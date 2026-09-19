La extraña muerte de un joven de origen dominicano hallado en la chimenea de una escuela en Nueva York

Matthew Collado, joven de 29 años y de origen dominicano, reportado como desaparecido en mayo y hallado sin vida semanas después en Queens (Cortesía: Daily News).

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Hay silencios que pesan más que cualquier estruendo, y en las calles de Queens, el silencio que rodeó la ausencia de Matthew Collado culminó en una pesadilla difícil de asimilar. Matthew, un joven de origen dominicano de 29 años con una vida llena de planes inmediatos, caminó hacia la madrugada neoyorquina un 9 de mayo de 2026 y no regresó jamás. Su historia, fragmentada entre la angustia de una búsqueda familiar y la crudeza de un hallazgo inexplicable, hoy permanece abierta como un expediente lleno de interrogantes.

Aquel viernes previo al Día de las Madres, Matthew avisó a su madre, Sophia Wood, que iría a visitar a su abuela a un hogar de ancianos. Era una rutina cálida, natural en él. Sin embargo, Matthew nunca llegó a su destino. Las cámaras de seguridad del edificio donde residía, en el barrio de Jamaica, captaron su última imagen con vida a las 3:22 de la madrugada del 9 de mayo.

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Vestía una sudadera color crema y pantalones cortos negros. Desde el instante en que la comunicación se cortó, la alarma se encendió en su círculo más cercano: su desaparición no tenía lógica ni antecedentes; rompía drásticamente con sus hábitos.

A partir de esa noche, el mapa de Queens se cubrió con su rostro. La familia pegó carteles en postes, esquinas y comercios, convocando a la comunidad y suplicando por cualquier pista.

Mattew Collado fue visto por una última vez con vida el sábado 9 de mayo de 2026, vistiendo una sudadera color blanca y pantalones cortos (Cortesía: Daily News).

Un hedor fuerte en la P.S./I.S. 113

A finales de junio, el curso lectivo había concluido y la escuela pública P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo, situada en el tranquilo sector de Glendale, se encontraba cerrada por vacaciones de verano y bajo trabajos de renovación. Durante varias semanas, vecinos y peatones habían percibido un olor fétido y penetrante en los alrededores del plantel, pero el origen del malestar no se precisó hasta el último día del mes.

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El 30 de junio, el personal de conserjería de la escuela solicitó la intervención de un exterminador profesional para dar con la fuente de la peste. Al inspeccionar la estructura de la chimenea del colegio, el especialista abrió un compartimento técnico. Entre la sombra y el polvo residual, lo primero que distinguió fue un zapato; al iluminar más a fondo, descubrió un pie. Dentro del ducto yacía un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

El descubrimiento conmocionó a la comunidad escolar y movilizó de inmediato a la Policía de Nueva York (NYPD) y a la Oficina del Médico Forense. El grado de deterioro de los restos impidió una identificación inmediata en la escena. Fueron necesarias semanas de análisis minuciosos y cotejos de registros dentales para que, a comienzos de septiembre, las autoridades confirmaran públicamente que los restos hallados en Glendale pertenecían al joven Collado.

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Agentes y funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Collado en la escuela primaria (Cortesía: Daily News).

La búsqueda de la verdad ante la falta de respuestas

A la tragedia de la pérdida se suma el enigma de la mecánica de los hechos. La familia de Collado sostiene firmemente que el hallazgo no encaja con la personalidad ni con las fobias del joven. Según su madre, Matthew padecía de acrofobia (miedo a las alturas) y sentía una aversión acentuada hacia el humo y el fuego.

La hipótesis de un acceso voluntario a una estructura estrecha, elevada y oscura como la chimenea de una escuela resulta, para sus allegados, lisa y llanamente inverosímil.

«No quiero especular ni señalar a nadie. Quiero hechos y precisión», afirmó Wood, al medio CBS News New York quien ha expresado su intención de contratar a un investigador privado para profundizar en las pesquisas que las autoridades realizan.

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Por ahora, la Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene la causa, la fecha exacta y la manera de la muerte como indeterminadas, a la espera de análisis toxicológicos y forenses más exhaustivos.

La investigación del NYPD continúa abierta para reconstruir las últimas horas de Matthew, determinar cómo logró ingresar al recinto escolar sin ser detectado y de qué manera terminó en el interior de la chimenea.