La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez tras la polémica por las fotos en bikini en la casa de los sueños

La polémica entre Wanda Nara y la China Suárez volvió a escalar a partir de publicaciones en redes sociales

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El campo de batalla entre Wanda Nara y la China Suárez rara vez necesita declaraciones explícitas. La disputa que las enfrenta desde hace años transcurre en su mayor parte en las redes sociales, donde cada publicación puede leerse como un movimiento estratégico: a veces en clave de guerra fría, con posteos que aluden sin nombrar; otras con frases más directas, dirigidas sin rodeos. Seguirles el pulso exige atención permanente a los matices, fechas, horarios y contextos que rodean cada imagen. En otros casos, como este, la tarea no requiere demasiado espionaje.

El episodio más reciente lo disparó Suárez, que aprovechó el primer calor de septiembre para mostrarse en bikini negra desde la Casa de los Sueños, la propiedad de Nordelta donde convive con Mauro Icardi y que el futbolista había proyectado vivir con Nara. Las imágenes desataron críticas, en particular por los videos en los que la actriz reivindicó estar “al pedo un jueves a las cinco de la tarde haciendo nada” tras veinticinco años de carrera.

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Wanda Nara vestida como azafata para la publicidad de MasterChef Celebrity

Wanda siempre quiso ser azafata, según confesó en sus redes

Entre quienes la cuestionaron estuvo Nora Colosimo, madre de Wanda y panelista de LAM, que interpretó las publicaciones como una provocación deliberada: las historias de Suárez habían aparecido el mismo día en que la empresaria tenía compromisos vinculados al lanzamiento de MasterChef Celebrity. “Es todo una provocación”, sentenció.

En ese escenario, Wanda se tomó su tiempo para jugar sus cartas. Y lo hizo a su manera: con un álbum de fotos que era, en sí mismo, un argumento. Las imágenes la mostraban en plena jornada de trabajo —en un estudio fotográfico con traje blanco, entre luces y fondos grises—, en el backstage del lanzamiento de MasterChef Celebrity caracterizada como azafata, y sosteniendo la carta de bienvenida que Disney+ le hizo llegar junto a un ramo de flores amarillas para anunciar su docu-reality. El mensaje, sin necesidad de destinatario explícito, era claro: “Mujeres, seamos siempre libres de poder elegir”, escribió como cierre.

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Wanda Nara mostró imágenes de trabajo en un estudio fotográfico y en el backstage de MasterChef Celebrity

Wanda Nara también hizo referencias a su rol de empresaria

Las alusiones son directas, y quienes siguen a diario sus redes lo tienen claro. El proyecto más inmediato es MasterChef Celebrity, que estrena el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe. Para anunciarlo, Nara encabezó un sketch titulado MasterChef: El Despegue, en el que ella y el jurado —Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien reemplaza a Donato de Santis— aparecieron caracterizados como tripulación de un vuelo comercial. “Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026”, dijo Wanda al abrir el video, luciendo un uniforme de azafata. “La tripulación de mis sueños”, escribió luego junto a una foto con los tres jurados.

El mensaje de Wanda Nara en medio de la polémica

El mensaje de Wanda Nara para sus seguidores

El otro frente es el docu-reality que se verá por Disney+, una serie de seis episodios con grabaciones previstas en Argentina, Italia y Uruguay que recorrerá su trayectoria pública y su vida cotidiana. La plataforma lo anunció con un adelanto en el que Wanda intenta firmar un contrato, comprueba que la lapicera no funciona, abre su cartera y saca un labial rojo con el que deja su nombre junto a un corazón sobre el documento. La placa final lo dijo sin vueltas: “Lo querías. Lo tenés. Muy pronto, el reality de Wanda”.

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En este contexto, Wanda tampoco descuidó su rol de empresaria y realizó un lanzamiento al que asistieron cientos de seguidores. La conductora también presumió de esa actividad con una foto que da muestra de la convocatoria y un mensaje contundente: “Gracias, los amo”, junto al emoji de un corazón y su emoción.

Wanda Nara celebró su ingreso al mundo Disney con el reality

Wanda Nara respondió a la China Suárez en redes sociales

La publicación reunió mensajes de apoyo que celebraron la respuesta de Wanda y su actividad laboral. “Mujer súper inteligente, reina del marketing, hermosa y divertida, tan diosa, única”, escribió una usuaria; otra la definió como “única e inigualable”. También aparecieron comparaciones directas con la China Suárez: “Mientras la otra se rasca día y noche, la genia de Wan sigue facturando”, comentó una seguidora. “No hay que depender de nada ni de nadie” y “Hermosa, es preferible trabajar a ser una amante mantenida”, fueron otras de las reacciones que dejaron en el posteo.

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Esta semana se conocieron las primeras imágenes de MasterChef Celebrity