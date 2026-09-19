Lali Espósito habló sobre el presente del cine nacional: "Está en un mal momento, ha sido muy atacado por el gobierno"

Así presentó el medio español Mediafestival su entrevista con Lali Espósito, junto con imágenes de archivo del presidente Javier Milei durante actos públicos. En la charla, la cantante y actriz abordó el panorama actual de la industria del cine en Argentina.

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Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para presentar Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat, y aprovechó su estadía en la ciudad vasca para referirse al estado actual del cine argentino, al que describió como si atravesara “un muy mal momento” a causa de las políticas del gobierno nacional.

En declaraciones al medio español Mediafestival, la actriz y cantante fue directa: “El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine”. Espósito extendió su diagnóstico más allá del audiovisual y lo inscribió en un fenómeno más amplio: la polarización que, según ella, se instaló a nivel global. “Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global, la polarización de los discursos de odio, una narrativa que divide mucho a la gente entre sí”, sostuvo.

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Según la artista, esa lógica divisoria logró algo concreto: “Hicieron que haya gente que piense que otra gente no merece algo”. En ese marco, llamó a cada uno a hacerse cargo de la batalla que le corresponde. “Les toca a cada quien pelear lo que está pasando”, afirmó, y cerró con una conclusión escueta: “No es fácil, pero hay que dar esa batalla”.

Lali Espósito llegó al Festival de San Sebastián con una remera que lleva la frase "Las Malvinas son argentinas", con la tipografía que usó la Selección tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026 (EFE)

Una remera con mensaje en su primera aparición ante la prensa

Su arribo a Donostia tampoco pasó desapercibido en lo visual. Para las primeras apariciones ante la prensa y los fotógrafos, Lali eligió una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, escrita con la misma tipografía que usó la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, disputadas en Atlanta. El look se completó con anteojos negros, un blazer oversized del mismo color y botas altas acordonadas. La imagen se viralizó de inmediato en redes sociales. La artista también fue una de las figuras públicas que había compartido la fotografía de la bandera con esa consigna tras el partido, lo que le dio un sentido de continuidad a la elección del atuendo.

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Milei restó importancia al uso de "No me importa" por parte de Bullrich y admitió que, tras la polémica, escuchó temas de la cantante que le gustaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Milei dijo que escuchó temas de Lali después de la polémica con Bullrich

La presencia de Espósito en San Sebastián coincidió con un nuevo episodio de la extensa disputa entre la cantante y el poder político. El presidente Javier Milei se refirió días atrás al video que Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, publicó en su cuenta de X acompañado de “No me importa”, una canción de Lali. Bullrich había difundido el clip en el marco de sus reparos por los cambios al régimen de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, con los que dijo no haber sido consultada. Ante la consulta de la periodista Marcia Frisciotti, Milei quitó peso al episodio y sorprendió con una confesión: “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

El cruce entre Milei y Espósito se remonta a las PASO de 2023, cuando la cantante reaccionó al triunfo libertario con la frase “Qué peligroso, qué triste”. La artista profundizó la disputa en 2024 con la canción “Fanático”, interpretada ampliamente como una respuesta a los cuestionamientos del entonces candidato y luego presidente.

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Las primeras imágenes del filme de Sebastián Naishtat que participará de la Competencia Oficial en San Sebastián (Video: Rei Pictures)

Glaxo compite por la Concha de Oro en la 74ª edición del festival

Glaxo, basada en la novela homónima del escritor Hernán Ronsino publicada en 2009 y ambientada en Chivilcoy desde 1957, sigue a cuatro amigos cuyo vínculo se quiebra con la llegada al pueblo de un expolicía. El filme es una coproducción entre Argentina y Brasil que ya había tenido su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En San Sebastián, Espósito compite por la Concha de Oro en una edición a la que el año previo había asistido como integrante del jurado.

El elenco incluye, además de Espósito, a Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh. El próximo 26 de septiembre la artista regresará al estadio Monumental por tercera vez, en el cierre de la gira de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama.

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