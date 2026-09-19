República Dominicana

La extraña muerte de un joven de origen dominicano hallado en la chimenea de una escuela en Nueva York

La confirmación tardó semanas, pero la certeza finalmente llegó para una familia en suspenso: el cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición dentro de la chimenea de una escuela en Queens pertenece a Matthew Collado

Matthew Collado, joven de 29 años y de origen dominicano, reportado como desaparecido en mayo y hallado sin vida semanas después en Queens (Cortesía: Daily News).
Matthew Collado, joven de 29 años y de origen dominicano, reportado como desaparecido en mayo y hallado sin vida semanas después en Queens (Cortesía: Daily News).
Guardar

Hay silencios que pesan más que cualquier estruendo, y en las calles de Queens, el silencio que rodeó la ausencia de Matthew Collado culminó en una pesadilla difícil de asimilar. Matthew, un joven de origen dominicano de 29 años con una vida llena de planes inmediatos, caminó hacia la madrugada neoyorquina un 9 de mayo de 2026 y no regresó jamás. Su historia, fragmentada entre la angustia de una búsqueda familiar y la crudeza de un hallazgo inexplicable, hoy permanece abierta como un expediente lleno de interrogantes.

Aquel viernes previo al Día de las Madres, Matthew avisó a su madre, Sophia Wood, que iría a visitar a su abuela a un hogar de ancianos. Era una rutina cálida, natural en él. Sin embargo, Matthew nunca llegó a su destino. Las cámaras de seguridad del edificio donde residía, en el barrio de Jamaica, captaron su última imagen con vida a las 3:22 de la madrugada del 9 de mayo.

PUBLICIDAD

Vestía una sudadera color crema y pantalones cortos negros. Desde el instante en que la comunicación se cortó, la alarma se encendió en su círculo más cercano: su desaparición no tenía lógica ni antecedentes; rompía drásticamente con sus hábitos.

A partir de esa noche, el mapa de Queens se cubrió con su rostro. La familia pegó carteles en postes, esquinas y comercios, convocando a la comunidad y suplicando por cualquier pista.

Mattew Collado fue visto por una última vez con vida el sábado 9 de mayo de 2026, vistiendo una sudadera color blanca y pantalones cortos (Cortesía: Daily News).
Mattew Collado fue visto por una última vez con vida el sábado 9 de mayo de 2026, vistiendo una sudadera color blanca y pantalones cortos (Cortesía: Daily News).

Un hedor fuerte en la P.S./I.S. 113

A finales de junio, el curso lectivo había concluido y la escuela pública P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo, situada en el tranquilo sector de Glendale, se encontraba cerrada por vacaciones de verano y bajo trabajos de renovación. Durante varias semanas, vecinos y peatones habían percibido un olor fétido y penetrante en los alrededores del plantel, pero el origen del malestar no se precisó hasta el último día del mes.

PUBLICIDAD

El 30 de junio, el personal de conserjería de la escuela solicitó la intervención de un exterminador profesional para dar con la fuente de la peste. Al inspeccionar la estructura de la chimenea del colegio, el especialista abrió un compartimento técnico. Entre la sombra y el polvo residual, lo primero que distinguió fue un zapato; al iluminar más a fondo, descubrió un pie. Dentro del ducto yacía un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

El descubrimiento conmocionó a la comunidad escolar y movilizó de inmediato a la Policía de Nueva York (NYPD) y a la Oficina del Médico Forense. El grado de deterioro de los restos impidió una identificación inmediata en la escena. Fueron necesarias semanas de análisis minuciosos y cotejos de registros dentales para que, a comienzos de septiembre, las autoridades confirmaran públicamente que los restos hallados en Glendale pertenecían al joven Collado.

Agentes y funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Collado en la escuela primaria (Cortesía: Daily News).
Agentes y funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Collado en la escuela primaria (Cortesía: Daily News).

La búsqueda de la verdad ante la falta de respuestas

A la tragedia de la pérdida se suma el enigma de la mecánica de los hechos. La familia de Collado sostiene firmemente que el hallazgo no encaja con la personalidad ni con las fobias del joven. Según su madre, Matthew padecía de acrofobia (miedo a las alturas) y sentía una aversión acentuada hacia el humo y el fuego.

La hipótesis de un acceso voluntario a una estructura estrecha, elevada y oscura como la chimenea de una escuela resulta, para sus allegados, lisa y llanamente inverosímil.

«No quiero especular ni señalar a nadie. Quiero hechos y precisión», afirmó Wood, al medio CBS News New York quien ha expresado su intención de contratar a un investigador privado para profundizar en las pesquisas que las autoridades realizan.

Por ahora, la Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene la causa, la fecha exacta y la manera de la muerte como indeterminadas, a la espera de análisis toxicológicos y forenses más exhaustivos.

La investigación del NYPD continúa abierta para reconstruir las últimas horas de Matthew, determinar cómo logró ingresar al recinto escolar sin ser detectado y de qué manera terminó en el interior de la chimenea.

Temas Relacionados

República DominicanaNueva YorkEstados UnidosMatthew ColladoHallazgo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio Público lleva a juicio al exministro de Hacienda de República Dominicana por supuesta defraudación millonaria

El alegato de apertura ante el Tercer Tribunal Colegiado reunió a Wilson Camacho y Pepca. Una investigación por corrupción administrativa y lavado marca el ritmo. Los mecanismos señalados prometen un debate clave

El Ministerio Público lleva a juicio al exministro de Hacienda de República Dominicana por supuesta defraudación millonaria

República Dominicana registró cuatro muertes maternas y 30 fallecimientos infantiles en una semana, según reportes epidemiológicos

Los reportes epidemiológicos oficiales elevan a 98 las pérdidas gestacionales y a 1,291 los decesos de menores en lo que va del año, impulsados por complicaciones neonatales y trastornos hipertensivos de gestación

República Dominicana registró cuatro muertes maternas y 30 fallecimientos infantiles en una semana, según reportes epidemiológicos

El Gobierno de República Dominicana aprueba el proyecto de Presupuesto 2027

La iniciativa, validada en el Consejo de Ministros encabezado por Luis Abinader y Raquel Peña, debe ser remitida al Congreso antes del 1 de octubre para su discusión legislativa

El Gobierno de República Dominicana aprueba el proyecto de Presupuesto 2027

Apresan a canadiense con 15 kilos de droga y caen dos colaboradores de la red de tráfico “El Menor” en República Dominicana

Tiene 21 años y, según las autoridades dominicanas, intentaba viajar a Londres con 14 paquetes que serían cocaína o heroína

Apresan a canadiense con 15 kilos de droga y caen dos colaboradores de la red de tráfico “El Menor” en República Dominicana

“El ganado está muriendo”: la desesperada ayuda que piden los productores de leche dominicanos

Con animales perdiendo peso y alimento escaso, la Asociación de Ganaderos de Las Matas de Farfán pidió apoyo urgente para evitar el colapso de la ganadería local

“El ganado está muriendo”: la desesperada ayuda que piden los productores de leche dominicanos

TECNO

WhatsApp añade una contraseña para iniciar sesión: en qué se diferencia del famoso PIN

WhatsApp añade una contraseña para iniciar sesión: en qué se diferencia del famoso PIN

WhatsApp modo viaje: cómo activarlo para que nadie moleste

Nokia 1100 se vende como objeto de colección y vuelve a ser tendencia en 2026

Grok Voice Transcribe 2.0 ya está disponible: la nueva IA de Elon Musk que convierte el audio en texto

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este sábado

ENTRETENIMIENTO

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Robert Pattinson reveló cómo construyó a Chris Hansen en “Primetime”: “Es como si Scarface se encontrara con Jerry Maguire”

Entrenar todos los días y 15 comidas pequeñas: el método con el que Tom Cruise se mantiene en forma

Sharon Stone sobre su imagen en Hollywood: "La gente todavía me tiene miedo, de una manera u otra"

MUNDO

El régimen de Irán dijo que trasladó a los mediadores sus condiciones para reanudar las negociaciones con EEUU

El régimen de Irán dijo que trasladó a los mediadores sus condiciones para reanudar las negociaciones con EEUU

El embajador de EEUU en Dinamarca dijo que el acuerdo sobre Groenlandia es “una gran victoria” para todas las partes

EEUU escoltó el paso de más de 1.000 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz en los últimos dos meses

El papa León XIV instó a los obispos latinoamericanos a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia

En medio de las tensiones entre Rusia y Europa, Bielorrusia realizó maniobras militares cerca de la frontera con la UE