrón rojizo, sentada en un sofá con la mano derecha en la frente, con expresión de dolor.
Los síntomas de la hipercalcemia incluyen cansancio, debilidad, náuseas, estreñimiento, sed excesiva, orinar con frecuencia y problemas de memoria o concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los cuadros graves, la hipercalcemia puede alterar la función cerebral y causar confusión. También puede afectar el ritmo cardíaco, aunque esta complicación es poco frecuente. Si no se trata, el trastorno puede comprometer la función renal y debilitar los huesos.

Un análisis de sangre permite confirmar el diagnóstico

El diagnóstico parte de un análisis de sangre que detecta niveles elevados de calcio. Para identificar la causa, el profesional puede solicitar la medición de hormona paratiroidea y otros estudios, según los antecedentes y el cuadro clínico.

Una mano con guante blanco sostiene un tubo con una muestra de sangre etiquetada como hipercalcemia frente a equipos de laboratorio.
El diagnóstico de hipercalcemia se confirma con análisis de sangre y el tratamiento puede incluir suspender suplementos, aumentar líquidos, cirugía paratiroidea o diálisis según la causa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento depende de la causa y de la gravedad de la hipercalcemia. Puede incluir la suspensión de suplementos, una mayor ingesta de líquidos, medicamentos para bajar el calcio y el tratamiento de la enfermedad que provocó la alteración. En casos de hiperparatiroidismo primario, puede indicarse una cirugía para extirpar una o más glándulas paratiroides. Los cuadros graves pueden requerir líquidos intravenosos y atención hospitalaria.

Entre los alimentos con calcio se encuentran la leche, el queso, el yogur y el kéfir, además de las sardinas y el salmón con espinas, el tofu, las bebidas de soja fortificadas, el brócoli, el edamame y los cereales fortificados. Antes de iniciar o modificar una suplementación, se recomienda consultar con un profesional de salud, especialmente ante síntomas o antecedentes de cálculos renales.

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